Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint a 23 vueltas: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)
Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
Domingo 24 de mayo
Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Los últimos cinco pilotos que consiguieron la pole position en el GP de Canadá
- 2025 – George Russell (Mercedes)
- 2024 – George Russell (Mercedes)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)
El circuito Gilles Villeneuve:
ASÍ QUEDÓ LA GRILLA DE LARGADA DE LA SPRINT DE CANADÁ
EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN SPRINT
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Franco Colapinto largará 13° esta cita a 23 giros.