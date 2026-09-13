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Tras su gran clasificación, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de España de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino fue el más veloz “del resto” en la qualy y comenzará desde la quinta fila junto con el Racing Bulls de Arvid Lindblad

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En pocas líneas:

10:26 hsHoy

A QUÉ HORA COMIENZA LA CARRERA DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1 CON FRANCO COLAPINTO

Domingo 13 de septiembre

Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto de la escudería Alpine, listo para el desafío (EFE/JJ Guillén)
El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto de la escudería Alpine, listo para el desafío (EFE/JJ Guillén)
10:26 hsHoy
11:08 hsHoy

El entusiasmo de Colapinto tras la clasificación

En el desafiante circuito de Madring, el argentino protagonizó este sábado “una de mis mejores qualys en la F1″. “No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, ni ayer ni hoy para pasar. Estaban más fuertes los Audis y los VCARB (Racing Bulls)”, argumentó el joven de 23 años, que largará noveno.

“Franco hizo un trabajo brillante y, al ver los tiempos, el noveno lugar por delante de Arvid Lindblad fue probablemente el mejor resultado posible”, lo elogió Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

10:29 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de España de Fómula 1, en el que Franco Colapinto largará noveno. La grilla completa de los competidores.

  • 1- Lando Norris (McLaren)
  • 2 - Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 3 - Max Verstappen (Red Bull)
  • 4 - Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 5 - Charles Leclerc (Ferrari)
  • 6 - George Russell (Mercedes)
  • 7 - Oscar Piastri (McLaren)
  • 8 - Liam Lawson (Red Bull)
  • 9 - Franco Colapinto (Alpine)
  • 10 - Arvid Lindbland (Racing Bulls)
  • 11 - Nico Hulkenberg (Audi)
  • 12 - Gabriel Bortoleto (Audi)
  • 13 - Esteban Ocon (Haas)
  • 14 - Pierre Gasly (Alpine)
  • 15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  • 16 - Alex Albon (Williams)
  • 17 - Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 18 - Sergio Pérez (Cadillac)
  • 19- Valteri Bottas (Cadillac)
  • 20- Carlos Sainz (Williams)
  • 21- Oliver Berman (Haas)
  • 22- Lance Stroll (Aston Martin)
10:31 hsHoy

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