En la Argentina hay más de 6.400 "barrios populares" en que viven más de 5 millones de personas, cerca de 10% de la población

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El debate en torno de la pobreza en la Argentina suele asemejarse a una partida de truco: los datos parecen cartas para imponerse en el debate del momento, que surge de alguna publicación del Indec, su celebración por el oficialismo o su relectura por algún centro privado. Nadie canta falta envido con 33 de mano, pero vuelan millones de pobres, de menos o de más, de un lado y del otro.

Recientemente, por caso, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, comparó estadísticas elaboradas con el método oficial del Indec con estimaciones que contemplan los cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la desactualización de la Canasta Básica Total (CBT) y concluyó que la caída de la pobreza que muestra el Gobierno desaparece y hasta se revierte en mediciones alternativas.

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A su vez, un análisis de Infobae en base a 43 indicadores socioeconómicos precisó que en la primera mitad de 2026 mejoraron 26 y empeoraron 17, por lo que 6,5 millones de personas mejoraron sus condiciones de vida y 4,8 millones las empeoraron respecto de 2025, según datos cualitativos de la EPH.

La grieta socioeconómica

La reciente publicación de “Pobreza, la grieta que importa”, un libro de abordaje multidisciplinario, con aportes de economistas, sociólogos y politólogos, incluido un sacerdote jesuita, incluyó también una serie de “pobreza por ingresos” en la Argentina, de 1974 a 2025.

Varios de los avances para medir las condiciones de vida de la población fueron hechos en dictaduras

Es la primera elaboración para un período tan largo y da cuenta de hechos llamativos, como que varios de los avances para medir las condiciones de vida de la población fueron hechos en dictaduras. Por caso, ña creación del Sistema Estadístico Nacional y del Indec en 1968, durante la presidencia de Juan Carlos Onganía, y la primera EPH en 1972, durante la de Alejandro Lanusse.

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A su vez, la primera medición de Nivel de Pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ocurrió en 1984 (gobierno de Raúl Alfonsín). En 2001 la medición de Pobreza e Indigencia se extendió a todo el país (aunque limitada a 31 aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes", precisa Leopoldo Tornaroli, profesor de Política Económica en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la UNLP y autor del capítulo “La medición de la pobreza, ¿no éramos tan pobres?”.

El autor afirma que hasta hoy la única serie comparable de pobreza era la que existe desde 2016 debido, entre otras cosas, a mediciones que se discontinuaron en 2013, “luego de varios años en que se habían perdido por completo toda credibilidad y utilidad”. Fue la etapa en que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ejercía como ministro de Economía en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

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La “excepcionalidad” que ya no es

En la presentación del libro, en la Universidad Torcuato Di Tella, el editor, Andrés Schipani, Ph.D en Ciencias Políticas por la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Andrés, recordó que en el siglo XX la Argentina era una “sociedad integrada”, asumida “de clase media” y en la que a partir del trabajo una persona o familia pobre podía progresar y salir de la pobreza. Esa sociedad ya no existe, dijo Schipani, Argentina dejó de ser una “excepcionalidad” en América Latina; el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, que el último dato oficial ubica en 32,5% de la población.

Schipani describió la situación a partir de Martín, un supuesto o real habitante del sur del conurbano quien dejó su trabajo en el Municipio porque consiguió otro, con un salario 10% superior, en un kiosco. Sumada a los ingresos de su esposa, que trabaja en casas particulares, la mejora puso el ingreso de la familia, de dos hijos, por sobre la “línea de pobreza”.

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Pero siguen en una vivienda de techo de chapa, sin acceso a cloacas ni gas, cuando llueve la casa se inunda y los hijos se embarran para ir a la escuela, a la que su maestra falta una vez por semana. Por esas calles no pasan colectivos ni móviles policiales y en caso de necesidad le cuesta hacerlo a una ambulancia. Martín y su mujer se preocupan cada vez que los hijos salen; el barrio está atravesado por la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.

La pobreza es un fenómeno multidimensional, no solo monetario (Schipani)

Por ingresos y valor de la Canasta Básica Total (CBT, que mide la “línea de pobreza”) los cuatro miembros de la familia de Martín ya no son pobres, pero viven una exclusión prolongada y déficits persistentes de vivienda, saneamiento, educación, salud e integración territorial. “La pobreza es un fenómeno multidimensional, no solo monetario”, dijo Schipani, y listó datos y conceptos de distintos capítulos del libro.

