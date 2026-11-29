El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, conversa con los pilotos George Russell y Lando Norris tras una sesión del Gran Premio de Catar de Fórmula 1. Durante el intercambio registrado en video, el directivo formula una comparación entre la seguridad del recinto catarí y la de los Grandes Premios de México y Brasil.

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El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quedó envuelto en una polémica durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar que generó críticas entre los fanáticos de la Fórmula 1 por el modo en que se refirió al conflicto que atraviesa Medio Oriente y que puso en duda el destino de las últimas carreras del calendario de la Máxima en 2026.

Una vez que finalizó la prueba de clasificación, que acabó con la pole position de George Russell, Ben Sulayem le preguntó al piloto de Mercedes y también a Lando Norris si era más peligroso competir en el Circuito Internacional de Lusail o en México y Brasil. Ese tipo de comentario ocurrió en medio de las dudas sobre la seguridad de las carreras en Medio Oriente por el conflicto.

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Las cámaras registraron el intercambio y el video fue viral en las redes sociales: tras hablar con Russell sobre las condiciones de seguridad en Qatar, Ben Sulayem se dirigió a Norris y le dijo: “¿Qué es más peligroso: estar aquí o en México y Brasil?”. Los pilotos parecieron incómodos mientras el dirigente se retiraba entre risas. Los dos británicos esbozaron guiños nerviosos frente al comentario del titular de la FIA. Ninguno de los dos respondió: Russell sonrió con incomodidad y levantó una mano hacia el rostro, mientras Norris bajó la mirada.

Es importante recordar que la crisis en Medio Oriente obligó a revisar el calendario de la temporada 2026. La Federación Internacional del Automóvil evaluó suspender los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, y finalmente decidió cancelar una de las carreras y la otra se corrió en Malasia, pero bajo la denominación de GP de Bareín. La categoría también analizó retirar los dos últimos Grandes Premios del año, Qatar y Abu Dhabi, aunque esas fechas se mantuvieron.

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Mohammed Ben Sulayem quedó en la mira tras una frase a Russel y Norris (REUTERS/Mohammed Salem)

Las imágenes generaron críticas de decenas de usuarios en redes sociales. Usuarios de X y Reddit calificaron el intercambio como “inaceptable” y acusaron al dirigente de racismo; uno de ellos escribió: “Los niveles de hipocresía y racismo son una locura, deben despedirlo”. La escalada del conflicto, intensificada en febrero tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y las represalias iraníes contra bases militares estadounidenses en países vecinos, llevó a Mercedes y Ferrari a permitir que su personal decidiera si asistía a las carreras de la región. La Fórmula 1 también preparó el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola, como alternativa si no podían disputarse las últimas competencias del año.

La preocupación de los equipos y organizadores se intensificó tras el ataque con drones y proyectiles ejecutado a mediados de octubre por milicias hutíes de Yemen contra instalaciones de la petrolera Saudi Aramco en Dhahran, a unos 164 kilómetros del circuito de Losail, en Qatar. Este episodio reavivó temores sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras civiles y deportivas en la región del golfo Pérsico, en medio de tensiones diplomáticas y militares entre Estados Unidos e Irán.

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Tras reuniones entre promotores locales, autoridades gubernamentales, los 10 equipos y la Federación Internacional del Automóvil, la organización confirmó la disputa de las fechas en Lusail y Yas Marina. Ben Sulayem defendió la continuidad del cronograma tras señalar que los informes de seguridad garantizaban condiciones adecuadas para los competidores y el público.

Uno de los pilotos que había dejado clara su postura sobre el tema había sido el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. “Normalmente estoy feliz de ir a Qatar y Abu Dhabi, pero cuando hay una guerra cerca y si algunos de los países están en conflicto entre sí, creo que no deberíamos ir”, declaró el neerlandés.

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Semanas después, tras la cancelación del plan de contingencia que evaluaba al circuito de Imola como sede sustituta y la confirmación oficial del cronograma, Verstappen flexibilizó su postura y dejó la responsabilidad en manos de las autoridades deportivas y los informes de inteligencia. “Confío en que la F1 y la FIA tomen la decisión correcta sobre eso. Yo no tengo toda la información. No soy un oficial de seguridad. Solo espero que tomen la decisión correcta y eso es todo en lo que uno puede apoyarse, en realidad. Ellos también nos envían sus conclusiones y evaluaciones. Así que confío en ellos”, dijo.