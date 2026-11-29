Mauro Icardi celebró 731 días de relación con la China Suárez con un arreglo de 731 rosas rojas y cartas manuscritas

Guardar

Una mesa de mármol, un inmenso ramo de rosas rojas, hojas cubiertas por una letra manuscrita y un detalle que abrió interrogantes. Este domingo, Mauro Icardi celebró los 731 días junto a la China Suárez con una dedicatoria que incluyó 731 rosas y un hilo rojo, que la actriz sostiene y enrolla entre sus dedos en la imagen que compartió el futbolista.

La postal llegó a través de las historias de Instagram de Icardi. Sentada frente a la mesa, Eugenia Suárez observa los papeles mientras apoya un brazo sobre la superficie. Lleva el pelo recogido, un conjunto en tonos oscuros y una expresión de emoción. Detrás de ella, un enorme arreglo floral domina la escena: cientos de rosas rojas forman una estructura redondeada, envuelta con moños color bordó y papel en tonos claros.

PUBLICIDAD

El delantero acompañó la foto con un mensaje directo para su pareja. “Buennnn Día mi hermosa Princesa 👸🏻❤️ Feliz Aniversario. Te Amo 🥰 731 Días, 731 Rosas 🌹 @sangrejaponesa”, escribió sobre la imagen.

El número no parece casual. Icardi vinculó de manera explícita la cantidad de flores con los días que llevan juntos. El gesto tomó otro significado por las hojas que aparecen sobre la mesa. En la foto se ven varios textos escritos a mano, con trazos y párrafos extensos, que forman parte de la sorpresa de aniversario.

Este domingo, el futbolista le obsequió a su pareja un regalo por la cantidad de días que están juntos. Un gesto de la actriz mostró un objeto que llamó la atención en redes

Entre las rosas, los moños y las cartas, un elemento se roba la mirada. Mientras lee los papeles, la China juega con un hilo rojo entre los dedos. El detalle se distingue sobre las hojas blancas y queda en primer plano. Icardi no lo mencionó en el mensaje, pero la elección conecta con una historia que forma parte del pasado de la actriz.

PUBLICIDAD

En 2015, Suárez compartió el protagónico de El hilo rojo con Benjamín Vicuña. La película, dirigida por Daniela Goggi. El filme relató el reencuentro de Abril y Manuel, dos personas unidas por una leyenda de origen oriental. Según esa tradición, un hilo invisible conecta a quienes están destinados a encontrarse, aunque el tiempo, la distancia y las circunstancias se interpongan.

La ficción y la vida personal de sus protagonistas quedaron entrelazadas durante el rodaje. En diciembre de ese año, Carolina Pampita Ardohain protagonizó un episodio que ocupó el centro de la escena mediática. La modelo acusó a Vicuña, su pareja entonces, y a Suárez de estar en una situación íntima dentro de un motorhome del set.

PUBLICIDAD

Pampita relató su versión en distintas entrevistas y dejó una frase que quedó asociada al escándalo: “Vi lo peor que podía ver una mujer”. Por su parte, Vicuña y la China Suárez negaron en un primer momento que existiera un romance. La actriz dio entonces una explicación que también trascendió: sostuvo que se encontraba recostada, tapada con una manta amarilla que llevó desde Nepal, después de comer una palta.

La China Suárez compartió una canción inspirada en su pelea del motorhome con Pampita

La película llegó a los cines en mayo de 2016. Durante ese mismo mes, Vicuña y Suárez confirmaron su relación. La pareja tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio, y anunció su separación en 2021. A una década de aquel rodaje, el hilo rojo volvió a aparecer en una postal íntima de la actriz, ahora en el marco de su historia de amor con Icardi.

PUBLICIDAD

La dedicatoria surgió días después de la escapada que ambos realizaron a Carmelo, Uruguay. Allí compartieron fotos entre caballos, viñedos y paisajes de campo. “Belleza salvaje”, escribió Icardi en una de las imágenes que publicó de Suárez. En otra postal juntos, eligió la frase “Dame esa sonrisa toda la vida”.

También circularon videos de los dos a bordo de un carrito de golf en la chacra. “¿A dónde me llevás?”, le preguntó la actriz al futbolista. “A perdernos”, respondió él. “Te amo”, dijo ella. Icardi aprovechó el momento para elogiarla: “Qué linda te queda esa bikini”. “Gracias, mi amor”, contestó Suárez.

PUBLICIDAD

Esta vez, el protagonista fue el ramo de 731 flores. Pero entre los pétalos rojos, las cartas manuscritas y el mensaje de amor, fue ese hilo fino entre los dedos de la actriz el detalle que unió su presente con una película que marcó un antes y un después en su vida.