Franco Colapinto largará en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

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El tenso cara a cara entre Messi y una figura de otra selección en el empate del Inter Miami: la jugada que provocó el cruce El argentino se cruzó con el paraguayo Junior Alonso tras el final del partido que acabó 2-2. Ambos habían sido protagonistas de un llamativo episodio minutos antes

Tomás Etcheverry va por los cuartos de final del US Open ante Alex Michelsen: hora y cómo verlo en vivo El argentino, que viene de superar por primera vez la tercera ronda en Nueva York tras vencer a Mariano Navone, buscará meterse entre los 8 mejores de un Grand Slam por segunda vez en su carrera. Su rival será el estadounidense, de 22 años y número 46 del ranking ATP

El detrás de escena del histórico US Open que ganó Gabriela Sabatini: la estrategia contra Steffi Graf y cómo ayudó a cambiar su carrera En una charla con Infobae, el entrenador brasileño Carlos Kirmayr reconstruyó el camino hacia el único Grand Slam de la carrera de la argentina hace 36 años

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años El cinco veces campeón de la NBA se encontraba en Helsinki cuando el directivo de un club local le ofreció volver al ruedo