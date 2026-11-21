Bienvenidos al minuto a minuto del tercer y último día de actividad del Circuito callejero de Las Vegas. Tras las tres prácticas libres y la clasificación, Franco Colapinto largará desde el puesto 9.

La lluvia llegó en la vuelta 57 y sumó tensión al cierre de la carrera en Brasil. Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y, antes de pasar por boxes para montar neumáticos intermedios, superó de manera sorpresiva a Gasly en la curva 12 . Esa maniobra le permitió ingresar a los pits antes que el francés y conservar la posición hasta la bandera a cuadros.

Franco Colapinto volverá a correr este domingo en el Gran Premio de Las Vegas, luego de u na sólida actuación en Interlagos , donde finalizó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. El piloto argentino concluyó en el 13° puesto después de una largada adversa que lo hizo caer hasta la 18ª posición. Pese a ese contratiempo y a las complejas condiciones por la lluvia sobre el circuito paulista, el auto número 43 de Alpine se destacó con una firme defensa ante los intentos de sobrepaso de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad .

Alpine aprovechó una clasificación marcada por las eliminaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la Q2. Pierre Gasly y Franco Colapinto accedieron a la Q3, donde marcaron el décimo y noveno tiempo, respectivamente. La sanción a Piastri les permitió avanzar una posición: Gasly partirá octavo y Colapinto, noveno.

Max Verstappen largará desde la pole position en el Gran Premio de Las Vegas tras las sanciones que modificaron el resultado de la clasificación. Kimi Antonelli, quien había marcado el mejor tiempo, recibió una penalidad de cinco puestos, mientras que Oscar Piastri fue castigado con 10 lugares por un cambio de componentes. George Russell y Lando Norris completarán los primeros tres puestos de la grilla.

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