Franco Colapinto largará en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
11:19 hsHoy
Lo mejor de Colapinto en la clasificación en Monza:
10:41 hsHoy
Así será la grilla de largada del GP de Italia:
Colapinto logró su mejor ubicación en una clasificación de F1 (7° lugar) gracias a la penalización de Antonelli, que a pesar de quedar por delante largará desde el fondo de la parilla por el cambio de motor en su Mercedes antes del Gran Premio.
10:38 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 con la actuación de Franco Colapinto.