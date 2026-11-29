Soldados salvadoreños en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele elevó este domingo la presión sobre las pandillas de Haití con una propuesta pública que combinó la exigencia de liberar a cuatro aerotécnicos desaparecidos y la amenaza de una nueva fase de la operación militar desplegada cerca de Puerto Príncipe.

“Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que únicamente pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos. No quieren pelear contra verdaderos guerreros”, escribió Bukele en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que los grupos armados “solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”.

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El mensaje se conoció mientras continúa sin información pública sobre el paradero de los cuatro salvadoreños, desaparecidos el 18 de octubre tras un ataque contra el vehículo en el que circulaban en Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana. Los técnicos cumplían funciones de apoyo aéreo y evacuación médica dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión respaldada por las Naciones Unidas.

Bukele condicionó la retirada a la entrega de los técnicos

En su publicación, el presidente planteó una salida a las pandillas haitianas. “Aquí hay una propuesta: suelten sus armas, abandonen las pandillas, huyan, entréguennos vivos a nuestros técnicos y nos iremos”, afirmó.

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Bukele añadió una advertencia directa: “De lo contrario, lo que viene después no será bonito”.

La declaración mantiene el tono que el mandatario ha utilizado desde que anunció la operación de búsqueda. La misión comenzó con el objetivo de ubicar y recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos, pero el despliegue salvadoreño amplió sus operaciones contra estructuras armadas en distintos puntos del área metropolitana de Puerto Príncipe.

De forma inmediata no se tiene más información sobre el paradero de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos.

El despliegue salvadoreño superó los 2,000 efectivos

El Salvador ya mantenía un contingente de cerca de 120 integrantes no combatientes en Haití antes del ataque del 18 de octubre, dentro de la fuerza internacional respaldada por las Naciones Unidas. Tras la desaparición de los cuatro técnicos, Bukele ordenó el envío de una misión separada, cuyo primer grupo llegó el 22 de octubre.

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En pocos días, la presencia salvadoreña aumentó hasta superar los 2,000 soldados. Los efectivos con unidades de operaciones especiales, vehículos y helicópteros desplegados para las tareas de búsqueda y para las acciones contra las pandillas.

La misión salvadoreña actúa junto a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Fuerza de Supresión de Pandillas y otros dispositivos de seguridad presentes en el país. La operación enviada por Bukele, sin embargo, funciona fuera de la estructura operativa de la misión respaldada por las Naciones Unidas.

Tres integrantes de la Fuerza Armada perdieron la vida durante una operación de rescate en territorio haitiano. El mandatario anunció un esquema de compensación inmediata y un ingreso mensual garantizado para sus allegados (Foto cortesía presidente Nayib Bukele)

Las pandillas aún dominan amplias zonas de la capital haitiana

La crisis de seguridad en Haití arrastra años de violencia. Antes de la llegada masiva de los militares salvadoreños, las pandillas controlaban más del 80% de Puerto Príncipe, además de rutas y sectores de departamentos cercanos.

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En las últimas semanas, las autoridades haitianas y la fuerza internacional informaron operaciones en áreas como Tabarre, Croix-des-Bouquets, Martissant y Cité Soleil. También hubo acciones contra viviendas, depósitos de armas y otros puntos atribuidos a líderes de pandillas.

La misión salvadoreña también recuperó uno de los estadios más importantes de Puerto Príncipe, donde sus efectivos hallaron osamentas humanas entre las instalaciones que, según imágenes difundidas por el Gobierno de El Salvador, habían permanecido bajo control de las pandillas. El recinto forma parte de las zonas intervenidas durante la ofensiva contra los grupos armados.

Mientras la misión continúa, la situación de los cuatro aerotécnicos sigue como el punto central de la operación que llevó a El Salvador a ampliar su presencia militar en Haití.

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