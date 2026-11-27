Hitman World of Assassination presenta un nuevo tráiler.

Guardar

IO Interactive incorporará a Bawma, el personaje de Lenny Kravitz en 007: First Light, dentro de Hitman: World of Assassination. La misión temporal estará disponible gratis desde el 26 de noviembre hasta el 24 de diciembre y llevará al Agente 47 a la isla Ambrose para eliminar a tres integrantes de la banda del líder pirata. Al tratarse de un objetivo elusivo, cada jugador tendrá una sola oportunidad para completar el encargo.

Una misión entre Hitman y 007: First Light

Bawma será el enlace entre los dos juegos de espionaje que IO Interactive tiene actualmente en actividad. En lugar de convertirse en el blanco principal, el personaje interpretado por Kravitz colaborará con el Agente 47 y le indicará cuáles son los tres miembros de su organización que deben ser eliminados.

PUBLICIDAD

La estructura utiliza las reglas de los objetivos elusivos de Hitman. Estas misiones permanecen activas durante un periodo limitado y restringen los intentos disponibles: si el jugador falla o muere después de comenzar a cumplir objetivos, puede perder definitivamente la oportunidad. Esto obliga a observar las rutinas de los personajes, estudiar el escenario y preparar una ruta antes de ejecutar el plan.

Completar el encargo entregará el traje de bucanero con guantes, una recompensa cosmética vinculada con la apariencia pirata de Bawma. El contenido se desarrolla en Ambrose Island, uno de los escenarios de Hitman: World of Assassination.

PUBLICIDAD

El cruce funciona además como un adelanto del personaje que Kravitz interpretará en 007: First Light. IO Interactive reúne así su juego protagonizado por el Agente 47 con su próxima adaptación de James Bond, aunque la participación anunciada se limita a Bawma y no incluye una aparición conjunta de Bond y 47.

Acceso gratuito, demo y contenido de pago

La misión podrá jugarse sin costo hasta el 24 de diciembre. IO Interactive también lanzará una demo gratuita que incluirá The Mutiny, por lo que será posible acceder al encargo incluso sin tener la versión completa de Hitman: World of Assassination. Según la información del anuncio, esta opción no estará disponible en las consolas de Nintendo.

PUBLICIDAD

Los propietarios del juego completo tendrán acceso a opciones adicionales relacionadas con la misión. Entre ellas aparece The Retaliator, presentada como una misión especial con una variante para el modo Arcade. Este modo permite volver a afrontar contratos bajo una serie de condiciones y evita que todo el contenido dependa de una única oportunidad temporal.

El inicio de la temporada de Bawma también estará acompañado por el paquete de pago Rock Star Pack, que agregará armas y atuendos. La actualización sumará nuevos contratos y campañas de drops en Twitch, recompensas que se obtienen al mirar transmisiones participantes durante los periodos indicados por IO Interactive.

PUBLICIDAD

Hitman: World of Assassination se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam y Epic Games Store. También cuenta con una versión para Mac distribuida a través de las tiendas digitales de Apple.

007: First Light

El calendario de la temporada de Bawma

La programación continuará después de la misión de Lenny Kravitz. Durante diciembre regresarán tres objetivos elusivos anteriores: The Food Critic, The Sensation y The Serial Killer. Cada contrato recuperará blancos y condiciones ya conocidos por los jugadores, nuevamente bajo ventanas limitadas de disponibilidad.

PUBLICIDAD

El evento Holiday Hoarders se celebrará del 21 de diciembre al 3 de enero de 2027 y ofrecerá nuevos objetos cosméticos. Luego llegará Hokkaido Snow Festival, programado del 4 al 31 de enero, con decoraciones invernales y un atuendo de ayudante de Krampus entre sus recompensas.

IO Interactive también anticipó dos desafíos gratuitos protagonizados por figuras conocidas. En enero de 2027 estará disponible Patient Zero Requiem, con Milla Jovovich, mientras que febrero incorporará The Dragon, basado en Bruce Lee. Ambos continúan la estrategia de sumar celebridades a los contratos especiales de Hitman.

PUBLICIDAD

La primera etapa comenzará el 26 de noviembre con Bawma y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre, fecha límite para conseguir el traje de bucanero con guantes mediante el objetivo elusivo.