Franco Colapinto largará desde el puesto 11 el Gran Premio de México de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
La palabra de Colapinto tras la clasificación en México:
Así fue la clasificación con Hamilton en la pole y Colapinto 11°:
Liam Lawson fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de México y, luego de haber alcanzado un destacado noveno lugar, deberá largar desde el fondo de la parrilla en la carrera de este domingo, que iniciará a las 17:00 (hora argentina), en una nueva ronda del calendario de la Fórmula 1. Gracias a esto, Pierre Gasly y Franco Colapinto ganaron una posición y comenzarán en la 9° y 11° colocación, respectivamente.
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de México de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.