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Entre 2015 y 2024 el empleo informal creció el doble que el formal (972.000 vs 478.000 empleos respectivamente) y el salario medio cayó 35 por ciento.

El 43% de los ocupados actuales es informal , sin aportes, obra social ni indemnización.

Desde 1974 la Argentina triplicó su tasa de pobreza . Hay un piso de 25% de la población que no logra perforar.

Hay más de 6.400 “barrios populares”, en los que viven cerca de 5 millones de personas , casi 10% de la población del país.

El 92% de esos barrios no tiene agua corriente formal, el 97% no tiene cloacas, el 99% no tiene gas de red. Y el 38% de los adultos que viven allí salen a trabajar “con olor a humo”, pues se calefaccionan con madera.

La educación es casi “universal”: el 91% de los chicos de 16-17 años “asiste” e la escuela , pero de cada 100 chicos que empezaron la primaria en 2013 solo 10 terminaron la secundaria con los conocimientos adecuados y seis de cada diez jóvenes de 17 a 24 años de esos barrios no terminaron la secundaria.

Cada crisis eleva el piso de pobreza : con la híper del gobierno de Alfonsín la pobreza pasó del 26,2% en 1986 al 59% en 1989. Al fin de la convertibilidad el salto fue de 44,5% en octubre de 2001 a 63,7% un año después. Un arco de estancamiento e inflación iniciado en 2010 incluyó un piso de pobreza de 24,5% en 2017 a un pico de 51,4% en 2023.

La pobreza de los asalariados en negro es más del triple que la de los formales y se multiplicó el número de beneficiarios de programas sociales, resultado de un “Estado bombero” que actúa para apagar incendios.

Los “punteros” intercambian recursos por apoyo y acercan lo que el Estado ya no lleva. Son fuerzas de estabilidad, no de cambio, atienden lo urgente en relación vertical.

Los movimientos sociales desarrollan redes de contención, son eficaces para conseguir transferencias, no para formalizar y urbanizar.

Sin embargo, concluyó Schipani, es improbable que haya “estallidos sociales”. En primer lugar, porque ahora hay un piso de transferencias que en 2001 no existía y que tienen un efecto considerable sobre la indigencia, aunque menos sobre la pobreza. Para que haya “estallido”, explicó, hace falta el reclamo de volver a un “paraíso perdido” de trabajo formal, que no registra la memoria, pues el trabajo ya no forma parte de la experiencia familiar, cuyo ingreso no es un salario, sino una mezcla de transferencias, empleo informal y changas.

No hay municipio del conurbano sin algún comedor financiado por el narco

“No hay bronca, sino resignación y angustia: la tensión acumulada no sale a la calle, se repliega hacia adentro de las familias y las desgasta en silencio”, dijo Schipani, que relató la dinámica negativa que significa un 93% de hogares monoparentales, que presionan y estresan a madres e hijos mayores con la doble demanda de trabajo y cuidados en barrios en que, retirado el Estado, desembarca y reina el narcotráfico, “única organización con recursos, estructura y presencia sostenida en el barrio”, al punto -afirmó- que “no hay municipio del conurbano sin algún comedor financiado por el narco”.

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Medio siglo de evolución de la pobreza por ingresos

Tras la presentación de Andrés Schipani, Infobae contactó a Leopoldo Tornaroli, autor del capítulo sobre la “línea de pobreza por ingresos” de los últimos 50 años.

— ¿Por qué afirma que el funcionamiento de la economía es el determinante principal de los niveles de pobreza y que la metodología del Indec exagera su aumento cuando la inflación sube mucho y exagera la reducción cuando se desacelera?

— La principal fuente de ingresos para la gran mayoría de los hogares es el mercado laboral: viven de su trabajo. Cuando la economía crece, hay más y mejores empleos, los salarios reales suben y la pobreza baja. Lo contrario ocurre si la economía se estanca o entra en crisis: cae el empleo, crece la informalidad y los salarios pierden poder de compra. Las políticas sociales pueden mitigar esos golpes, pero no reemplazar un mercado laboral que no funciona. Por eso el funcionamiento de la economía es el determinante principal de los niveles de pobreza.

