Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

SE CORRE EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA DE LA FÓRMULA 1 EN SILVERSTONE
Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Los últimos ganadores del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
- 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2022: Carlos Sainz (Ferrari)
- 2023: Max Verstappen (Red Bull)
- 2024: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2025: Lando Norris (McLaren)
La actividad de Franco Colapinto hasta el momento en el GP de Gran Bretaña de 2026
- FP1: 11°
- Qualy Shootut: 14°
- Carrera Sprint: 12°
- Clasificación: 19°*
*Tuvo una salida de pista que lo privó de mejorar sus registros
Las participaciones de Franco Colapinto en Silverstone
2022
F3 - VAR: 13° (Sprint) y DNF (Carrera principal)
2023
F3 - MP: 1° (Sprint) y 8° (Carrera principal)
2024
F2- MP: 5° (Sprint) y 4° (Carrera principal)
F1 - Williams: 18° (FP1)*
2025
F1 - Alpine: DNS**
*Su primera vez en un F1 como piloto reserva, quedó a tres décimas del piloto oficial Alex Albon
**No pudo comenzar la carrera por una falla eléctrica en su monoplaza
Los detalles de los neumáticos que se utilizarán en el GP de Gran Bretaña en Silverstone
El resumen de la clasificación del GP de Gran Bretaña
El compacto de la carrera Sprint del sábado en Silverstone
La grilla de salida del GP de Gran Bretaña en Silverstone
Datos claves del Gran Premio de Gran Bretaña y el mítico circuito de Silverstone
- Longitud del circuito: 5,891 km
- Curvas: 18
- Vueltas: 52
- Distancia de la carrera: 306,198 km
- Récord de vuelta: 1m 27.097s - Max Verstappen (2020)
¡Bienvenidos el minuto a minuto del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1!
Franco Colapinto largará 19° en Silverstone luego de un despiste en la sesión de clasificación que lo relegó en la grilla. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position y saldrá en el primer lugar en la carrera que iniciará a las 11:00 (hora argentina) y tendrá un total de 52 vueltas. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, partirá 12°.