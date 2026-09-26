Franco Colapinto largará 9° en el circuito callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

A QUÉ HORA CORRE FRANCO COLAPINTO EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN DE FÓRMULA 1
Sábado 26 de septiembre
Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Con el reloj de la Q2 en cero y bajo la presión de una clasificación condicionada por el viento, el tránsito y las banderas amarillas, Franco Colapinto completó una vuelta decisiva que le permitió ingresar a la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino cerró su intento cuando ya no quedaba margen para una nueva salida y recibió de inmediato la confirmación de su ingeniero de que su registro alcanzaba para continuar entre los diez mejores de la sesión. La respuesta fue un grito de euforia por la radio del equipo y la frase “estamos a salvo”.
Esteban Ocon encendió el mercado de pilotos de la Fórmula 1 al confirmar que será “agente libre” la próxima temporada, pese a que Haas remarcó que no tomó una decisión respecto a la conformación de su dupla en 2027. Las explosivas declaraciones del francés en el Gran Premio de Azerbaiyán enaltecieron los rumores que posicionaban a Rafael Cámara como el favorito a ser compañero de Oliver Bearman.
LAS DECLARACIONES DE FRANCO COLAPINTO TRAS LA CLASIFICACIÓN
LOS DETALLES DEL CIRCUITO CALLEJERO
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del Gran Premio de Azerbaiyán por la 15ª fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto saldrá a pista al circuito callejero de Bakú.