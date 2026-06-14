Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 que tendrá al argentino Franco Colapinto largando desde la 13ª colocación.

La degradación de los neumáticos es una de las características tradicionales del Gran Premio de Barcelona . El asfalto abrasivo y las altas temperaturas en España provocaron una fuerte merma en el rendimiento de Alpine . El director deportivo, Steve Nielsen , anticipó una estrategia peculiar para la carrera del domingo después de que los dos pilotos quedaran eliminados en la Q2 . Franco Colapinto largará 13° y su compañero Pierre Gasly hará lo propio en la 14ª plaza.

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de pasar a la Q2 en la clasificación. El piloto argentino volvió a terminar por delante de Pierre Gasly , que saldrá 14° , al registrar un tiempo que fue 0.070 segundos superior (1:16.191 contra 1:16.261). Sin embargo, el rendimiento de Alpine fue considerablemente inferior al de las últimas carreras y ambos pilotos expresaron su malestar por las dificultades que se presentaron.

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