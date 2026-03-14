Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

14 Mar, 2026 06:00 a.m. EST LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA Domingo 15 de marzo Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China) Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (plataforma) Así quedó la grilla de largada de la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 (Foto: @F1) George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14° En el el Circuito Internacional de Shanghái, el argentino llegó a avanzar cuatro colocaciones en la largada pero no logró sostener el ritmo. Pierre Gasly quedó 11° George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia. El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°). LOS DETALLES DEL CIRCUITO INTERNACIONAL DE SHANGHÁI El trazado completo del Circuito Internacional de Shanghai para el Gran Premio de China de Fórmula 1
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera principal a 56 vueltas del
Gran Premio de China de Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto partirá desde la 12ª colocación. Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de China (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)