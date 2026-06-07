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Franco Colapinto largará 14° el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, EN VIVO: hora, TV y grilla de partida

El argentino buscará avanzar posiciones para volver a sumar puntos con Alpine tras concretar sus mejores resultados en la categoría. Antonelli partirá desde la pole. Transmite Disney+

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Las posiciones de largada del GP de Mónaco (@F1)
Las posiciones de largada del GP de Mónaco (@F1)
11:00 hsHoy

Estadísticas clave del circuito de Mónaco

  • Longitud del circuito: 3.337 km
  • Número de turnos: 19
  • Número de vueltas: 78
  • Distancia de la carrera: 260,286 km
  • Récord de vuelta: 1m 12.909s – Lewis Hamilton (2021)
10:50 hsHoy

El trazado urbano del Gran Premio de Mónaco de la F1, sin zonas de “modo recta” para la activación de la aerodinámica

Mapa del circuito de Mónaco con secciones de pista en rosa, amarillo y azul. Incluye 19 curvas, línea de meta, trampa de velocidad y zonas de adelantamiento
La carrera en las calles del Principado contará con 78 vueltas
10:40 hsHoy

Franco Colapinto largará 14° el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Antonelli se quedó con la pole

El argentino no logró meterse a la Q3 con Alpine y tendrá una dura tarea en la carrera del domingo para volver a sumar puntos. El italiano de Mercedes le ganó por 0.043 segundos a Max Verstappen

Franco Colapinto no tuvo el inicio ideal y largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El argentino no logró meterse en la Q3 tras marcar un tiempo de 1:13.995 y, en un circuito urbano en el que es complicado adelantar, deberá realizar una ardua tarea para sumar puntos en la carrera del domingo.

Leer la nota completa
10:30 hsHoy

La grilla de partida del Gran Premio de Mónaco

Las posiciones de largada del GP de Mónaco (@F1)
Las posiciones de largada del GP de Mónaco (@F1)
10:22 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco!

Luego de conseguir sus mejores resultados en la Fórmula 1, Franco Colapinto largará 14° en las calles del Principado y deberá remontar varias ubicaciones para sumar puntos. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, líder del campeonato, se quedó con una apasionante pole position sobre Max Verstappen de Red Bull. El inicio de la carrera está pautado para las 10:00 (hora argentina) y tendrá un total de 78 vueltas. La transmisión estará a cargo de Disney+.

El argentino Franco Colapinto saldrá 14° (REUTERS/Manon Cruz)
El argentino Franco Colapinto saldrá 14° (REUTERS/Manon Cruz)

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