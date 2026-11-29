Una surfista chilena hizo historia en Portugal

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La surfista chilena Dominique Charrier compartió videos de su descenso sobre una ola de gran tamaño en Praia do Norte, Nazaré, en Portugal, después de una sesión que definió como la más aterradora que afrontó hasta ahora. La deportista, de 23 años y oriunda de Pichilemu, relató que las condiciones del océano dificultaron la búsqueda de una oportunidad para entrar al agua.

El registro difundido en su cuenta de Instagram muestra a Charrier sobre una ola en el mar de Nazaré, una zona reconocida por el surf de olas grandes. En ese lugar algunas rompientes pueden superar los 30 metros, en un entorno condicionado por el oleaje del océano Atlántico. En uno de los videos que publicó, la chilena explicó que la jornada estuvo atravesada por fuertes vientos, un mar agitado y desniveles en la superficie que afectaban su estabilidad y hacían más difícil encontrar una ola. También contó que sufrió caídas antes de poder completar el descenso que aparece en uno de los videos.

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“En el mar más aterrador que he surfeado hasta ahora, condiciones difíciles, viento malo, muy movido y grande, unos bumps gigantes que hacían difícil estar en la cuerda buscando y encontrar una ola, me caí un par de veces y tenía mucho miedo la verdad”, escribió Charrier en su publicación.

La surfista chilena publicó sus videos en Instagram

La sesión parecía llegar a su final cuando buena parte de los deportistas abandonaba el agua. De acuerdo con el relato, el equipo de la surfista también evaluaba retirarse, tras las dificultades que había presentado el mar durante el día. En ese momento, el surfista francés Eric Rebière le ofreció una nueva posibilidad de regresar a la zona de rompiente. Charrier aprovechó esa oportunidad para tomar una pared de agua de gran altura y completar el recorrido.

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El descenso le permitió trazar una línea que evitó que la rompiente la atrapara. La deportista destacó ese aspecto en su balance posterior, luego de una jornada en la que el miedo y las caídas habían condicionado sus intentos anteriores. “¡Ahora me siento tan feliz y agradecida con la experiencia que gané! Y más con esta ola, cuando ya todos se iban y casi nos rendíamos. También contenta de haber hecho la línea para que no me atrapara esta vez”, expresó la deportista chilena.

Esa publicación de Dominique Charrier reunió casi 14 mil “me gusta” y más de 600 comentarios. El registro difundido en redes sociales mostró la secuencia de la surfista en una de las olas de Nazaré y el contexto de mar agitado que describió en su texto.

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Charrier figura como atleta de Red Bull y suma experiencia en competencias y sesiones de surf de olas grandes. El episodio en Portugal se produjo en un escenario habitual para deportistas especializados en esta disciplina, donde el tamaño de las olas y las condiciones meteorológicas exigen una preparación específica.

Charrier viajó a Portugal para enfrentarse a olas de más de 20 metros

La sesión en Portugal se suma a un antecedente que Charrier registró en 2025. Ese año fue reconocida como campeona mundial en la categoría “Ola Más Grande del Año” surfeada por una mujer, una distinción otorgada por el Big Wave Challenge junto con Surfer Magazine.

El reconocimiento situó a la surfista de Pichilemu entre las exponentes de las olas grandes. Además cerró una temporada reciente dentro de las tres mejores deportistas del mundo en esta especialidad. La experiencia en Praia do Norte dejó una nueva imagen de Charrier en Nazaré, después de una jornada que comenzó con dificultades para encontrar una ola y terminó con un descenso que la propia surfista describió como parte de un aprendizaje adquirido en el mar.

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