La espectacular performance de un grupo de luchadores en el Mundial de Taekwondo

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Antes de que se repartieran los últimos títulos del año y los valiosos puntos rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, el Palacio de Artes Marciales Zhaksylyk Ushkempirov de Astaná fue escenario de un espectáculo que trascendió lo estrictamente competitivo.

El protagonismo absoluto de la ceremonia de apertura del Astana 2026 World Para Taekwondo Grand Prix Final recayó sobre el World Taekwondo Performance Team —históricamente conocido como World Taekwondo Demonstration Team—, cuya rutina de 50 segundos dio la vuelta al mundo en cuestión de horas.

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Bajo una puesta en escena cinematográfica, los integrantes del equipo irrumpieron en el estadio acompañados por bailarines con vestimenta típica de Kazajistán, entrelazando la música y el folclore del país anfitrión con formas sincronizadas.

El punto máximo de tensión y asombro llegó cuando los artistas marciales tomaron impulso para elevarse varios metros sobre el tatami: cadenas de giros en el aire, pirámides humanas y patadas múltiples desintegraron decenas de tablas suspendidas a gran altura con una sincronización exacta.

La exhibición se desarrolló en Mundial de Taekwondo en Astaná.

La secuencia, difundida a través de las plataformas oficiales de World Taekwondo, rápidamente saltó de los canales especializados al mundo entero. “El arte del taekwondo”, “Eso es increíble! ¿Cómo es posible? Es asombroso. Es lo mejor de lo mejor" y “¿Por qué parece hecho con IA? Porque es perfecto", fueron algunos de los comentarios que cosechó el video.

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Aunque en el protocolo oficial de la ceremonia de Astaná aún se los presentó bajo su denominación tradicional, la agrupación atraviesa una nueva etapa bajo el nombre WT Performance Team, una renovación de identidad con la que buscan proyectar el taekwondo hacia el entretenimiento global.

Fundado en 2009 por la federación internacional, el equipo actúa como embajador cultural y deportivo en sus 215 países miembros. Su prestigio excede el ámbito marcial: en años recientes conquistaron al público masivo tras obtener el “Botón Dorado” y alcanzar las instancias finales en programas televisivos como Italia’s Got Talent y America’s Got Talent, además de encabezar ceremonias en Juegos Olímpicos, la sede de las Naciones Unidas y el Vaticano.

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La perfromance recorrió el mundo

La espectacular exhibición sirvió de antesala para uno de los fines de semana más exigentes y modernos del calendario internacional. Según destacaó la prensa especializada, Astaná marcó el estreno mundial del nuevo sistema de iluminación LED integrado en el área de combate. Esta innovación proyecta señales visuales en tiempo real sobre el suelo —luces rojas y azules para las acciones, amarillas para las penalizaciones (Gam-jeom) y mensajes en pantalla durante las revisiones de video (Instant Video Replay)— diseñada para facilitar la lectura del combate tanto al público en el estadio como a las transmisiones televisivas de cara a Los Ángeles 2028.

El viernes 27 de noviembre abrió la acción con 80 atletas de 26 países en las diez divisiones de la clase K44 del Para Taekwondo, donde potencias como Brasil y Uzbekistán lideraron la cosecha dorada. Durante el sábado 28 y domingo 29, el turno pasó al Grand Prix Final olímpico (categoría G-10), un certamen exclusivo para los 16 mejores del ranking por división (128 competidores de 36 países más el Equipo de Refugiados) que otorga 100 puntos al campeón.

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Tras definirse los últimos podios en el Palacio Zhaksylyk Ushkempirov, la capital kazaja cierra el año con la celebración de los World Taekwondo Gala Awards 2026, ceremonia que premia a los mejores atletas, entrenadores y árbitros de toda la temporada.