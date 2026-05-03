Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto .

“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde , cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, explicó la Máxima.

Debido a posibles tormentas eléctricas durante el horario original del Gran Premio en Miami (16 hora local), la organización decidió adelantar tres horas la largada de la prueba principal del fin de semana. De esta manera, la competencia comenzará a las 13 (14 hora de Argentina).

“Mejor clasificación argentina en 44 años” . Así tituló la Fórmula 1 el gran resultado que logró Franco Colapinto tras finalizar la Q3 de clasificación en el puesto 8 , que también se convirtió en su mejor actuación desde que desembarcó en la Máxima en 2024 a bordo de un Williams.

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