Una seguidora de Harry Styles cayó desde el segundo nivel del Marvel Stadium durante su concierto en Melbourne. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Guardar

Una seguidora de Harry Styles fue hospitalizada tras caer desde el balcón del segundo nivel del Marvel Stadium de Melbourne, Australia, donde el cantante británico ofreció el segundo de sus cuatro conciertos programados en la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 del sábado. La mujer, de unos 30 años, se encontraba sentada sobre la baranda del nivel dos posando para una fotografía junto a dos amigas cuando perdió el equilibrio y cayó varios metros hasta aterrizar en una fila de asientos vacíos del nivel inferior.

PUBLICIDAD

Ambulance Victoria confirmó el operativo. “Paramédicos de Soporte Vital Avanzado evaluaron y atendieron a una persona en el lugar”, indicó un portavoz.

Y añadió: “Una mujer de alrededor de 30 años con lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo fue trasladada en ambulancia terrestre hasta The Alfred en estado estable”.

Los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en describir un momento de conmoción colectiva. Bianca Vicino, testigo del accidente, señaló a 7NEWS que “solo recuerdo los gritos del público en la planta baja y a la gente casi vomitando y desmayándose por lo que vio”.

La joven perdió el equilibrio en la baranda mientras posaba para una fotografía en el recinto. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Jaymie Vicino, también presente en el estadio, contó al citado medio que varios espectadores ya observaban a las jóvenes momentos antes del incidente

“Estábamos mirando a esas chicas en el nivel superior. Estaban claramente ebrias y haciendo tonterías, tratando de sacarse fotos”, relató. “Todo el mundo las miraba en ese momento, diría, porque había gente gritándoles que bajaran”.

PUBLICIDAD

Una testigo identificada como Samantha describió en detalle el momento de la caída al Herald Sun: “Se podía ver claramente que estaban tambaleantes por haber bebido demasiado, luego la chica de la derecha, con ropa morada, puso su pierna sobre la baranda para posar”.

Según su relato, “cayó hacia atrás dando un giro, intentó aferrarse a la baranda mientras caía pero no lo logró y aterrizó sobre su espalda en los asientos del nivel uno”.

Samantha añadió que la joven no gritó ni lloró tras el golpe, lo que alertó a los presentes.

Harry Styles detuvo su presentación de la noche anterior para solicitar asistencia médica a un asistente descompuesto. (Captura de video de Harry Styles - Coming Up Roses/ Youtube)

Luego del impacto, el estadio quedó en silencio. “Security corrió saltando sobre las sillas y se aseguró de que nadie pasara por el pasillo derecho más cercano a ella, así que todos nos movimos hacia el pasillo izquierdo”, relató.

PUBLICIDAD

Tess Hawkins, otra asistente, dijo al Herald Sun que el accidente era previsible: “Podíamos ver que iba a ocurrir. Las chicas estaban sentadas en la baranda y en cuanto levantó el pie, dije: ‘Va a caer’, y en segundos ya estaba abajo”.

Adele Dyson, quien salía del recinto junto a sus hijas adolescentes cuando ocurrió la caída, calificó la escena de perturbadora. “Fue un final absolutamente horrible para un concierto increíble”, señaló. La mujer permanece en estado estable mientras continúan las investigaciones.

Harry Styles inicia su gira australiana con cuatro conciertos en Melbourne

La noche anterior, Harry Styles ya había dado muestras de atención hacia el público al detener su actuación para asistir a un espectador que se encontraba mal.

PUBLICIDAD

La primera función en Melbourne contó con un despliegue escénico que incluyó una orquesta de cuerdas australiana, pantallas desde múltiples ángulos y una pasarela que rodeaba toda la planta del estadio con puentes e iluminación de colores.

La gira del cantante británico continuará en la ciudad de Sídney con dos funciones en el Accor Stadium. (The New York Times)

El ex integrante de One Direction interpretó un repertorio que combinó sus lanzamientos más recientes con canciones de su etapa anterior y algunos temas sorpresa.

Durante el espectáculo, Styles se dirigió a sus seguidores locales con palabras de agradecimiento.

“Desde la última gira y al volver a las salas con ustedes, me han recordado esta increíble energía y comunidad que han construido juntos a lo largo de los años. Me hace sentir muy esperanzado sobre el futuro”, expresó desde el escenario.

PUBLICIDAD

El artista tiene previsto trasladar su Together, Together Tour a Sidney, donde ofrecerá dos funciones en el Accor Stadium el 12 y 13 de diciembre.