Deportes

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

El argentino quedó relegado en la grilla por una penalización y deberá recuperar lugares para sumar puntos con Alpine. Max Verstappen saldrá desde la pole en Sepang. Transmitirá Disney+ y Fox Sports

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Infografía con una lista numerada del 1 al 22 con fotos, escuderías y apellidos de los pilotos de Fórmula 1
Franco Colapinto largará 21° por dos penalizaciones (@F1)
18:01 hsHoy

El trazado del Circuito Internacional de Sepang y sus claves

  • Longitud: 5,543 km
  • Curvas: 15
  • Vueltas: 56
  • Distancia de la carrera: 310,398 km
  • Récord de vuelta: 1m 34.080s – Sebastian Vettel (2017)
Diagrama de un circuito automovilístico numerado del uno al quince, dividido en tres sectores marcados con líneas rosa, amarilla y azul
Un mapa esquemático detalla los tres sectores, las quince curvas y las zonas de adelantamiento del Circuito Internacional de Sepang en Malasia.
17:30 hsHoy

¡Bienvenidos a la cobertura del Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1!

Producto de dos penalizaciones (accidente en Bakú y cambio de motor), Franco Colapinto largará en la 21° posición en la competición que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. El argentino buscará escalar posiciones y sumar puntos nuevamente con Alpine. La carrera, a 56 vueltas, iniciará a las 04:00 de Argentina.

Franco Colapinto buscará sumar puntos una vez más con Alpine (REUTERS/Annice Lyn)
Franco Colapinto buscará sumar puntos una vez más con Alpine (REUTERS/Annice Lyn)

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