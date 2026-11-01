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Franco Colapinto largará desde el puesto 11 el Gran Premio de México de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino ganó un lugar en la grilla tras la sanción a Liam Lawson. Lewis Hamilton saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

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Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

11:33 hsHoy

La palabra de Colapinto tras la clasificación en México:

10:50 hsHoy

Así fue la clasificación con Hamilton en la pole y Colapinto 11°:

10:26 hsHoy

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del GP de México y Franco Colapinto ganó una posición para la largada de la F1

El piloto de Racing Bulls había terminado en el 9° lugar, pero una infracción al reglamento técnico lo marginará a la última colocación

Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de México y, luego de haber alcanzado un destacado noveno lugar, deberá largar desde el fondo de la parrilla en la carrera de este domingo, que iniciará a las 17:00 (hora argentina), en una nueva ronda del calendario de la Fórmula 1. Gracias a esto, Pierre Gasly y Franco Colapinto ganaron una posición y comenzarán en la 9° y 11° colocación, respectivamente.

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10:23 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto
Franco Colapinto

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