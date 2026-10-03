Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Domingo 4 de octubre
Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
18:01 hsHoy
El trazado del Circuito Internacional de Sepang y sus claves
- Longitud: 5,543 km
- Curvas: 15
- Vueltas: 56
- Distancia de la carrera: 310,398 km
- Récord de vuelta: 1m 34.080s – Sebastian Vettel (2017)
17:30 hsHoy
¡Bienvenidos a la cobertura del Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1!
Producto de dos penalizaciones (accidente en Bakú y cambio de motor), Franco Colapinto largará en la 21° posición en la competición que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. El argentino buscará escalar posiciones y sumar puntos nuevamente con Alpine. La carrera, a 56 vueltas, iniciará a las 04:00 de Argentina.