Deportes

Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

El argentino tendrá actividad en el primer turno con la cita rápida y más tarde afrontará la clasificación para el evento principal del domingo

Guardar
Google icon

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint a 23 vueltas: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:30 hsHoy

Los últimos cinco pilotos que consiguieron la pole position en el GP de Canadá

  • 2025 – George Russell (Mercedes)
  • 2024 – George Russell (Mercedes)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)
10:00 hsHoy

El circuito Gilles Villeneuve:

Mapa del circuito del GP de Canadá de F1. Trazado con tres sectores de colores (rosa, amarillo, azul), zonas de detección/activación de adelantamiento y DRS. Numeración de curvas
Un mapa detallado del circuito del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 muestra sus tres sectores, zonas de detección y activación de adelantamiento, y la zona DRS.
09:30 hsHoy

ASÍ QUEDÓ LA GRILLA DE LARGADA DE LA SPRINT DE CANADÁ

Tabla gráfica que muestra la grilla de partida de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de F1 de 2026, con 22 pilotos, sus fotos y logos de equipo
George Russell largará desde la pole en Canadá (Foto: @F1)
09:15 hsHoy

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN SPRINT

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Franco Colapinto largará 13° esta cita a 23 giros.

Franco Colapinto largará 13° en la Sprint (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)
Franco Colapinto largará 13° en la Sprint (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de CanadáSprint del Gran Premio de CanadáPierre GaslyAlpineFlavio Briatore

Últimas noticias

Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

El piloto de Red Bull confirmó su permanencia en la categoría, respondió a cuestionamientos de Juan Pablo Montoya y compartió detalles sobre la paternidad

Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

Aquel enmascarado que ingresó al campo de juego en el estadio de Belgrano de Córdoba cuando el “millonario” se jugaba la permanencia en primera es el actual líder de “Los Borrachos del Tablón”. Su historia

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

Muchos recuerdan los cruces con Belgrano que condenaron al equipo de Núñez al descenso, pero el experimentado entrenador tiene un largo recorrido disputando partidos contra el “Millonario”

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

El salteño, dos veces ganador en motos, se estrenará en la Ultimate con una Toyota Hilux en el Desafío Ruta 40, por el Mundial de Rally Raid. Por qué dio el salto de categoría. Su resiliencia para reponerse a 25 fracturas por golpes y caídas

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

Gran parte de los jugadores que integran la nómina de preseleccionados terminarán sus obligaciones con su respectivos clubes y serán liberados

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuidar el patrimonio

Cuidar el patrimonio

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: detuvieron a 4 personas y secuestraron objetos clave

Detuvieron a una mujer que se dedicó a la venta de drogas, tras haber sido expulsada de la Policía Federal

Pico de tensión libertaria: se extiende la “emocionalidad importante” en la interna

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

INFOBAE AMÉRICA

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días

El drama de la falta de agua en La Habana: crisis, mercado negro y desigualdad en el acceso al recurso

La invasión, una economía fatigada y el malestar social: el cóctel de problemas de Putin

El Gobierno de Bolivia anunció una nueva operación para levantar los bloqueos en La Paz y llamó a negociar a campesinos

Marco Rubio comenzó su gira por India en Calcuta y buscará estabilizar las relaciones con Narendra Modi

DEPORTES

Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026