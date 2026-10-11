Franco Colapinto largará desde el puesto 15 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Lando Norris protagonizó un cruce con un periodista tras el accidente con Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, una respuesta que desplazó el foco de la maniobra en pista hacia el tono que utilizó el piloto de McLaren al justificar su decisión.
Franco Colapinto tuvo una jornada de sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Debió abandonar la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy. En ese contexto, el jefe de Alpine Steve Nielsen habló sobre el tema.
La palabra de Colapinto tras un sábado difícil en Singapur:
Así fue el complicado sábado para Colapinto en Marina Bay: abandonó durante la carrera Sprint y no logró avanzar a la Q2.
La grilla de partida para la carrera en Singapur:
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.