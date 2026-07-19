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Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que se benefició con las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar, buscará sumar en el mítico trazado de Spa-Francorchamps

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE BÉLGICA DE LA FÓRMULA 1

Domingo 27 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Infografía de la grilla de largada con 22 pilotos y sus equipos para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Incluye nombres, fotos, números y logos de escuderías
La grilla de largada del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026 (Foto: @F1)
09:36 hsHoy

El trazado del GP de Bélgica:

El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
09:36 hsHoy

Datos claves del Gran Premio de Bélgica

  • Longitud del circuito: 7,004 km
  • Curvas: 19
  • Vueltas: 44
  • Distancia de la carrera: 308,052 km
  • Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
09:36 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA

  1. Mercedes: 333
  2. Ferrari: 255
  3. McLaren: 179
  4. Red Bull: 128
  5. Alpine: 60
  6. Racing Bulls: 59
  7. Haas: 21
  8. Williams: 11
  9. Audi: 6
  10. Aston Martin: 1
  11. Cadillac: 0
09:36 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
  2. George Russell - Mercedes: 154
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 147
  4. Charles Leclerc - Ferrari: 108
  5. Lando Norris - McLaren: 97
  6. Oscar Piastri - McLaren: 82
  7. Max Verstappen - Red Bull: 76
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 52
  9. Pierre Gasly - Alpine: 42
  10. Liam Lawson - Racing Bulls: 39
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
  12. Oliver Bearman - Haas: 18
  13. Franco Colapinto - Alpine: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 6
  15. Carlos Sainz - Williams: 6
  16. Alex Albon - Williams: 5
  17. Esteban Ocon - Haas: 3
  18. Fernando Alonso - Aston Martin: 1
  19. Nico Hulkenberg - Audi: 0
  20. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  21. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  22. Lance Stroll - Aston Martin: 0
09:36 hsHoy

LOS RESULTADOS DE FRANCO COLAPINTO EN SPA-FRANCORCHAMPS

2019

Fórmula Renault - Drivex: 12° (Carrera 1) y 20° (Carrera 2)

2020

Fórmula Renault - MP: (Carrera 1) y 12° (Carrera 2)

2022

F3 - VAR: 15° (Sprint) y 12° (Principal)

2023

F3 - MP: (Sprint) y (Principal)

2024

F2 - MP: (Sprint) y DNF (Principal)

2025

F1 - Alpine: 19° (Sprint) y 19° (Principal)

09:36 hsHoy

Franco Colapinto se benefició con las penalizaciones y largará 11° el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

El argentino, que quedó 13°, avanzó dos lugares en la grilla del domingo por las sanciones que acarrean Lando Norris e Isack Hadjar

Andrea Kimi Antonelli sumó su sexta pole position en la temporada: largará primero el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 este domingo. El italiano de Mercedes marcó 1:44.361 para ser el más veloz de la clasificación por delante de Max Verstappen (1:44.678). George Russell, que giró a 0.508 de su compañero de equipo, comenzará tercero y Charles Leclerc largará cuarto.

Leer la nota completa
09:36 hsHoy

Franco Colapinto largará 11° en el GP de Bélgica, pero no escondió su fastidio por el rendimiento del Alpine: “Es un auto bastante difícil de manejar”

El argentino, que había tenido buenas actuaciones en las prácticas, quedó casi empatado con su compañero Pierre Gasly en la qualy pero lejos de la pelea de la Q3

El cambio de ánimo de una jornada para otra fue rotundo. Franco Colapinto pasó de la alegría a la desazón. El corredor argentino tuvo un día prolijo, con tiempos calcados que su compañero Pierre Gasly en la clasificación y logrando un 11° lugar en la grilla de largada para la carrera del domingo 19 de julio pero no le alcanza.

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09:35 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. El piloto argentino largará desde el puesto 11°

Franco Colapinto largará en el puesto 11° en el GP de Bélgica (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)
Franco Colapinto largará en el puesto 11° en el GP de Bélgica (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

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