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— ¿Por qué los datos del Indec exageran si la inflación se acelera o desacelera?

— La medición de “pobreza por ingresos” compara lo que ganan los hogares con el costo monetario de la canasta básica alimentaria (indigencia) o total (pobreza). Con inflación baja y estable, ese método funciona bien. Con inflación muy alta y cambiante, detalles que normalmente tienen impacto marginal pesan más en los resultados. En un trabajo reciente con Iván Albina y Leonardo Gasparini analizamos tres de esos factores:

Desfase temporal. La encuesta pregunta por los ingresos de los hogares que, para muchos, corresponden a los 30 días previos, pero la canasta se valoriza con los precios del mes de la entrevista. Si los precios suben 20% en un mes, ese ingreso “viejo” parece mucho más chico que cuando se cobró. Ese sesgo exagera la suba de la pobreza cuando la inflación crece y la caída cuando baja. El sesgo es mayor cuando la inflación se acelera y se achica si se frena de golpe, como sucedió en la segunda parte de 2023 y primera de 2024. Creemos que la pobreza no creció tanto a comienzos de 2024 (las estadísticas oficiales muestran una suba de casi 20 puntos), ni se redujo tanto luego, en gran medida porque no había subido tanto antes. Sub-declaración de ingresos. Con inflación alta y creciente, los ingresos se ajustan más frecuentemente, incluso mes a mes, y a los entrevistados les cuesta más recordar y declarar con precisión cuánto ganan. Comparando los ingresos reportados en encuestas con los de registros administrativos (SIPA, Anses), encontramos que la sub-declaración (cuanto menos declaran los hogares que lo que realmente reciben) aumentó hasta inicios de 2024 y luego se redujo. La sub-declaración por aumento de la inflación infla artificialmente el dato de pobreza y lo contrario ocurre cuando inflación y sub-declaración se reducen. Canastas desactualizadas. El Indec sigue usando canastas de pobreza con patrones de consumo de 2004/05, habiendo una encuesta de 2017/18 que permitiría actualizarlos. Desde 2024, tarifas y servicios aumentaron mucho más que el promedio y pesan más en el consumo que en 2004/05. Eso hace que la línea de pobreza oficial crezca menos que lo que debiera haber crecido desde 2024 y exageró también un poco la baja en la pobreza que mide el Indec.

Esos tres factores hacen que la serie oficial dé un pico más alto en el primer semestre de 2024 (52,9%) y una caída posterior más rápida de lo que probablemente ocurrió. Con las correcciones, la baja entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025 sería de 3 o 4 puntos, y no de 10 como dice la serie oficial. No estoy cuestionando al Indec, que aplica correctamente su metodología; sino llamando a leer los cambios bruscos con cautela.

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La pobreza de los años 70 no era del 4%o 5% como se suele repetir. Medida con la metodología actual del Indec en octubre de 1974 rondaría el 11% en el Gran Buenos Aires (Foto: Reuters)

— ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la medición de pobreza por ingresos desde 1974?

— El primero es que la pobreza de los años 70 no era del 4% ó 5%, como suele repetirse. Medida con la metodología actual del Indec en octubre de 1974 rondaría el 11% en el Gran Buenos Aires (GBA). Es el valor más bajo de la serie, pero más del doble de la cifra que suele citarse. Eso se debe a cómo se medía entonces. Los trabajos pioneros de Oscar Altimir, Luis Beccaria y Alberto Minujin, de los que posiblemente se toma ese 4%-5%, usaban una línea de pobreza en promedio 14,5% más baja que la actual y sumaban a los ingresos ajustes que hoy no se hacen, como el alquiler que ahorran quienes son dueños de su vivienda. Además, la EPH cambió muchas veces su cuestionario, cobertura y forma de relevamiento.

Un segundo hallazgo es que los indicadores estructurales difieren mucho de los de pobreza por ingresos. Los hogares con NBI pasaron del 22,3% en 1980 al 6,7% en 2022, y la pobreza multidimensional bajó del 25,6% en 2003 al 9,6% en 2024. En vivienda, servicios y educación el país mejoró, aún en períodos de estancamiento. Pero cabe matizar: esos indicadores no toman en cuenta calidad, sino acceso a bienes y servicios.

