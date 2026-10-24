Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 23 de octubre
Práctica libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)
Práctica libre 2: 18.00 (Argentina) / 16.00 (Austin, EEUU)
Sábado 24 de octubre
Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)
Clasificación: 18.00 (Argentina) / 14.00 (Austin, EEUU)
Domingo 25 de octubre
Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1 TV
El mapa del circuito de las Américas de Austin:
En 2019, Charles Leclerc, con Ferrari, registró la vuelta más rápida que continúa vigente en el circuito: 1:36.169. El ganador de la edición pasada fue el neerlandés, cuatro veces campeón del mundo.
Franco Colapinto recibió una penalización de 10 puestos en la grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos:
La sanción se debe al cambio de la unidad de control electrónica por cuarta vez en la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta tres. El argentino deberá remontar el domingo en el Circuito de las Américas.
Franco Colapinto completó 53 vueltas en el primer día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos y fue el piloto que más giró entre las dos prácticas libres.
El argentino priorizó el trabajo con carga de combustible y pruebas de neumáticos para preparar la carrera del domingo. No realizó una simulación de clasificación: su mejor registro fue 1:38.121 en la FP1 y 1:37.201 en la FP2. “Estoy enfocado en el domingo”, explicó el piloto de 23 años.
Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación en el Circuito de las Américas.