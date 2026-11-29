Las Fuerzas Armadas de Honduras decomisaron 81 paquetes de supuesta marihuana durante una operación de seguridad desarrollada en la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque, Comayagua. (Foto: Fuerzas Armadas)

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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) decomisaron 81 paquetes de supuesta marihuana, aproximadamente 10 kilogramos de presunta cocaína y un fusil AK-47 con 39 proyectiles sin percutar, durante tres operaciones de seguridad desarrolladas este sábado en distintos puntos del territorio nacional.

Los resultados fueron confirmados por el portavoz de la institución castrense, capitán Mario Rivera, quien detalló que las intervenciones se llevaron a cabo en los departamentos de Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán, con la participación de unidades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y otras instituciones de seguridad.

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Uno de los decomisos se registró en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Siguatepeque, Comayagua, donde agentes de la Policía Militar, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 911, localizaron un vehículo tipo pick-up mediante el sistema de videovigilancia.

Un ciudadano con una orden de captura vigente fue detenido durante el operativo en Siguatepeque, donde también se reportó la aprehensión de un menor de edad. (Foto: Fuerzas Armadas)

De acuerdo con Rivera, las cámaras de seguridad permitieron identificar el automotor, por lo que se coordinó una intervención para realizar una inspección. Durante la revisión, los uniformados encontraron 81 paquetes de supuesta marihuana que eran transportados en el interior del vehículo.

En esta primera operación también se reportó la detención de dos personas. Según el portavoz militar, uno de los sospechosos es un ciudadano que tenía una orden de captura vigente por los delitos de deportación ilegal de arma de fuego de uso comercial y encubrimiento.

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Asimismo, las autoridades detuvieron a un menor de edad que se encontraba relacionado con el procedimiento. El adolescente fue entregado a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución encargada de atender los casos que involucran a menores de edad.

La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fuerza de Tarea Choluteca participaron junto con la Policía Militar en el decomiso de la presunta cocaína. (Foto: Fuerzas Armadas)

El portavoz no precisó la identidad de los detenidos ni proporcionó detalles adicionales sobre la procedencia de la droga encontrada en el vehículo o el destino que tendría el cargamento.

El segundo decomiso se realizó en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, donde las autoridades localizaron aproximadamente 10 kilogramos de supuesta cocaína que estaban ocultos dentro de una mochila de color verde.

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En este procedimiento participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fuerza de Tarea Choluteca.

Rivera explicó que la sustancia fue encontrada durante un operativo desarrollado en esa jurisdicción del sur de Honduras. Sin embargo, no brindó información sobre personas detenidas en relación con este segundo hallazgo ni sobre las circunstancias en las que fue localizada la mochila.

. Aproximadamente 10 kilogramos de supuesta cocaína fueron localizados dentro de una mochila verde durante un operativo ejecutado en El Triunfo, Choluteca. (Foto: Fuerzas Armadas)

La tercera intervención tuvo lugar en la colonia Montes de Bendición, en Tegucigalpa, donde los efectivos militares detuvieron a un ciudadano al que le decomisaron un fusil AK-47, un cargador y 39 proyectiles sin percutar.

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El arma, de uso restringido, quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes para las investigaciones y los procedimientos legales. Tampoco se reveló la identidad del detenido ni se detalló si estaría vinculado con alguna estructura criminal que opere en la capital hondureña.

Durante su declaración, el portavoz militar señaló que estos resultados forman parte de las acciones que ejecutan las Fuerzas Armadas en el marco de la Agencia Nacional contra el Crimen, mediante operativos coordinados en diferentes regiones del país.

Las tres operaciones de seguridad se desarrollaron en Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán, con resultados relacionados con el decomiso de drogas y armas de fuego. (Foto: Fuerzas Armadas)

Rivera aseguró que la institución mantiene despliegues permanentes para combatir las actividades ilícitas, identificar a personas vinculadas con estructuras delictivas y reducir los índices de criminalidad.

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Además, informó que las Fuerzas Armadas habilitaron una línea telefónica para recibir información proporcionada por la ciudadanía que pueda contribuir a las investigaciones, así como a la identificación y captura de personas relacionadas con actividades criminales.

La institución hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades y comunicar cualquier información que permita prevenir hechos delictivos o ubicar a personas vinculadas con organizaciones criminales.