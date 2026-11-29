La moto de Marc Marquez se prendió fuego antes de iniciar la carrera

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A pocos minutos de la carrera sprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Marc Márquez debió abandonar su Ducati envuelta en llamas en la grilla de partida del circuito Ricardo Tormo. El incidente ocurrió durante la última fecha de la temporada de MotoGP, y derivó en una quemadura leve en la pierna izquierda del piloto español, una demora de 15 minutos y una sanción que condicionó su participación.

La secuencia comenzó después de la vuelta de formación. Los 22 pilotos ocuparon sus posiciones para la salida, la bandera verde apareció al fondo de la grilla y el semáforo se encendió en rojo. Las luces, sin embargo, no se apagaron por un desperfecto técnico.

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Mientras los corredores aguardaban la largada, la moto número 93 empezó a expulsar humo. En pocos segundos, el problema se agravó y aparecieron las llamas debajo del carenado de la Ducati de Márquez. El español intentó apartar la máquina de su posición, pero tuvo que soltarla y saltar fuera de ella ante el calor que alcanzó su pierna.

El piloto sufrió una quemadura leve y regresó al box para utilizar su segunda motocicleta. La dirección de carrera interrumpió el procedimiento de salida, asistió el sector de la grilla y reparó el sistema de semáforos. La prueba, que en principio estaba prevista a 13 vueltas, quedó reducida a 12 giros por el tiempo perdido.

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Marc Marquez salió de la pista con molestias en su pierna (AFP)

La explicación inicial vinculó el incendio con la prolongada espera antes de la largada. Las motos de MotoGP requieren circulación de aire para mantener la refrigeración cuando permanecen detenidas con el motor en marcha. El semáforo quedó inmovilizado en rojo y la Ducati de Márquez se recalentó antes de que pudiera iniciarse la sprint.

La imagen del campeón con su moto ardiendo alteró la previa de una jornada que ya tenía un componente especial. El piloto de Cervera había anunciado que pondría fin a su carrera en MotoGP tras la competencia principal del domingo. En su box, frente a las cámaras oficiales, exhibió carteles con el mensaje: “Gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”.

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El episodio en la grilla obligó a Márquez a afrontar su última carrera sprint desde una situación adversa. Aunque pudo volver a la pista con la motocicleta de reemplazo, los comisarios le aplicaron una penalización de doble vuelta larga por el cambio de vehículo después de la apertura de la salida a parrilla.

Marc Marquez corrió su última carrera tras anunciar su retiro del deporte (Reuters)

La sanción implicó que Marc Márquez tuviera que cumplir dos recorridos adicionales por la zona de vuelta larga durante la prueba. El castigo redujo sus posibilidades de recuperar posiciones en una carrera breve, más aún después de haber perdido el segundo lugar que había conseguido en la clasificación. El español largó desde el fondo y completó la prueba en el puesto 13°, fuera de la zona de puntos. Marco Bezzecchi ganó la carrera sprint en el trazado valenciano.

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Márquez no discutió la decisión de los comisarios. El campeonato ya estaba definido en su favor y el piloto afrontó el contratiempo en el marco de su despedida de la categoría. La actividad continuó sin consecuencias de gravedad para el corredor, más allá de la lesión en su pierna y de la sanción deportiva.

El fin de semana llegaba con otro antecedente central para el español: el título conseguido en Portugal una semana antes. Esa coronación representó su octavo campeonato en MotoGP y le permitió igualar el récord de Giacomo Agostini en la categoría reina. Además de sus ocho títulos en MotoGP, el piloto obtuvo una corona en 125cc, en 2010, y otra en Moto2, en 2012. Su retiro, anunciado antes de la actividad en Valencia, cerrará una trayectoria que incluyó diez campeonatos mundiales.

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En Valencia, Márquez partió desde el segundo puesto de la grilla, luego de registrar 1:28.307 en la sesión clasificatoria. La prueba, que tuvo 27 vueltas y representó la última participación del español en MotoGP, terminó con el triunfo del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). El español se despidió de la competición con la segunda plaza, por delante de quien ocupará su lugar en Ducati en 2027, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16).