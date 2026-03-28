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Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

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DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

La carrera en Suzuka se podrá ver por Fox Sports (Argentina) o las plataformas de streaming de Disney+ y F1TV

13:00 hsHoy

ESTADÍSTICAS CLAVE DEL CIRCUITO DE SUZUKA:

  • Longitud del circuito: 5,807 km
  • Número de turnos: 18
  • Número de vueltas: 53
  • Distancia de la carrera: 307,471 km
  • Récord de vuelta: 1m 30.965s – Kimi Antonelli (2025)
12:30 hsHoy

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN:

12:00 hsHoy

EL CIRCUITO DE SUZUKA QUE RECIBIRÁ EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

El circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
11:30 hsHoy

LA GRILLA DE LARGADA DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN:

Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole position en la carrera principal del Gran Premio de Japón este domingo. Mercedes volvió a asegurar el 1-2, con George Russell ocupando el segundo puesto. Oscar Piastri y Charles Leclerc arrancarán desde la segunda fila.

Franco Colapinto saldrá desde el puesto 15. Consiguió avanzar a la Q2 por cuarta vez consecutiva en 2026, aunque nuevamente terminó detrás de su compañero Pierre Gasly y con una diferencia considerable. El piloto francés lo superó por 0.347 en la Q1 (1:30.931 para el argentino y 1:30.584), pero la brecha se amplió en la Q2: Pierre fue el séptimo más veloz con 1:29.874, una vuelta 0.753 más rápida que la de Colapinto (1:30.627). Finalmente, Gasly se consolidó como el mejor del resto en la Q3, logró superar a Red Bull y largará séptimo en la carrera principal.

“No estuvimos bien en la clasificación este fin de semana. Ayer tuvimos problemas en la parte delantera. Hoy eso mejoró, pero sigo lejos. La Q1 fue positiva, pero en la Q2 faltó bastante. Hay que analizar las causas y trabajar para mañana. Espero que tengamos buen ritmo para avanzar”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

La nota inesperada del día fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés quedó a 0.153 del tiempo necesario y saldrá undécimo este domingo. Su compañero en Red Bull Racing, Isack Hadjar, largará octavo y el debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ocupará el décimo lugar.

La carrera principal, prevista a 53 vueltas en el legendario circuito de Suzuka, tiene inicio programado para las 2 de la mañana (hora de Argentina) este domingo 29 de marzo.

La grilla de largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (Foto: @F1)
11:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.

Franco Colapinto Clasificacion Gran Premio de Suzuka 2026
Franco Colapinto largará en el puesto 15 en el GP de Japón (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

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