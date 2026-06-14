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Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

Tras una clasificación con un rendimiento discreto de Alpine, el argentino buscará recuperar posiciones para soñar con los puntos

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A QUÉ HORA CORRERÁ FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA

Domingo 14 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Así será la grilla de largada del Gran Premio de Barcelona (Foto: @F1)
Así será la grilla de largada del Gran Premio de Barcelona (Foto: @F1)
09:15 hsHoy

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

El argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero el rendimiento de Alpine fue menor al esperado. El pilarense puntualizó en las dificultades del monoplaza y la alta degradación de neumáticos

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de pasar a la Q2 en la clasificación. El piloto argentino volvió a terminar por delante de Pierre Gasly, que saldrá 14°, al registrar un tiempo que fue 0.070 segundos superior (1:16.191 contra 1:16.261). Sin embargo, el rendimiento de Alpine fue considerablemente inferior al de las últimas carreras y ambos pilotos expresaron su malestar por las dificultades que se presentaron.

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09:10 hsHoy

El problema extra para el Gran Premio de Barcelona que podría alterar los planes de los equipos y genera esperanza en Alpine

Luego de tener un flojo rendimiento en la clasificación, el jefe del equipo Steve Nielsen advirtió que la mayor degradación de neumáticos podría generar una carrera atípica

Alpine tuvo un mal nivel hasta el momento en Barcelona, pero la esperanza está puesta en los problemas de neumáticos durante la carrera (Foto: Reuters/Nacho Doce)
Alpine tuvo un mal nivel hasta el momento en Barcelona, pero la esperanza está puesta en los problemas de neumáticos durante la carrera (Foto: Reuters/Nacho Doce)

La degradación de los neumáticos es una de las características tradicionales del Gran Premio de Barcelona. El asfalto abrasivo y las altas temperaturas en España provocaron una fuerte merma en el rendimiento de Alpine. El director deportivo, Steve Nielsen, anticipó una estrategia peculiar para la carrera del domingo después de que los dos pilotos quedaran eliminados en la Q2. Franco Colapinto largará 13° y su compañero Pierre Gasly hará lo propio en la 14ª plaza.

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09:07 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 que tendrá al argentino Franco Colapinto largando desde la 13ª colocación.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto after practice REUTERS/Bruna Casas
Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto after practice REUTERS/Bruna Casas

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