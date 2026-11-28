Tras el primer día de actividad en el Circuito Internacional de Lusail , Franco Colapinto afrontará la FP3 y la sesión de clasificación.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada del sábado del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1!

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo su primer día de actividad con una sola certeza: Andrea Kimi Antonelli está un paso adelante del resto. El campeón del mundo dominó las dos prácticas con tiempos de 1:23.271 (FP1) y 1:23.077 (FP2). Su compañero de Mercedes George Russell se ubicó segundo en ambos entrenamientos.

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