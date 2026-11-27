DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 1: 10.30 (Argentina)
Práctica libre 2: 14.00 (Argentina)
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 29 de noviembre
Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Últimas actualizaciones
Estadísticas clave del Circuito Internacional de Lusail
- Longitud del circuito: 5,419 km
- Número de curvas: 16
- Número de vueltas: 57
- Distancia de la carrera: 308,611 km
- Récord de vuelta: 1m 22.384s – Lando Norris (2024)
Así es el circuito del Gran Premio de Qatar:
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó en el sexto lugar en la caótica carrera callejera de Las Vegas, en la mejor actuación de Alpine en el año. Sumado al quinto puesto de Pierre Gasly, la escudería logró una importante cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores.
El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada, aprovechó los errores de otros corredores y mostró su capacidad conductiva para avanzar durante toda la competencia. Uno de los puntos altos fue su sobrepaso a los dos McLaren en una sola maniobra. “El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, analizó Colapinto tras la carrera.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Qatar, donde Franco Colapinto afrontará las dos primeras prácticas libres.