Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Últimas noticias

La ácida respuesta de Lando Norris a un periodista tras el escandoloso accidente entre los McLaren en la F1: “¿Quién se cree que es?" El británico se cruzó con un cronista tras el toque contra Oscar Piastri durante la carrera Sprint del GP de Singapur

La sentida carta para Messi de un integrante del cuerpo técnico de la selección argentina tras su despedida: “El vacío será enorme” El preparador físico Luis Martín escribió un mensaje para el astro rosarino a pocos días de su último partido con la Albiceleste

Es ídolo de San Lorenzo, pasó por Boca y jugó en la Selección: “Cuando dejé el fútbol me agarró una depresión muy grande” El Gringo Héctor Scotta recuerda lo duro que le resultó dejar la actividad profesional. Actualmente trabaja en el club de sus amores. Por qué no mira partidos

Es argentino, tiene 11 años y fue captado por la academia de Fernando Alonso: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1” Uriel Cottini nació en Junín, pero se crio en España. Corre en karting con poco presupuesto y su madre es su mecánica. Llamó la atención a los reclutadores de talentos. Tramitará la licencia en el ACA para representar a nuestro país