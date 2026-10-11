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Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará avanzar con su Alpine desde el fondo de la grilla en el circuito de Marina Bay. Max Verstappen saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

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Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

11:10 hsHoy

La ácida respuesta de Lando Norris a un periodista tras el escandoloso accidente entre los McLaren en la F1: “¿Quién se cree que es?"

El británico se cruzó con un cronista tras el toque contra Oscar Piastri durante la carrera Sprint del GP de Singapur

Durante el intercambio de declaraciones, un reportero le formuló una consulta sobre su maniobra realizada durante la carrera de formato sprint, ante la cual el corredor contestó irónicamente

Lando Norris protagonizó un cruce con un periodista tras el accidente con Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, una respuesta que desplazó el foco de la maniobra en pista hacia el tono que utilizó el piloto de McLaren al justificar su decisión.

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10:46 hsHoy

Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

El argentino abandonó la Sprint por una falla en el sistema de energía y luego experimentó un notable bajón de rendimiento en la clasificación para la carrera principal

Franco Colapinto tuvo una jornada de sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Debió abandonar la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy. En ese contexto, el jefe de Alpine Steve Nielsen habló sobre el tema.

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10:27 hsHoy

La palabra de Colapinto tras un sábado difícil en Singapur:

09:55 hsHoy

Así fue el complicado sábado para Colapinto en Marina Bay: abandonó durante la carrera Sprint y no logró avanzar a la Q2.

09:38 hsHoy

La grilla de partida para la carrera en Singapur:

Gráfica con la lista numerada de veintidós pilotos de Fórmula 1 para el Gran Premio de Singapur con sus rostros, nombres y escuderías
La grilla de salida para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 posiciona a Max Verstappen en el primer lugar seguido por Charles Leclerc. (@F1)
09:34 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto (REUTERS/Caroline Chia)
Franco Colapinto (REUTERS/Caroline Chia)

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