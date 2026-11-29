Los colegios privados de Costa Rica registran mensualidades de entre ₡97,000 (USD 219) y ₡986,000 (USD 2.228) para el curso lectivo 2027, según un estudio de Boson Planning. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El costo de estudiar en un colegio privado en Costa Rica durante 2027 podría representar una inversión considerable para las familias, con mensualidades que oscilan entre ₡97,000 (USD 219) y ₡986,000 (USD 2,228), dependiendo de la institución, los programas académicos y los servicios que ofrece cada centro educativo.

Así lo revela el informe “Colegios privados en Costa Rica. Guía 2027: cuánto cuestan y qué vale la pena pagar”, elaborado por Boson Planning, que analizó las tarifas de 136 colegios privados, obtenidas directamente de las instituciones entre octubre y noviembre de 2026.

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La investigación también examinó las diferencias en formación bilingüe, acreditaciones internacionales y resultados de admisión universitaria, utilizando información del Ministerio de Educación Pública (MEP), el INEC, el Programa Estado de la Nación y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 61% de los colegios estudiados cobra entre ₡250,000 (USD 565) y ₡500,000 (USD 1,130) mensuales, aunque existe un segmento de instituciones cuyos precios superan considerablemente esos montos.

¿Cuánto costará estudiar en un colegio privado durante 2027?

El estudio dividió los centros educativos en cinco categorías de precios, denominadas Económico, Medio, Medio-Alto, Premium y Élite.

En el nivel Económico, la mensualidad mediana es de ₡121,000 (USD 273), mientras que en el nivel Medio asciende a ₡225,000 (USD 508).

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Los colegios clasificados como Medio-Alto registran una mensualidad mediana de ₡290,000 (USD 655), mientras que los Premium alcanzan los ₡408,500 (USD 923).

En el segmento Élite, integrado por 19 instituciones, la mensualidad mediana llega a ₡633,200 (USD 1,431), aunque algunos establecimientos cobran hasta ₡986,000 (USD 2,228) por mes.

Al incorporar matrícula y cuotas, la colegiatura anual mediana alcanza ₡6.86 millones (USD 15,501) en la categoría Élite, frente a ₡2.66 millones (USD 6,010) en el nivel Medio.

Estos cálculos no incluyen gastos adicionales como uniformes, materiales educativos o transporte, que pueden incrementar el presupuesto familiar.

Una educación completa podría superar los USD 200.000

El informe también analizó cuánto representaría financiar la educación de un estudiante desde kínder hasta undécimo año, tomando como referencia las tarifas de 2027.

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En una muestra de 53 colegios con información completa, el recorrido educativo podría costar aproximadamente ₡32 millones (USD 72,307) en el nivel Medio y ₡90 millones (USD 203,362) en la categoría Élite.

Estas cifras constituyen una estimación con precios constantes de 2027, no una proyección de lo que efectivamente pagarán las familias durante los próximos años.

Otro hallazgo es que el incremento más significativo de las mensualidades ocurre al ingresar a primer grado, con un aumento promedio del 14% respecto a preparatoria, mientras que el paso de sexto a sétimo implica un incremento del 6%.

Financiar la educación desde kínder hasta undécimo año podría representar aproximadamente ₡90 millones (USD 203.362) en instituciones de categoría Élite, utilizando precios constantes de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Pagar más garantiza mejores resultados académicos?

El análisis encontró una asociación entre las mensualidades más elevadas y los resultados de admisión a la Universidad de Costa Rica.

Según la investigación, cada ₡100,000 adicionales de mensualidad (aproximadamente USD 226) se relacionan estadísticamente con aproximadamente 11,8 puntos más en la nota de admisión.

Crece la matrícula privada mientras disminuye la pública

Los registros del MEP muestran que durante 2026 existían 231 colegios privados, con 32,309 estudiantes de secundaria, equivalentes al 8.6% de la matrícula nacional.

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Entre 2023 y 2026, la matrícula privada aumentó 10.6%, mientras que la de colegios públicos disminuyó 6.6%.

La oferta también presenta una importante concentración geográfica: 171 de los 231 colegios privados se ubican en la región Central, mientras que 28 de los 84 cantones del país no cuentan con ninguno, incluidos los subvencionados.

El informe evidencia que elegir una institución privada implica evaluar no solamente su mensualidad, sino también la oferta académica, los costos adicionales y las necesidades de cada familia.