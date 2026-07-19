Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE BÉLGICA DE LA FÓRMULA 1
Domingo 27 de julio
Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
El trazado del GP de Bélgica:
Datos claves del Gran Premio de Bélgica
- Longitud del circuito: 7,004 km
- Curvas: 19
- Vueltas: 44
- Distancia de la carrera: 308,052 km
- Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA
- Mercedes: 333
- Ferrari: 255
- McLaren: 179
- Red Bull: 128
- Alpine: 60
- Racing Bulls: 59
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 6
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
- George Russell - Mercedes: 154
- Lewis Hamilton - Ferrari: 147
- Charles Leclerc - Ferrari: 108
- Lando Norris - McLaren: 97
- Oscar Piastri - McLaren: 82
- Max Verstappen - Red Bull: 76
- Isack Hadjar - Red Bull: 52
- Pierre Gasly - Alpine: 42
- Liam Lawson - Racing Bulls: 39
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
- Oliver Bearman - Haas: 18
- Franco Colapinto - Alpine: 18
- Gabriel Bortoleto - Audi: 6
- Carlos Sainz - Williams: 6
- Alex Albon - Williams: 5
- Esteban Ocon - Haas: 3
- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
- Nico Hulkenberg - Audi: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
LOS RESULTADOS DE FRANCO COLAPINTO EN SPA-FRANCORCHAMPS
2019
Fórmula Renault - Drivex: 12° (Carrera 1) y 20° (Carrera 2)
2020
Fórmula Renault - MP: 1° (Carrera 1) y 12° (Carrera 2)
2022
F3 - VAR: 15° (Sprint) y 12° (Principal)
2023
F3 - MP: 7° (Sprint) y 3° (Principal)
2024
F2 - MP: 8° (Sprint) y DNF (Principal)
2025
F1 - Alpine: 19° (Sprint) y 19° (Principal)
Andrea Kimi Antonelli sumó su sexta pole position en la temporada: largará primero el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 este domingo. El italiano de Mercedes marcó 1:44.361 para ser el más veloz de la clasificación por delante de Max Verstappen (1:44.678). George Russell, que giró a 0.508 de su compañero de equipo, comenzará tercero y Charles Leclerc largará cuarto.
El cambio de ánimo de una jornada para otra fue rotundo. Franco Colapinto pasó de la alegría a la desazón. El corredor argentino tuvo un día prolijo, con tiempos calcados que su compañero Pierre Gasly en la clasificación y logrando un 11° lugar en la grilla de largada para la carrera del domingo 19 de julio pero no le alcanza.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!
Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. El piloto argentino largará desde el puesto 11°