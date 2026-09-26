Deportes

Franco Colapinto largará 9° en el circuito callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

El argentino saldrá a pista en el riesgoso trazado por la ciudad. Pierre Gasly comenzará 7° y George Russell partirá desde la pole position

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A QUÉ HORA CORRE FRANCO COLAPINTO EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN DE FÓRMULA 1

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Tras la sanción a Carlos Sainz, así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)
Tras la sanción a Carlos Sainz, así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)
09:40 hsHoy

La vuelta al límite de Franco Colapinto para avanzar a Q3 con el tiempo cumplido y la euforia por radio

El piloto argentino no dudó en celebrar su vibrante pase a la siguiente ronda de la clasificación en Bakú

Con el reloj de la Q2 en cero y bajo la presión de una clasificación condicionada por el viento, el tránsito y las banderas amarillas, Franco Colapinto completó una vuelta decisiva que le permitió ingresar a la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino cerró su intento cuando ya no quedaba margen para una nueva salida y recibió de inmediato la confirmación de su ingeniero de que su registro alcanzaba para continuar entre los diez mejores de la sesión. La respuesta fue un grito de euforia por la radio del equipo y la frase “estamos a salvo”.

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09:20 hsHoy

La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

Esteban Ocon se autopercibió como "agente libre para el año que viene" y crecieron los rumores sobre quiénes podrían reemplazarlo

Esteban Ocon no continuaría en Haas y peligra su presencia en la temporada 2027 de la Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)
Esteban Ocon no continuaría en Haas y peligra su presencia en la temporada 2027 de la Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)

Esteban Ocon encendió el mercado de pilotos de la Fórmula 1 al confirmar que será “agente libre” la próxima temporada, pese a que Haas remarcó que no tomó una decisión respecto a la conformación de su dupla en 2027. Las explosivas declaraciones del francés en el Gran Premio de Azerbaiyán enaltecieron los rumores que posicionaban a Rafael Cámara como el favorito a ser compañero de Oliver Bearman.

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09:10 hsHoy

LAS DECLARACIONES DE FRANCO COLAPINTO TRAS LA CLASIFICACIÓN

09:05 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO CALLEJERO

El circuito del GP de Azerbaiyán de la F1 2026
El circuito del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 en este 2026
09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del Gran Premio de Azerbaiyán por la 15ª fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto saldrá a pista al circuito callejero de Bakú.

Franco Colapinto saldrá a pista en Bakú (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto saldrá a pista en Bakú (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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