Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE FÓRMULA 1
Sábado 10 de octubre
Carrera Sprint a 21 vueltas: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 11 de octubre
Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
02:55 hsHoy
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint a 21 vueltas en el Gran Premio de Singapur que tendrá al argentino Franco Colapinto comenzando en el 11° puesto de la grilla. Sólo los pilotos que crucen la meta en los primeros ocho lugares sumarán puntos.