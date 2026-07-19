Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Idea para abuelos en modo Mundial: llevar a los nietos a conocer el circuito Messi en Rosario, la pasión y el barrio Monumentos, murales y paradas del recorrido arman una geografía de la memoria. Un mapa afectivo en el que la figura del capitán argentino funciona como el puente perfecto entre generaciones, barrio y escuela

El título pendiente: por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España antes del Mundial 2026 Los entretelones de las negociaciones truncadas que derivaron en la cancelación del título pautado para marzo. Los puntos de vistas de los dos bandos y el destino que los volvió a cruzar en la definición de la Copa del Mundo

La historia del único partido que Diego Armando Maradona jugó contra España y casi termina en escándalo Se disputó en Sevilla en el año 88: los futbolistas albicelestes protestaron un fallo arbitral que llevó a la polémica