Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la primera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 que se celebrará con el Gran Premio de Australia .

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FÓRMULA 1

El Gran Premio de Australia , el primero de la nueva era de las reglamentaciones de Fórmula 1 , tuvo a los Mercedes exponiendo su dominio: George Russell se quedó con la pole position tras un giro de 1:18.518 y Andrea Kimi Antonelli se ubicó segundo con 1:18.811. Tras el accidente de Max Verstappen, Isack Hadjar le dio una sonrisa a Red Bull Racing: largará tercero tras girar a 0.785 del más veloz.

La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia . En el Albert Park Circuit , Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly , su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto . Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas En su primer intento, el neerlandés de Red Bull perdió el control de su monoplaza antes de llegar a la curva 1 y chocó contra el muro. No llegó a marcar tiempos y comenzará la carrera desde el fondo

