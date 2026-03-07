Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Domingo 8 de marzo
Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)
TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming)
La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia. En el Albert Park Circuit, Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.
El Gran Premio de Australia, el primero de la nueva era de las reglamentaciones de Fórmula 1, tuvo a los Mercedes exponiendo su dominio: George Russell se quedó con la pole position tras un giro de 1:18.518 y Andrea Kimi Antonelli se ubicó segundo con 1:18.811. Tras el accidente de Max Verstappen, Isack Hadjar le dio una sonrisa a Red Bull Racing: largará tercero tras girar a 0.785 del más veloz.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la primera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 que se celebrará con el Gran Premio de Australia.