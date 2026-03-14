Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera principal a 56 vueltas del Gran Premio de China de Fórmula 1 . El argentino Franco Colapinto partirá desde la 12ª colocación.

George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia . El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).

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Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones Las Garzas intentarán treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Desde las 20.30, por Apple TV

Franco Colapinto mejoró su nivel y largará 12° la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1: Gasly se clasificó 7° El argentino quedó afuera de la Q3 por apenas 0.005, pero dejó sensaciones positivas luego de un mal arranque en el Circuito Internacional de Shanghái. Su compañero de Alpine tuvo una sesión brillante

El lamento de Colapinto tras su increíble eliminación en la clasificación del Gran Premio de China: “Da mucha bronca” El argentino quedó afuera en la Q2 tras girar apenas 0.005 segundos más lento respecto al tiempo de corte que firmó Isack Hadjar. Además, el argentino detalló los problemas mecánicos que perjudicaron el rendimiento de su Alpine

Platense-Vélez y Rosario Central-Banfield, los dos partidos que iniciarán la fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones El Calamar recibirá al Fortín a partir de las 19:00. Por su parte, el Canalla de Ángel Di María chocará en el Gigante de Arroyito ante el Taladro desde las 21.00