La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

La FIA ratificó al GP de Qatar (AP Foto/Pool/ Altaf Qadri)

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó que el cierre de la temporada 2026 de Fórmula 1 se celebrará en Qatar y Abu Dhabi, pese a las dudas que persisten por el escenario geopolítico en Medio Oriente y a los planes alternativos que se evaluaron para modificar las últimas fechas del calendario.

El anuncio fue realizado por Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, a través de una publicación en sus redes sociales. “Estamos listos para Qatar y Abu Dhabi”, expresó el dirigente emiratí, quien aseguró que el organismo está preparado para organizar las dos carreras que pondrán fin al campeonato.

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“Estamos completamente preparados y comprometidos con ofrecer dos destacados fines de semana de Grandes Premios y una conclusión espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA”, señaló Ben Sulayem. También adelantó que la entidad espera recibir a pilotos, equipos y aficionados en “dos circuitos icónicos” para el desenlace de la temporada.

La ratificación mantiene, por ahora, el recorrido final de la Fórmula 1. Tras el Gran Premio de Las Vegas, el campeonato tiene previsto disputar la penúltima cita en Qatar, durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, antes de trasladarse a Abu Dhabi, donde la actividad está programada entre el 4 y el 6 de diciembre. Yas Marina volvería a ser el escenario de la última carrera del año.

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La Fórmula 1 ratificó los GP de Qatar y Abu Dhabi

El mensaje de Ben Sulayem llegó después de semanas de incertidumbre sobre la viabilidad de las dos competencias. La preocupación se originó a partir de la situación de seguridad regional, que llevó a la Fórmula 1, la FIA y los promotores locales a seguir de cerca las condiciones para los traslados, la operación logística y la protección de las delegaciones.

El comunicado representa la señal institucional más firme hasta el momento sobre el desenlace del calendario, aunque no elimina las reservas planteadas por la propia categoría y por la prensa especializada. La organización debe coordinar el traslado de personal, autos, piezas y equipos técnicos desde Estados Unidos hacia el Golfo, en una fase del año que concentra tres competencias consecutivas.

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La decisión también tiene relevancia deportiva. Las fechas de Qatar y Abu Dhabi pueden definir puestos clave dentro del campeonato de pilotos y de constructores, por lo que cualquier modificación tendría impacto sobre la planificación de los equipos, los contratos comerciales, la venta de entradas y el despliegue de los patrocinadores.

La posibilidad de un cambio había instalado a Imola como alternativa para el cierre de la temporada. El Autódromo Enzo e Dino Ferrari fue considerado como una sede de contingencia en caso de que no existieran condiciones para organizar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

La publicación francesa Autohebdo indicó que ese plan fue diseñado para que el circuito italiano pudiera recibir una carrera única a comienzos de diciembre si resultaba imposible desarrollar las últimas dos citas en Medio Oriente. De ese modo, la Fórmula 1 hubiera mantenido un desenlace en pista, sin necesidad de dar por terminado el campeonato antes de lo previsto.

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La versión también resaltó que la confirmación de Ben Sulayem se produjo pocos días después de un Gran Premio de Qatar de MotoGP que se llevó a cabo sin incidentes. Ese antecedente fue leído como un factor que aportó tranquilidad para la realización de la competencia de Fórmula 1 en Lusail, aunque las categorías poseen estructuras logísticas y operativas diferentes.

Pese al mensaje de la FIA, las publicaciones especializadas no descartan por completo una modificación de última hora. RacingNews365 sostuvo que la categoría conserva un plan alternativo y que Imola sigue disponible para albergar una prueba excepcional si la Fórmula 1 concluye que no es seguro trasladarse a Qatar y Abu Dhabi.

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El medio recordó que la inestabilidad regional ya afectó el calendario 2026. Por ejemplo, el Gran Premio de Baréin fue reprogramado y trasladado a Malasia en octubre, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado. Esos antecedentes explican por qué la confirmación de la FIA convive con un monitoreo constante de la situación.

Motorsport.com coincidió en que la posición actual es mantener las dos carreras en Medio Oriente, aunque remarcó que la realización de ambas pruebas todavía no tiene garantía absoluta. El portal indicó que una eventual escalada en el conflicto regional podría obligar a revisar la planificación. La publicación especializada agregó que la cercanía del Gran Premio de Las Vegas aparece como una referencia para tomar una determinación definitiva. Si no surgen incidentes que alteren las condiciones de seguridad y transporte antes de esa carrera, las previsiones apuntan a que el paddock continuará su viaje rumbo a Qatar y Abu Dhabi.

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“Los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se mantienen en el calendario y, a día de hoy, se llevarán a cabo. Sin embargo, a pesar de haber descartado la alternativa de Imola, las dos competencias en Medio Oriente aún no cuentan con la certeza absoluta de celebrarse”, recalcó dicho medio. Y luego, añadieron: “Si desde hoy y hasta el Gran Premio de Las Vegas (que se disputará en poco menos de dos semanas en Nevada) no ocurre ningún incidente en Qatar o Abu Dabi, los eventos se realizarán según lo planeado. No obstante, al día de hoy, el signo de interrogación sobre ambas competencias continúa presente”.