En vivienda, servicios y educación el país mejoró, aún en períodos de estancamiento (Tornaroli)

El tercer hallazgo es que en la comparación con la región salimos mal parados. En 1994 la pobreza promedio de América Latina (56%) más que triplicaba la de Argentina (18,5%). En 2024 la brecha se había reducido a 12 puntos (27,3% frente a 15,2%), y pasamos de ser el país con menos pobreza de la región al quinto lugar, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana. No estamos peor que hace 50 años en todas las dimensiones, pero otros avanzaron mucho más rápido. En la comparativa regional todavía salimos relativamente bien en la foto, pero la película, la evolución, es mala.

— ¿Cuán determinante fue el “Rodrigazo” (junio 1975) para inaugurar la Argentina de altas tasas de pobreza? Llama la atención que tras un fuerte aumento de 1974 a 1976 hay una reducción significativa hacia 1980, que luego se revierte hasta llegar a una pobreza cercana al 40% a fines de la dictadura...

— Fue un punto de quiebre: estallaron desequilibrios macro que se acumulaban y hacían insostenible la situación de 1974. La inflación se disparó y cayeron los salarios reales. Fue el inicio de una etapa de alta inflación e inestabilidad que, con algunas interrupciones, se mantuvo por décadas y conspiró contra el crecimiento y la mejora de ingresos. Pero no cabe atribuirle todo el deterioro que siguió. A la crisis de 1975 se sumaron la violencia política y políticas económicas de impacto regresivo sobre la distribución del ingreso. Luego se agregó la crisis de la deuda de 1982 y supuso años de ajustes e inestabilidad.

Con la crisis de 1982, la pobreza trepó de forma abrupta, y al regreso de la democracia ya rondaba el 40% de la población (Tornaroli)

Hubo una secuencia de suba fuerte de la pobreza hacia 1976 y baja marcada hacia 1980. Beccaria y Minujin estimaron una pobreza de hogares de 3,2% en 1974, 21,9% en 1976, 7,9% en 1980 y 22,1% en 1982. En mi serie comparable el valor de 1980 es 17,3% de las personas, bastante más alto que el 11% de 1974. Pero en 1980 el nivel de actividad era similar o incluso algo mayor que en 1974; la diferencia en la tasa de pobreza se debe, seguramente, a una distribución del ingreso mucho más desigual. Luego, con la crisis de 1982, la pobreza trepó de forma abrupta, y al regreso de la democracia ya rondaba el 40% de la población.

Celestino Rodrigo anuncia, en junio de 1975, las medidas que desencadenaron el llamado "Rodrigazo", al cabo de desequilibrios acumulados desde al menos 1973

— ¿Cómo describiría el período de Alfonsín en términos de pobreza?

— La presidencia de Alfonsín tuvo dos etapas marcadas. Recibió una pobreza cercana al 40%, por la crisis de la deuda y los ajustes de los últimos años de la dictadura, y una sociedad con muchas demandas. Con el éxito inicial del Plan Austral (1985) la pobreza bajó a cerca del 26% en octubre de 1986, pero la reaparición de la inflación llevó la pobreza a un pico del 59% en octubre de 1989, en plena hiper. Es el ejemplo más claro de que la estabilidad es una condición necesaria para reducir la pobreza. Perderla puede borrar en poco tiempo lo que se alcanza en años.

A la vez, en esos años hubo progresos en las dimensiones estructurales. Entre los censos de 1980 y 1991 el porcentaje de hogares con NBI bajó del 22,3% al 16,5%, la mayor mejora de cualquier período intercensal. Eso refleja procesos de largo plazo, no solo lo hecho por un gobierno, pero muestra que, incluso en una década muy difícil, las condiciones de vivienda, servicios y educación siguieron mejorando.

— En los 90 la pobreza se redujo fuertemente con el éxito inicial de la convertibilidad, pero también es un momento en que la pobreza encuentra un piso que se mantiene, casi sin excepciones, hasta hoy.

