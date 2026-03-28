Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

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LA GRILLA DE LARGADA DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN:

Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole position en la carrera principal del Gran Premio de Japón este domingo. Mercedes volvió a asegurar el 1-2, con George Russell ocupando el segundo puesto. Oscar Piastri y Charles Leclerc arrancarán desde la segunda fila.

Franco Colapinto saldrá desde el puesto 15. Consiguió avanzar a la Q2 por cuarta vez consecutiva en 2026, aunque nuevamente terminó detrás de su compañero Pierre Gasly y con una diferencia considerable. El piloto francés lo superó por 0.347 en la Q1 (1:30.931 para el argentino y 1:30.584), pero la brecha se amplió en la Q2: Pierre fue el séptimo más veloz con 1:29.874, una vuelta 0.753 más rápida que la de Colapinto (1:30.627). Finalmente, Gasly se consolidó como el mejor del resto en la Q3, logró superar a Red Bull y largará séptimo en la carrera principal.

“No estuvimos bien en la clasificación este fin de semana. Ayer tuvimos problemas en la parte delantera. Hoy eso mejoró, pero sigo lejos. La Q1 fue positiva, pero en la Q2 faltó bastante. Hay que analizar las causas y trabajar para mañana. Espero que tengamos buen ritmo para avanzar”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

La nota inesperada del día fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo necesario y saldrá undécimo este domingo. Su compañero en Red Bull Racing, Isack Hadjar, largará octavo y el debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ocupará el décimo lugar.

La carrera principal, prevista a 53 vueltas en el legendario circuito de Suzuka, tiene inicio programado para las 2 de la mañana (hora de Argentina) este domingo 29 de marzo.