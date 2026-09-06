Deportes

Franco Colapinto largará en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino logró el octavo mejor tiempo en la clasificación final, pero se benefició por la sanción a Antonelli. Pierre Gasly saldrá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

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Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

11:19 hsHoy

Lo mejor de Colapinto en la clasificación en Monza:

10:41 hsHoy

Así será la grilla de largada del GP de Italia:

Colapinto logró su mejor ubicación en una clasificación de F1 (7° lugar) gracias a la penalización de Antonelli, que a pesar de quedar por delante largará desde el fondo de la parilla por el cambio de motor en su Mercedes antes del Gran Premio.

Grilla de largada del GP de Italia de F1
Grilla de largada del GP de Italia de F1 (F1)
10:38 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 con la actuación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto en acción en Monza (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto en acción en Monza (REUTERS/Jakub Porzycki)

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