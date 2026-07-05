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Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de un despite en la clasificación, el argentino deberá remontar en Silverstone para sumar puntos con Alpine. Kimi Antonelli saldrá en la pole

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SE CORRE EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA DE LA FÓRMULA 1 EN SILVERSTONE

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña: Gasly largará 15° tras ser penalizado, por lo que avanzarán un puesto Hülkenberg, Bearman y Sainz (Foto: @F1)
Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña: Gasly largará 15° tras ser penalizado, por lo que avanzarán un puesto Hülkenberg, Bearman y Sainz (Foto: @F1)

Los últimos ganadores del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

  • 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2022: Carlos Sainz (Ferrari)
  • 2023: Max Verstappen (Red Bull)
  • 2024: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2025: Lando Norris (McLaren)

La actividad de Franco Colapinto hasta el momento en el GP de Gran Bretaña de 2026

  • FP1: 11°
  • Qualy Shootut: 14°
  • Carrera Sprint: 12°
  • Clasificación: 19°*

*Tuvo una salida de pista que lo privó de mejorar sus registros

Las participaciones de Franco Colapinto en Silverstone

2022

F3 - VAR: 13° (Sprint) y DNF (Carrera principal)

2023

F3 - MP: (Sprint) y (Carrera principal)

2024

F2- MP: (Sprint) y (Carrera principal)

F1 - Williams: 18° (FP1)*

2025

F1 - Alpine: DNS**

*Su primera vez en un F1 como piloto reserva, quedó a tres décimas del piloto oficial Alex Albon

**No pudo comenzar la carrera por una falla eléctrica en su monoplaza

10:00 hsHoy

Los detalles de los neumáticos que se utilizarán en el GP de Gran Bretaña en Silverstone

La Fórmula 1 llevó a Silverstone la gama más dura de los neumáticos disponibles (F1)
La Fórmula 1 llevó a Silverstone la gama más dura de los neumáticos disponibles (F1)
09:45 hsHoy

El resumen de la clasificación del GP de Gran Bretaña

09:30 hsHoy

El compacto de la carrera Sprint del sábado en Silverstone

09:20 hsHoy

La grilla de salida del GP de Gran Bretaña en Silverstone

La grilla de salida para el GP de Gran Bretaña
La grilla de salida para el GP de Gran Bretaña
09:17 hsHoy

Datos claves del Gran Premio de Gran Bretaña y el mítico circuito de Silverstone

  • Longitud del circuito: 5,891 km
  • Curvas: 18
  • Vueltas: 52
  • Distancia de la carrera: 306,198 km
  • Récord de vuelta: 1m 27.097s - Max Verstappen (2020)
El circuito de Silverstone cuenta con un total de 18 curvas (F1)
El circuito de Silverstone cuenta con un total de 18 curvas (F1)
09:10 hsHoy

¡Bienvenidos el minuto a minuto del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1!

Franco Colapinto largará 19° en Silverstone luego de un despiste en la sesión de clasificación que lo relegó en la grilla. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position y saldrá en el primer lugar en la carrera que iniciará a las 11:00 (hora argentina) y tendrá un total de 52 vueltas. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, partirá 12°.

Colapinto no tuvo una buena clasificación y saldrá 19° (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Colapinto no tuvo una buena clasificación y saldrá 19° (REUTERS/Suzanne Plunkett)

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Franco ColapintoFórmula 1F1Gran Premio de Gran BretañaSilverstoneAlpineAndrea Kimi Antonelli

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