Franco Colapinto largará 14° el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, EN VIVO: hora, TV y grilla de partida

Luego de conseguir sus mejores resultados en la Fórmula 1 , Franco Colapinto largará 14° en las calles del Principado y deberá remontar varias ubicaciones para sumar puntos. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes , líder del campeonato, se quedó con una apasionante pole position sobre Max Verstappen de Red Bull . El inicio de la carrera está pautado para las 10:00 (hora argentina) y tendrá un total de 78 vueltas. La transmisión estará a cargo de Disney+.

Franco Colapinto no tuvo el inicio ideal y largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 . El argentino no logró meterse en la Q3 tras marcar un tiempo de 1:13.995 y, en un circuito urbano en el que es complicado adelantar, deberá realizar una ardua tarea para sumar puntos en la carrera del domingo.

El trazado urbano del Gran Premio de Mónaco de la F1, sin zonas de “modo recta” para la activación de la aerodinámica

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Es argentino, corre en la Fórmula 4 con el mismo equipo de Colapinto y con un coche “vintage”: su plan para llegar a la F1 Simón Bulbarella compite en la divisional española del primer escalón hacia la Máxima. Busca un lugar en la academia de uno de los motoristas de la Fórmula 1. A sus 17 años, divide su vida entre Argentina, España y Japón

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