— La estabilización posterior a las hiperinflaciones de finales de los 80 y comienzos de los 90 permitió bajar la pobreza muy rápido: del 59% en 1989 al 24% hacia fines de 1993. Ese 24% fue desde entonces un piso. En los más de 30 años siguientes, los mejores momentos mostraron valores muy parecidos: 25,2% en 2011 y 24,5% en 2017, siempre en el GBA. Nunca volvimos a acercarnos al 11% de 1974 ni al 17% de 1980.

— ¿Por qué razones?

— La primera es que, desde mediados de los 90, la economía perdió dinamismo, el desempleo subió y la desigualdad aumentó; para 1996 la pobreza ya era del 38 por ciento.

La segunda es que gran parte de la fuerza laboral quedó atrapada en empleos informales, precarios y de baja productividad, de los que es muy difícil salir aun si la economía crece.

La tercera es que la Argentina nunca logró encadenar una etapa de crecimiento largo y estable. Entre 2003 y 2008 la pobreza cayó unos 30 puntos y siguió bajando hasta 2011, pero ese proceso se agotó al llegar a la zona del 25% y desde entonces la economía está estancada. No creo que ese piso sea una ley de hierro. Países como Uruguay o Chile, que redujeron su pobreza de manera sostenida en las últimas décadas, muestran que es posible perforarlo.

Países como Uruguay o Chile, que redujeron su pobreza de manera sostenida en las últimas décadas, muestran que es posible perforar los pisos (Tornaroli)

— Usted señala que, pese a las crisis, hubo mejoras sostenidas en servicios básicos, vivienda, educación, etc, incluso en los últimos 15 años, pero el libro sugiere que quien nace en la pobreza ya no sale de ella. Schipani dijo al presentarlo que no cree que haya explosión social, pero ya hubo “implosión”, no hay más “Argentina integrada”. ¿Es posible revertir la trayectoria que nos llevó a ser un país de pobreza alta y consolidada?

— Los datos muestran que sí. Entre 2010 y 2024, un período de estancamiento económico y aumento de la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional bajó del 15,7 al 9,6%. Lo mismo con las NBI: pasaron del 9,1% en 2010 al 6,7% en 2022. Las mejoras fueron lentas pero continuas en calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a agua y saneamiento, asistencia escolar.

Algunas políticas de mediano y largo plazo funcionaron, incluso en medio de las crisis. No son impresiones contradictorias. Los indicadores estructurales miden el acceso: si la vivienda tiene agua corriente, si los chicos van a la escuela, no la calidad de la escuela ni lo que efectivamente aprenden. La encuesta tampoco capta aspectos como la nutrición o la salud. Se puede tener más acceso a bienes básicos y, al mismo tiempo, un mercado laboral que no ofrece salida: empleos informales, mal pagos e inestables. De ahí la sensación de que la pobreza se volvió una condición permanente.

Mi trabajo no mide la movilidad social de manera directa, pero el dato que más me preocupa es la pobreza infantil: según el Indec, en el primer semestre de 2026 el 44,5% de los menores de 14 años vivía en hogares pobres. Allí se juega gran parte de la transmisión de pobreza entre generaciones.

— ¿Qué significa una “implosión” social y cómo se sale de esa dinámica?

— La “implosión” describe una pobreza que ya no produce estallidos, sino un deterioro silencioso de expectativas, pero no creo que sea irreversible. La propia historia argentina muestra que la pobreza puede bajar muy rápido cuando la economía se estabiliza y crece. Ocurrió a inicios de los 90 y entre 2003 y 2011. Y la experiencia de países de la región muestra que esas mejoras pueden sostenerse.

Para lograrlo hacen falta al menos tres cosas:

Estabilidad macroeconómica, en especial inflación baja y previsible, porque cada crisis borra en meses lo que se construyó en años. Crecimiento sostenido que genere empleo formal y de mejor calidad; es la principal vía para salir de la pobreza por medios propios. Sostener y mejorar las políticas que dieron resultados estructurales, poniendo el foco en calidad educativa y primera infancia. Sin crecimiento, será muy difícil conservar lo logrado; con crecimiento y estabilidad, la Argentina tiene bases para volver a estar entre los países con menos pobreza de la región.