LIVE F1 DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 29 de noviembre
Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Últimas actualizaciones
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10:07 hsHoy
Así es el circuito del Gran Premio de Qatar:
10:07 hsHoy
ARTÍCULO DE INFOBAE
Franco Colapinto cerró su primer día de práctica sin sobresaltos en Qatar: Gasly se despistó y no pudo completar la actividad
Si bien no logró marcar tiempos competitivos (fue 12° en la FP1 y 15° en la FP2), el argentino cumplió con el plan de trabajo en una jornada con muchas interrupciones
El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo su primer día de actividad con una sola certeza: Andrea Kimi Antonelli está un paso adelante del resto. El campeón del mundo dominó las dos prácticas con tiempos de 1:23.271 (FP1) y 1:23.077 (FP2). Su compañero de Mercedes George Russell se ubicó segundo en ambos entrenamientos.
10:06 hsHoy
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada del sábado del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1!
Tras el primer día de actividad en el Circuito Internacional de Lusail, Franco Colapinto afrontará la FP3 y la sesión de clasificación.