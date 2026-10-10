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Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

El argentino tendrá acción en la carrera a 21 vueltas que iniciará la actividad del día en la F1

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LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE FÓRMULA 1

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint a 21 vueltas: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Infografía con las posiciones, nombres, fotos y equipos de los veintidós pilotos para la carrera Sprint de Singapur
Así quedó la grilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (Foto: @F1)
02:55 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint a 21 vueltas en el Gran Premio de Singapur que tendrá al argentino Franco Colapinto comenzando en el 11° puesto de la grilla. Sólo los pilotos que crucen la meta en los primeros ocho lugares sumarán puntos.

Un monoplaza de carreras rosa y azul avanza por un circuito urbano delimitado por vallas metálicas bajo iluminación nocturna
Franco Colapinto buscará una buena largada en la Sprint de Singapur (Foto: @AlpineF1Team)

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