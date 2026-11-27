Creador de Dragon Quest logró crear un nuevo videojuego en 30 minutos usando la IA. (Square Enix)

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Square Enix atribuyó parte de su crecimiento financiero al respaldo brindado a Nintendo Switch 2, según el último informe presentado a inversores. Takashi Kiryu, presidente de la editora japonesa, informó que las ventas netas del segmento de videojuegos HD alcanzaron los 35.600 millones de yenes, frente a los 11.600 millones del período anterior, mientras que el beneficio operativo aumentó de 8.000 millones a 13.000 millones de yenes.

Ventas que superaron el período anterior

Los ingresos del segmento HD más que triplicaron los registrados un año antes. Esta categoría reúne los videojuegos desarrollados para consolas y PC, en contraste con las producciones para móviles y navegadores que Square Enix contabiliza por separado.

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El beneficio operativo, que representa el dinero obtenido por la actividad antes de intereses e impuestos, creció en 5.000 millones de yenes. El resultado muestra que el aumento de ventas estuvo acompañado por una mejora en la rentabilidad del área.

Kiryu señaló dos factores principales: el lanzamiento de juegos nuevos para hardware reciente y el fortalecimiento de las ventas del catálogo. Este último término comprende títulos que ya estaban disponibles y que vuelven a generar ingresos mediante adaptaciones, relanzamientos o su llegada a otras plataformas.

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“Nuestros esfuerzos en apoyar el nuevo hardware, incluyendo Nintendo Switch 2, y fortalecer las ventas de nuestros juegos de catálogo han contribuido a nuestros resultados”, explicó el presidente de Square Enix durante la presentación financiera.

Nintendo Switch 2 ocupa un lugar central en esa estrategia. Durante el último año, Square Enix trasladó a la consola juegos recientes y producciones publicadas previamente en otros sistemas, ampliando la cantidad de plataformas en las que puede vender cada lanzamiento.

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El catálogo y los nuevos lanzamientos

Entre los títulos mencionados en el informe aparece The Adventure of Elliot: The Millennium Tales, lanzado en junio. También figura Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon – Classic HD, publicado en septiembre y con resultados superiores a las previsiones internas de Square Enix.

La lista de juegos disponibles para Nintendo Switch 2 incluye Dragon Quest VII: Reimagined, Kingdom Hearts Collection, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy XIV Online. La presencia de entregas de Final Fantasy y Dragon Quest permite que Square Enix mantenga activos juegos anteriores mientras prepara producciones nuevas.

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Esta política reduce la dependencia de un único estreno. Cada adaptación puede recuperar ventas entre usuarios que no tuvieron acceso a las versiones originales o que prefieren jugar en Nintendo Switch 2. El informe financiero atribuye parte del crecimiento precisamente a esa combinación de novedades y títulos de catálogo.

Square Enix indicó que prácticamente todos sus lanzamientos actuales están llegando a la consola de Nintendo. El dato marca un cambio relevante para sagas que durante años estuvieron vinculadas a determinadas plataformas o que demoraban más tiempo en recibir conversiones.

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Final Fantasy VII Revelation - SGF

Los próximos juegos de Square Enix

El calendario para la segunda mitad del ejercicio incluye Final Fantasy Resonance, publicado el 22 de octubre. En diciembre está previsto el lanzamiento de Dragon Quest Monsters: El mundo marchito, mientras que Romancing SaGa 3: Destinies United llegará en febrero de 2027.

Square Enix clasifica este grupo como nuevos lanzamientos, aunque aclara que la categoría también comprende remakes. Estas nuevas versiones reconstruyen juegos anteriores con cambios visuales, técnicos o de diseño, en lugar de limitarse a trasladar el mismo producto a una plataforma diferente.

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La editora también prepara Final Fantasy VII Revelation, que continuará la línea de lanzamientos vinculada a Final Fantasy VII. Según la información disponible, el juego tendrá una distribución simultánea en Nintendo Switch 2 y en el resto de las plataformas actuales.

Final Fantasy VII Revelation está programado para el 8 de abril de 2027.

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