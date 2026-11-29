La canasta de servicios públicos en el AMBA alcanzó los $291.247 mensuales en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los salarios del sector privado registrado lograron recuperar en agosto el poder adquisitivo que tenían a fines de 2023, pero esa mejora desaparece cuando se incorporan otros indicadores para medir la capacidad real de compra de los trabajadores. Con un índice de precios actualizado, las remuneraciones muestran un deterioro pronunciado y, al descontar los gastos fijos del hogar, la pérdida se acerca al 20 por ciento.

El dato surge de un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que analizó la evolución de los ingresos laborales y las dificultades que enfrentan las familias para afrontar sus gastos.

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El trabajo advierte que la relativa estabilidad que mostraron los salarios frente a la inflación durante los últimos meses no refleja por completo las presiones que soportan los presupuestos domésticos.

La relativa estabilidad que mostraron los salarios frente a la inflación durante los últimos meses no refleja por completo las presiones que soportan los presupuestos domésticos (CETyD)

Según datos oficiales, en mayo la inflación superó el aumento de las remuneraciones privadas en 0,5 puntos porcentuales, mientras que en junio la relación se invirtió y los salarios quedaron por encima de los precios por la misma diferencia. En julio, los salarios subieron 1,8%, frente a una inflación mensual del 2,1%. En agosto, la tendencia se revirtió: avanzaron 3,3%, casi el doble que el IPC, que fue de 1,7 por ciento.

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De este modo, el salario promedio en el sector privado formal se sitúa en el mismo nivel real que a fines de 2023. Para el CETyD, sin embargo, esta comparación debe analizarse teniendo en cuenta que ese punto de referencia ya representaba un poder adquisitivo bajo. Por eso, advierte que el reciente “empate” entre precios y salarios no significa necesariamente que los ingresos sean suficientes para cubrir las necesidades de los hogares.

Una de las diferencias aparece al utilizar una canasta de consumo más actualizada que la contemplada por el índice de precios vigente del Indec. Al incorporar una estructura de gastos más representativa, la capacidad de compra de los salarios privados pierde siete puntos porcentuales respecto de la medición oficial.

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El segundo factor está relacionado con el peso de los gastos fijos, que se incrementaron fuertemente a partir de la quita de subsidios que llevó adelante el gobierno de Javier Milei.

Al descontar del salario formal los desembolsos destinados a vivienda, servicios de agua, electricidad, transporte, comunicaciones, gas y combustibles, la caída ronda el 20 por ciento.

Una estructura de gastos más representativa que la que utiliza el Indec, la capacidad de compra de los salarios privados pierde siete puntos porcentuales respecto de la medición oficial (CETyD)

En concreto, el deterioro alcanza los 18 puntos porcentuales cuando se utiliza el IPC vigente y trepa a 24 puntos con el índice de precios actualizado. Así, el informe muestra que, aunque los ingresos laborales hayan recuperado el nivel real de fines de 2023, una porción cada vez más importante queda comprometida en el pago de servicios básicos.

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El centro de estudios asegura que estas presiones ayudan a explicar por qué la preocupación por “no llegar a fin de mes” ocupa un lugar central en la agenda.

Al descontar del salario formal los desembolsos destinados a vivienda, agua, electricidad, transporte, comunicaciones, gas y combustibles, la pérdida de poder de compra ronda el 20 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos en el AMBA ascendió a $291.247 en noviembre, con un aumento del 0,8% respecto de octubre, del 67% interanual y del 950% en comparación con diciembre de 2023.

El gasto equivale al 14% del salario promedio registrado estimado en $2.103.942. En otros términos, con un sueldo se pueden cubrir 7,2 canastas, frente a las 9,2 que podían adquirirse en noviembre de 2025. El transporte concentra el 54% del costo total.

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El CETyD subrayó que durante el primer trimestre de 2026 la mitad de los hogares recurrió a distintas formas de financiamiento para afrontar sus gastos, entre ellas utilizar ahorros, pedir préstamos o vender pertenencias. El fenómeno no se limitó a los sectores de menores ingresos.

Qué se espera

La consultora C-P detectó que, luego de varios meses de incipiente recuperación, los salarios reales volvieron a estancarse en septiembre. Durante ese mes, tanto las remuneraciones efectivas (SIPA) como el Índice de Salarios del Indec mostraron variaciones levemente inferiores a la inflación, que fue del 1,9 por ciento.

Con un sueldo se pueden cubrir 7,2 canastas de servicios básicos, frente a 9,2 que podían adquirirse en noviembre de 2025

Para octubre, según el promedio de las paritarias, C-P anticipa una evolución de los salarios en línea con los precios, por lo que el poder adquisitivo continuaría estancado. “Esto ratifica la hipótesis que venimos planteando: la estabilización de la inflación en torno al 2% es insuficiente para una recuperación sostenida de los salarios y consolida la caída evidenciada desde mediados de 2025”, remarcó el informe.

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La consultora LCG planteó que la aceleración de la inflación en octubre, impulsada en parte por los ajustes en las tarifas de gas asociados a los cambios en el régimen de Zona Fría, eleva la exigencia sobre los aumentos nominales necesarios para mantener la capacidad de compra.

“Sin una recuperación más sólida de la actividad, será difícil sostener una mejora de los salarios reales. Se configura así un círculo vicioso: el estancamiento del poder adquisitivo limita la recuperación del consumo, restringiendo a su vez el dinamismo de la economía y las posibilidades de recomposición salarial”, agregó LCG.