Ryduan Palermo anunció su retiro del fútbol a los 30 años

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Ryduan Palermo anunció su retiro del fútbol profesional a los 30 años, luego de una carrera que incluyó experiencias en Argentina, Chile, México, Honduras, España e Italia. El delantero, hijo de Martín Palermo, comunicó la decisión a través de una publicación en Instagram, donde hizo un repaso de lo que el deporte le permitió vivir dentro y fuera de la cancha.

“El fútbol me permitió viajar, conocer culturas y vivir de lo que amo”, expresó el exatacante en el mensaje con el que cerró su etapa como jugador. Acompañó sus palabras con fotos de distintos momentos de su recorrido, desde sus años de formación en Estudiantes de La Plata hasta sus pasos por equipos del exterior.

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La decisión se conoció el viernes 27 de noviembre, cuando Ryduan compartió una reflexión centrada en la gratitud por los vínculos y las experiencias que dejó su carrera. “Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo”, escribió.

Ryduan Palermo junto a su padre, Martin Palermo, leyenda de Boca Juniors

En otro tramo de su publicación, el delantero explicó los motivos que lo llevaron a cerrar ese ciclo. “Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal”, señaló.

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El mensaje también incluyó un agradecimiento a su entorno. “Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero sobre todo mejor persona. Gracias”, concluyó.

Ryduan Palermo inició su formación en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, donde comenzó a transitar los primeros años de su desarrollo como futbolista. Más tarde continuó su proceso en Arsenal de Sarandí, institución en la que firmó su primer contrato profesional en 2017.

Ryduan Palermo inició su camino en el fútbol en Estudiantes de La Plata, al igual que su padre

Su recorrido también incluyó una convocatoria a la Selección argentina Sub 17. Con el paso de los años, su carrera se alejó del circuito central del fútbol argentino y se consolidó en distintos mercados del exterior, con experiencias de corta y mediana duración. En 2018 salió a préstamo a Santiago Morning, de Chile, que representó su primera oportunidad fuera del país. Allí marcó un gol en su debut. Al año siguiente se trasladó a México para incorporarse a Tlaxcala FC, uno de los clubes por los que pasó antes de continuar su carrera en Centroamérica. Luego llegó a Marathón, de Honduras, donde disputó torneos locales e internacionales. Esa etapa le permitió sumar minutos en un club con participación habitual en las competencias de la región y ampliar un itinerario que ya incluía pasos por tres países.

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En 2021 desembarcó en España para jugar en SD Lenense. El destino siguiente fue Italia, donde concentró buena parte del tramo final de su carrera. Allí integró los planteles de Villacidrese, Martina, Carrarese y Team Altamura, todos equipos del ascenso italiano. Su último club fue Martina, al que regresó antes de confirmar su decisión de dejar la actividad profesional.

La carrera de Ryduan estuvo atravesada por una referencia inevitable: su vínculo con Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca Juniors y una de las figuras del fútbol argentino de las últimas décadas. El exdelantero había reconocido en anteriores entrevistas que cargar con ese apellido le generó presión durante sus primeros años.

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El hijo del actual entrenador de Platense también había mencionado que jugar en Boca era una ilusión. Sin embargo, su trayectoria tomó otro rumbo: se desarrolló en equipos de ascenso y ligas de distintos países, lejos de los escenarios en los que Martín Palermo forjó su carrera como futbolista. La publicación con la que anunció el retiro no detalló cuál será su próxima actividad profesional.

El comunicado de Ryduan Palermo:

Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo.

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Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal.

Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero sobre todo mejor persona. Gracias!!!