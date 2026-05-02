Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Se desarrollará en un recorrido de 19 vueltas sobre el circuito de 5.412 km de longitud ubicado en el complejo Hard Rock Stadium , cubriendo una distancia total de 102.828 km. El formato Sprint, que concentra la competencia en una sesión breve, implica una estrategia diferente respecto a la carrera principal del domingo, que constará de 57 vueltas. Al limitarse la distancia a aproximadamente 100 kilómetros, los equipos y pilotos enfrentan retos tácticos distintos en comparación con la prueba regular del fin de semana. Otorgará 8 puntos al primero, 7 al segundo, 6 al tercero, 5 al cuarto, 4 al quinto, 3 al sexto, 2 al séptimo y uno al octavo.

Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine , concedió una entrevista a Fox Sports antes del inicio de la actividad en el Gran Premio de Miami, en la que dialogó sobre la relación de Franco Colapinto con su compañero Pierre Gasly , explicó las mejoras que trajo el equipo en este fin de semana de Fórmula 1 y le dio un consejo al joven piloto, luego del Road Show que se registró días atrás en la Argentina con el pilarense como protagonista principal.

El Circuito Internacional ubicado en el predio del Hard Rock Stadium de Florida se incorporó en 2022 al calendario de la Fórmula 1 como una pista temporal. Su trazado, de5.412 kilómetros y 19 curvas, refleja un diseño urbano que lo distingue entre los escenarios del campeonato. La competencia en Miami abarca 57 vueltas, lo que totaliza una distancia de 308.326 kilómetros. El registro más veloz pertenece a Max Verstappen, quien estableció la vuelta récord con 1:29.708 durante la temporada 2023.

09:40 hs

Todo lo que hay que saber sobre la carrera Sprint en Miami:

La segunda carrera sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1 se llevará a cabo este sábado en el circuito del Gran Premio de Miami, con Kimi Antonelli al frente del campeonato. El evento marca el retorno del calendario tras la suspensión de las competencias en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

El piloto argentino Franco Colapinto concretó su mejor clasificación en la especialidad, logrando el octavo lugar en la grilla de partida para la prueba sprint gracias a un registro de 1:29.320, según la crónica oficial del campeonato. Este resultado le permitió superar a su compañero Pierre Gasly, que fue décimo en la tanda clasificatoria.

La sesión de clasificación fue dominada por el actual campeón, Lando Norris, quien se aseguró la pole position al marcar una vuelta rápida de 1:27.869. En la única práctica libre del fin de semana, Charles Leclerc al volante de Ferrari lideró la tabla con 1:29.310. Durante esa práctica, Colapinto se ubicó undécimo con una mejor vuelta de 1:31.015, mientras que Gasly concluyó en la octava posición.