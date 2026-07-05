Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

SE CORRE EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA DE LA FÓRMULA 1 EN SILVERSTONE

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña: Gasly largará 15° tras ser penalizado, por lo que avanzarán un puesto Hülkenberg, Bearman y Sainz (Foto: @F1)

Los últimos ganadores del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

2021 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 : Carlos Sainz (Ferrari)

2023 : Max Verstappen (Red Bull)

2024 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2025: Lando Norris (McLaren)

La actividad de Franco Colapinto hasta el momento en el GP de Gran Bretaña de 2026

FP1 : 11°

Qualy Shootut: 14°

Carrera Sprint : 12°

Clasificación: 19°*

*Tuvo una salida de pista que lo privó de mejorar sus registros

Las participaciones de Franco Colapinto en Silverstone

2022

F3 - VAR: 13° (Sprint) y DNF (Carrera principal)

2023

F3 - MP: 1° (Sprint) y 8° (Carrera principal)

2024

F2- MP: 5° (Sprint) y 4° (Carrera principal)

F1 - Williams: 18° (FP1)*

2025

F1 - Alpine: DNS**

*Su primera vez en un F1 como piloto reserva, quedó a tres décimas del piloto oficial Alex Albon

**No pudo comenzar la carrera por una falla eléctrica en su monoplaza