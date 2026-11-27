Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1 : terminó en el sexto lugar en la caótica carrera callejera de Las Vegas, en la mejor actuación de Alpine en el año. Sumado al quinto puesto de Pierre Gasly, la escudería logró una importante cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores.

El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada, aprovechó los errores de otros corredores y mostró su capacidad conductiva para avanzar durante toda la competencia. Uno de los puntos altos fue su sobrepaso a los dos McLaren en una sola maniobra. “El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, analizó Colapinto tras la carrera.