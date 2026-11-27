El volante central tuvo una incursión en el mundo de la música, pero finalmente eligió el fútbol

Guardar

Ezequiel Piovi arribó a Estudiantes a principios de 2025 después de irse de Liga de Quito como un ídolo, pero la carrera del volante central de 34 años recorrió un largo camino hasta llegar a este sábado, en el que podría coronarse campeón de la Copa Libertadores con el Pincha frente al todopoderoso Palmeiras. Su pasado como parte de una icónica banda de la cumbia argentina lo combinó con sus estudios en kinesiología y sus primeros pasos en Vélez hasta que dejó la música para dedicarse al fútbol de manera definitiva.

Esta desconocida historia sucedida hace más de una década se había mantenido alejada de los principales medios, pero su retorno al fútbol argentino devolvió su apellido al plano nacional y sus imágenes como parte de La Champions Liga, en la que oficiaba de presentador y animador, se viralizaron con rapidez en las redes sociales. A propósito de esto, el programa de TyC Sports, Paso a Paso, entrevistó al protagonista después del triunfo 1-0 ante Instituto en Alta Córdoba por la fecha 15 del Torneo Apertura: “Fue un hobby que surgió en su momento y ya quedó en la historia”.

PUBLICIDAD

Según informaron los portales 0221 y El Día de La Plata, el proyecto musical surgió bajo el liderazgo de Hernán Arbuco, junto a otros jóvenes que integraban las Juveniles del Fortín. “Jugaba en las Inferiores de Vélez, y como tenía tiempo libre, de curioso con la computadora me puse a grabar. Iba al club y les pasaba las canciones a mis compañeros, y desde el boca en boca mi música empezó a hacerse conocida. Después, como jodiendo, les fui diciendo a mis compañeros de Vélez si querían armar la banda conmigo. Con ellos hicimos tres o cuatro shows, no muchos”, manifestó Arbuco en una entrevista con Infobae sobre el nacimiento de una idea que revolucionó el género musical en el país.

Ezequiel Piovi integró La Champions Liga cuando era juvenil de Vélez

Sin embargo, Keki Piovi priorizó el fútbol y se alejó de la banda para dedicarse de lleno a su pasión por este deporte. El portal oficial de la Conmebol Libertadores reconstruyó este momento de su trayectoria, en el cual quedó libre del elenco de Liniers, llegó a estudiar kinesiología y entrenarse con un grupo de jugadores libres hasta que surgió la oportunidad de un viaje a Europa. “Hice las formativas en Vélez Sarsfield (Argentina) pero no pude debutar en primera categoría. Salió la posibilidad de ir a un equipo de Italia y me fui”, contó el mediocampista durante una charla con Primicias Ecuador en 2022.

PUBLICIDAD

La expedición por el Messina, en la cuarta división del Calcio, duró una temporada (2013/14): jugó tres partidos y fue suplente en otros tres, pero cumplió su objetivo: estrenarse en la Primera de un equipo. Disputó un total de 184 minutos y retornó a la Argentina por un motivo: “Llegó un entrenador que quería sólo a jugadores italianos en el equipo”, repasaron en la página de la competencia de clubes más importante de Sudamérica. Y agregaron: “Pensó en retirarse, pero volvió a entrenarse con los futbolistas libres”.

En 2014 tuvo un paso por General Lamadrid en la Primera C, cuarta división, subió un escalón en 2015 para jugar en la Primera B Metropolitana con Fénix y, al año siguiente, vistió la camiseta de Almagro en la B Nacional hasta 2019, cuando fue incorporado por Arsenal de Sarandí para su bautismo en la Liga Profesional de Fútbol. Su paso por la máxima categoría hizo ruido en el mapa de Sudamérica y Liga de Quito posó sus ojos en él a mitad de 2020.

PUBLICIDAD

Piovi besa el trofeo de la Copa Sudamericana ganada con Liga de Quito (Créditos: Reuters/Andres Cuenca)

Allí estuvo casi cinco años y ganó diferentes títulos, entre los que resaltó la conquista de la Copa Sudamericana 2023, en la que le venció a Fortaleza de Brasil por penales. Esa experiencia y jerarquía atrajo la atención de Estudiantes. A principios de 2025, el Pincha venía de ser campeón de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024, y buscaba armar un equipo para la Copa Libertadores. Ezequiel Piovi llegó en el mismo mercado que el ex Boca Cristian Medina, el ex River Lucas Alario, el volante Alexis Castro y el central Santiago Núñez. Salvo Medina, todos siguen en el club y Alario viene de marcar el gol del título contra Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina.

Hoy, Piovi se ha transformado en un caudillo del equipo Pincharrata, y es uno de los jugadores con más minutos en el año. “Se lo ve muy acoplado, con una muy buena forma como para encarar este tipo de partidos, ya con la experiencia necesaria. Le ha venido muy bien a Estudiantes para tener un mediocampo fuerte”, analizó su ex entrenador en Almagro, Sebastián Battaglia.

PUBLICIDAD

A todos lados, tuvo una compañía muy especial, que forma parte de diferentes publicaciones del jugador en redes sociales. Su pareja, Macarena Spinetta, estuvo en los momentos más importantes de su vida, desde antes de su explosión en la Primera División de Argentina. La traductora pública lleva más de 9 años de relación con él y le dedicó un emotivo posteo a fines de 2025, tras ser campeón con la entidad de La Plata: “Me haces emocionar mucho y me das un orgullo que no puedo ni poner en palabras, pero si tengo que salir a boxearme con medio país para defenderte, lo voy a hacer siempre. No dejas de sorprenderme. No dejas de hacerme emocionar”.

Está en pareja con Macarena Spinetta hace más de nueve años (Créditos: @kekipiovi18/Instagram)

Lleva 2 goles anotados y 2 asistencias brindadas en 71 partidos disputados con Estudiantes y levantó cuatro títulos en dos años: 2 Trofeos de Campeones, 1 Supercopa Argentina y 1 Torneo Clausura. Se perdió un solo encuentro de la presente Copa Libertadores, y fue por acumulación de amarillas en el 1-1 ante Cusco FC en Perú por la fase de grupos.

PUBLICIDAD

A lo largo de este camino, mezclado entre la pelota y el amor, Ezequiel nunca se alejó de la parte musical y mantiene una admiración por la banda uruguaya La Vela Puerca. De hecho tiene diferentes tatuajes en su cuerpo con menciones a canciones del grupo. Una de ellas es: “Lleno de vida, lleno de magia”. Este sábado, desde las 17, en el Estadio Centenario, buscará que lo divino vuelva a guiñarle un ojo para dejar atrás el sueño de jugar en un grande y ampliar su visión al anhelo de ser campeón del mundo a nivel clubes.