Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino logró su mejor clasificación en la Máxima y partirá en zona de puntos en el circuito urbano. Kimi Antonelli saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

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Carrera a 57 vueltas: 14.00 (Argentina) / 13.00 (Miami)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

11:23 hsHoy

Lo mejor de la clasificación del Gran Premio de Miami:

10:54 hsHoy

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

El piloto de Alpine terminó en el 8° puesto de cara a la carrera principal en Miami y logró la mejor ubicación para un argentino desde Carlos Reutemann

La alegría de Colapinto tras su mejor clasificación en la F1 (Sam Navarro-Imagn Images)
La alegría de Colapinto tras su mejor clasificación en la F1 (Sam Navarro-Imagn Images)

“Mejor clasificación argentina en 44 años”. Así tituló la Fórmula 1 el gran resultado que logró Franco Colapinto tras finalizar la Q3 de clasificación en el puesto 8, que también se convirtió en su mejor actuación desde que desembarcó en la Máxima en 2024 a bordo de un Williams.

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10:41 hsHoy

Lo mejor del sábado de Colapintoo en Miami:

10:01 hsHoy

Por qué se adelentó la hora de la carrera:

Debido a posibles tormentas eléctricas durante el horario original del Gran Premio en Miami (16 hora local), la organización decidió adelantar tres horas la largada de la prueba principal del fin de semana. De esta manera, la competencia comenzará a las 13 (14 hora de Argentina).

“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, explicó la Máxima.

Se adelantó el horario de la largada del Gran Premio de Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Se adelantó el horario de la largada del Gran Premio de Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
09:58 hsHoy

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Miami:

Grilla F1
Grilla F1 (Crédito: @F1/X)
09:53 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto.

Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

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