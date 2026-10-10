Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

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Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó como escolta de su zona en el Torneo Clausura Además del triunfo del Halcón, Sarmiento se impuso 3-1 ante Aldosivi, que quedó al borde del descenso. Gimnasia igualó con Atlético Tucumán en La Plata

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, se empiezan a definir diversas cuestiones en la zona alta y baja

La preocupante frase del técnico de Boca sobre la lesión de Paredes antes de enfrentar a Vasco da Gama en la Sudamericana El Vasco se refirió a la situación de su figura después de sufrir un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha durante el partido contra Instituto en Córdoba

Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor El mediocampista había ingresado en el segundo tiempo y, tras 16 minutos, fue reemplazado por Santiago Ascacíbar