Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 14°. George Russell, de Mercedes, iniciará en la pole position

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming)

11:28 hsHoy

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

Tras una clasificación con mal desempeño del A526 que dejó al argentino 16° y a Pierre Gasly 14°, el piloto afirmó: “Es muy difícil solucionarlo tan rápido”

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia. En el Albert Park Circuit, Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1
Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El argentino logró avanzar Q2 con lo justo, pero no logró exprimir el rendimiento del Alpine y quedó a 0.769 de Pierre Gasly, que comenzará 14°

El Gran Premio de Australia, el primero de la nueva era de las reglamentaciones de Fórmula 1, tuvo a los Mercedes exponiendo su dominio: George Russell se quedó con la pole position tras un giro de 1:18.518 y Andrea Kimi Antonelli se ubicó segundo con 1:18.811. Tras el accidente de Max Verstappen, Isack Hadjar le dio una sonrisa a Red Bull Racing: largará tercero tras girar a 0.785 del más veloz.

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FÓRMULA 1

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la primera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 que se celebrará con el Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia

