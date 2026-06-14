Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

A QUÉ HORA CORRERÁ FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA
Domingo 14 de junio
Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de pasar a la Q2 en la clasificación. El piloto argentino volvió a terminar por delante de Pierre Gasly, que saldrá 14°, al registrar un tiempo que fue 0.070 segundos superior (1:16.191 contra 1:16.261). Sin embargo, el rendimiento de Alpine fue considerablemente inferior al de las últimas carreras y ambos pilotos expresaron su malestar por las dificultades que se presentaron.
La degradación de los neumáticos es una de las características tradicionales del Gran Premio de Barcelona. El asfalto abrasivo y las altas temperaturas en España provocaron una fuerte merma en el rendimiento de Alpine. El director deportivo, Steve Nielsen, anticipó una estrategia peculiar para la carrera del domingo después de que los dos pilotos quedaran eliminados en la Q2. Franco Colapinto largará 13° y su compañero Pierre Gasly hará lo propio en la 14ª plaza.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 que tendrá al argentino Franco Colapinto largando desde la 13ª colocación.