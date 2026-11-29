Varios migrantes son deportados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el puente internacional McAllen–Hidalgo–Reynosa en McAllen, Texas, el viernes 13 de marzo de 2026. Docenas de migrantes de países como Cuba, Venezuela, Haití, China, Guatemala y El Salvador fueron entregados a autoridades mexicanas. (AP Foto/Felix Marquez)

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Un reportero de The New York Times localizó a un grupo de migrantes, entre ellos cubanos deportados por Estados Unidos, retenidos sin comida en una vivienda de Yuba, capital de Sudán del Sur.

El hallazgo, publicado el 21 de noviembre, expone la cara más extrema de una política que ya había desplazado a 2.75 millones de personas desde la isla desde 2020, según estimaciones demográficas independientes de finales de 2025.

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Uno de los hallados por el periodista Nicholas Kristof es Enrique Arias Hierro, cubano de 48 años que vivía en Estados Unidos desde los dos años. “A veces no hay comida durante dos o tres días”, dijo Arias Hierro al Times, bajo la vigilancia de guardias sursudaneses y un diplomático durante la entrevista. El hombre relató además que, en un período, pasaron dos meses y medio sin agua potable.

Más de 500 deportados a países africanos sin vínculo previo

El Gobierno estadounidense deportó a más de 500 inmigrantes hacia países africanos con los que no tenían ninguna conexión desde que asumió el cargo el año pasado, de acuerdo con la investigación del diario.

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La mayoría de los detenidos desaparece después del traslado y pierde todo contacto regular con sus familias.

La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado el año pasado las deportaciones hacia Sudán del Sur, pese a los votos disidentes de los magistrados liberales.

ARCHIVO – Un grupo de inmigrantes indocumentados es deportado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a través del puente internacional McAllen–Hidalgo–Reynosa en McAllen, Texas, el 13 de marzo de 2026. (AP Foto/Felix Marquez, Archivo)

El tribunal programó para diciembre audiencias por vía rápida para determinar si esos traslados violan la Constitución y las garantías internacionales contra la tortura, según el mismo reporte.

Decenas de cubanos quedaron varados sin documentación tanto en Sudán del Sur como en la República Centroafricana tras ser deportados a terceros países africanos sin vínculo previo con esos territorios.

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El patrón se repitió durante agosto de 2026, cuando ciudadanos cubanos continuaron entre los enviados a países receptores del África subsahariana, junto con nacionales de Afganistán e Irán, sin que existiera una justificación logística clara para esos traslados de alto costo.

Más de 600,000 cubanos en situación de incertidumbre jurídica en Estados Unidos

La excepcional recepción que los cubanos tuvieron durante décadas en Estados Unidos se fue debilitando desde 2017 y llegó a un punto de quiebre en enero de 2025.

Ese mes, la administración estadounidense revocó el programa de libertad condicional humanitaria para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV).

La medida se sumó después a una prohibición de viaje y a nuevas restricciones de visado introducidas a comienzos de 2026. El resultado es que más de 600,000 cubanos permanecen hoy en situación de incertidumbre jurídica: 110,900 inscritos en el CHNV y otros 500,000 sin estatus permanente, entre ellos titulares del formulario I-220A.

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Entre febrero de 2025 y abril de 2026, más de 2,000 cubanos fueron devueltos directamente a la isla, mientras que entre 4,353 y 6,000 fueron enviados a México en el mismo período. Un número mucho menor terminó transferido a terceros países africanos.

Una investigación periodística coordinada por Forbidden Stories, retomada por OnCubaNews, contabilizó al menos 25,447 personas deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, bajo acuerdos con 35 países.

De esa cifra, unas 20.000 fueron enviadas a México y el resto se repartió entre otras 27 naciones de América Latina, África y el Pacífico, entre ellas Ruanda, Costa Rica, Esuatini, Guyana y el propio Sudán del Sur.

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La investigación detalló que los acuerdos movilizaron USD 410 millones: USD 81 millones fueron a parar directamente a los gobiernos receptores, USD 178 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y USD 123 millones al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

América Latina, destino y no solo ruta de paso

El endurecimiento de la política estadounidense no frenó la salida de cubanos de la isla: durante 2025 se calcula que 137,600 solicitaron protección internacional en distintos países, el segundo grupo más numeroso de América y el octavo a escala global. Ese volumen reconfiguró por completo las rutas de salida.

Un número creciente de migrantes opta ahora por instalarse en Costa Rica, Brasil y Uruguay, atraído por marcos de protección más sólidos y comunidades cubanas ya establecidas. Los cubanos encabezaron en 2026 las solicitudes de refugio en Costa Rica, con 3,055 peticiones, según publicó Diario de Cuba.

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El cambio de ruta también se refleja en Sudamérica. OnCubaNews, con datos de un informe de la OIM sobre el primer semestre de 2026, señaló que alrededor de 3,000 cubanos entran cada mes a Brasil a través de Guyana, y que el país recibió 16,982 solicitudes de asilo cubanas entre enero y mayo. Uruguay sumó en el mismo período 5,946 llegadas de ciudadanos de la isla.

La ruta hacia el norte, sin embargo, no desapareció. El cruce de cubanos hacia Honduras bajó de 64,000 en 2024 a 19,000 en 2025, una cifra que todavía supera ampliamente las llegadas registradas ese año en Brasil (6,400) y Uruguay (1,250).

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En paralelo, los cruces irregulares por el Darién panameño cayeron 98% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras citadas por Diario Las Américas.

La OIM resumió el fenómeno con una frase que sintetiza el cambio de época: “Estas tendencias demuestran que América Latina ya no es solo un corredor para los migrantes cubanos, sino que se está convirtiendo cada vez más en su hogar definitivo”.

ARCHIVO - Migrantes deportados hace meses por Estados Unidos a El Salvador en plena campaña migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 18 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

La Corte Suprema revisará en diciembre la legalidad de las deportaciones

El 21 de octubre, un vuelo trasladó a 69 cubanos hasta Bangui, capital de la República Centroafricana. Entre ellos estaba Yasmany Moreno, quien llegó a Estados Unidos en balsa en 2016 y fue deportado el 30 de julio de 2026 sin que se le informara su destino durante el viaje.

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Moreno y otros tres compatriotas fueron retenidos cuatro días por la policía local en condiciones que el propio migrante calificó de inhumanas.

“La pasamos súper terrible”, relató a CiberCuba tras su liberación el viernes 20 de noviembre. El medio precisó que la OIM no respondió de inmediato y que otra organización presionó al organismo para que pagara su rescate.

El panorama judicial se complicó para el resto del grupo. La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito suspendió esta semana una orden que obligaba al Gobierno a repatriar desde Bangui a un migrante nicaragüense, un fallo que había abierto una puerta legal para los cubanos trasladados al mismo país, según informó CiberCuba.

El futuro de estas expulsiones a terceros países quedará a expensas de la audiencia que la Corte Suprema celebrará el 9 de diciembre para revisar la legalidad de la política. Para los deportados que continúan en África, sin papeles, sin idioma común con la población local y sin redes de apoyo, la espera transcurre en países que atraviesan sus propias crisis humanitarias y de seguridad.