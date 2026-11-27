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Pierre Gasly no pudo completar los segundos entrenamientos del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 al protagonizar una brutal salida de pista. El francés perdió el control de su Alpine y se quedó estancado en la cama de leca. Más allá de que no impactó contra ninguna contención, el monoplaza golpeó el suelo en múltiples oportunidades. La escudería todavía no informó los daños.

La maniobra del experimentado corredor ocurrió a falta de 22 minutos para el final de la FP2. En su primer intento con gomas blandas, en un simulacro de clasificación, Gasly superó los límites de pista en la salida de la curva 14 y, tras pisar la grava, perdió por completo el control del vehículo. El monoplaza impactó con un cartel de telgopor (marca la velocidad) y raspó con dureza el suelo en varias ocasiones. “Estoy estancado”, comunicó por la radio del equipo el piloto, que se bajó del auto sin ningún problema.

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“Bandera roja. Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava”, fue el primer informe de Alpine. Gasly estaba mejorando su registro más rápido de 1:24.764 con gomas medias, algo que lo posicionaba de forma parcial en el 12° lugar. El francés había registrado su récord personal en los dos primeros sectores (31.273 y 28.777) cuando quedó fuera de acción en el tercer sector. El incidente ocurrió en su 14° giro en la FP2.

*La reacción de Briatore al abandono de Gasly

Las cámaras de la transmisión oficial capturaron a Flavio Briatore, jefe de Alpine, en los pits luego del abandono del francés: se levantó de su asiento y dejó los auriculares arriba de una pantalla antes de marcharse. El accidente también privó a Franco Colapinto de completar su intento con neumáticos rojos.

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Los segundos ensayos en Qatar estuvieron marcados por dos banderas rojas. La primera apareció cerca de la media hora de la sesión, luego de un trompo de Charles Leclerc: su Ferrari perdió una pieza que quedó en el medio de la pista, junto a una cantidad peligrosa de grava. Luego del despiste del Alpine, que generó una nueva detención, la dirección de carrera informó la extensión de 13 minutos de la tanda. Sin embargo, cerca del final, Lewis Hamilton sufrió un problema de potencia en su auto y tuvo que estacionar en el costado del trazado. La sesión terminó bajo Virtual Safety Car.

Con este panorama, Gasly culminó 12° en la FP2 con un registro de 1:24.764, que marcó con gomas medias. De la misma manera, el argentino de Alpine terminó 15° con una marca de 1:25.733, también con neumáticos amarillos. Respecto a la FP1, Pierre terminó 10°, con una ventaja de 0.535 segundos de su compañero albiceleste: Colapinto quedó 12° (1:25.409).

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Los mecánicos de Alpine deberán trabajar durante la noche para verificar si el monoplaza de Gasly sufrió daños en el piso. Los últimos entrenamientos libres de Qatar están programados para las 11:30 (hora argentina) del sábado, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 15:00. La carrera principal del domingo comenzará a las 13:00 y contará con un total de 57 vueltas.

EL DESPISTE DE PIERRE GASLY EN LA FP2 DEL GRAN PREMIO DE QATAR

Pierre Gasly tuvo que abandonar a falta de 22 minutos para el cierre de la FP2 (REUTERS/Rula Rouhana)

El Alpine de Gasly golpeó el suelo en reiteradas ocasiones (REUTERS/Rula Rouhana)

El brutal despiste de Gasly en Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

Pierre Gasly informó de inmediato que se quedó estancado en la leca (REUTERS/Rula Rouhana)

El Alpine de Gasly no golpeó contra ninguna contención concreta y no sufrió daños visibles en la parte de arriba (REUTERS/Rula Rouhana)

Pierre Gasly salió por sus propios medios del monoplaza (REUTERS/Rula Rouhana)

La sesión se frenó con una bandera roja: una grúa ingresó al trazado para retirar su monoplaza (REUTERS/Rula Rouhana)