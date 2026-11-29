Pedro Pascal abordó la muerte por suicidio de su madre en una reciente entrevista. (REUTERS/Benoit Tessier)

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Pedro Pascal se quebró en llanto al hablar de la muerte por suicidio de su madre y de sus propias luchas con la salud mental, en una entrevista publicada el sábado 28 de noviembre por The New York Times.

El actor chileno-estadounidense, de 51 años, abordó la muerte de su madre, María Verónica Pascal Ureta, ocurrida en el año 2000, cuando él tenía 24 años.

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La describió como “el amor de su vida” y trazó un retrato de una mujer marcada por circunstancias difíciles desde la infancia: conoció a su padre a los 15 años, era refugiada política en un país extranjero con dos hijos a los 22, y regresó a Chile en la mediana edad.

“Dios sabe el tipo de dificultades dentro de ese hogar del que creció y del que también huyó”, dijo Pascal a The New York Times. “No solo las circunstancias políticas, sino también las psicológicas de su propia familia, y luego volver a todo eso”.

El actor señaló que su madre no pudo soportar el peso de su historia. “No lo logró. Creo que tenía el corazón roto y no lo logró”, declaró. “Algunas personas no sobreviven a estas heridas”.

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María Verónica Pascal Ureta enfrentó el exilio político antes de su regreso definitivo a Chile. (Archivo/Redes sociales)

Pascal contó que, en los años previos a la muerte de su madre, vivía con un temor constante. “Hubo años en los que sentí que ella estaba en peligro. Y ese era mi miedo más grande”, afirmó al diario.

Y continuó en su declaración: “Estábamos separados por continentes y yo desesperadamente intentaba conseguir trabajo. Intentar conseguir una serie de televisión que significara que podría pagar para que mi madre viniera a vivir conmigo en Estados Unidos”.

Al reflexionar sobre el tipo de dolor que puede llevar a alguien a tomar esa decisión, el protagonista de The Last of Us se emocionó visiblemente.

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“¿Puedes imaginar el tipo de dolor en el que estarías para tener el coraje de quitarte la vida? Solo tengo compasión por eso, y también lo entiendo”, dijo a The New York Times. “Sé exactamente cómo se siente. Y lo que he hecho es pedir ayuda”.

Pedro Pascal también cuestionó las interpretaciones simplistas de estas pérdidas. “Creo que la gente quiere encontrar formas perezosas de entender este tipo de pérdidas y quiere etiquetarlas como algún tipo de diagnóstico”, sostuvo.

El actor de 'The Last of Us' reconoció sus propias luchas de salud mental y destacó la importancia de pedir ayuda profesional. (HBO)

“Creo que lo único de lo que nunca hemos hablado realmente es de que fue un corazón roto”, aseguró.

A pesar del dolor, recordó a su madre con afecto: “Tuvo hijos muy, muy joven, pero fue una buena madre”.

Tras la muerte de su madre, fue el arte lo que lo sostuvo. Volvió a la comunidad teatral de Nueva York y, cuando la periodista del diario sugirió que la actuación lo había salvado, Pascal respondió sin dudarlo: “Sin ninguna duda. Me salvó cuando era joven también. Me salvó cuando era niño”.

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También fue en ese período de duelo cuando decidió adoptar el apellido materno de forma profesional. Su nombre de nacimiento es José Pedro Balmaceda Pascal.

“No empecé a cambiar mi nombre hasta después de que mi madre murió porque había tanta desesperación que sentía”, explicó. “Por un lado, quería su apellido, y por otro, estaba tan de luto que conseguir trabajo significaría que mi vida tendría sentido”.

Pedro Pascal adoptó el apellido de su madre en su carrera profesional tras el fallecimiento de ella. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más allá de la muerte de su madre, Pascal abrió una ventana a su propio proceso de salud mental. Reveló que ha estado en terapia durante gran parte de su vida adulta, incluyendo sesiones para tratar dificultades crónicas con el sueño, que vincula a la separación temprana de sus padres durante la convulsión política en Chile.

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“He estado en terapia durante la mayor parte de mi vida adulta, de forma intermitente”, dijo. “Sientes que avanzas mucho y también retrocedes. Todas estas cosas son muy no lineales”.

Pedro Pascal sorprende con su papel en ‘Behemoth!’

Mientras atraviesa este momento de exposición personal, Pedro Pascal compite en la temporada de premios con Behemoth!, el nuevo largometraje del director Tony Gilroy —su primera película desde El legado de Bourne (2012)—, que se estrena en cines el 4 de diciembre.

En el filme, Pascal encarna a Alex Serian, un ex niño prodigio de una familia de músicos de estudio de Los Ángeles que regresa tras 20 años de gira para grabar bandas sonoras de Hollywood.

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La revista Variety consideró esta interpretación una de las mejores de su carrera en cine. Una posible nominación al Oscar como mejor actor protagonista tendría un peso histórico: el último latino en ganar esa categoría fue José Ferrer, nacido en Puerto Rico, por Cyrano de Bergerac, hace más de 75 años.

La estrella protagoniza la película 'Behemoth!', dirigida por el cineasta Tony Gilroy. (Searchlight Pictures)

Antes que Pascal, Anthony Quinn ganó dos estatuillas como actor de reparto, pero nunca como protagonista. Edward James Olmos, Demián Bichir y Colman Domingo fueron nominados sin obtener el galardón.

El reparto de Behemoth! incluye a Hank Azaria, Will Arnett y Olivia Wilde.

La película también podría enfrentar un obstáculo en la categoría de mejor banda sonora original: Gilroy reunió a nueve compositores —entre ellos Michael Giacchino, Alan Silvestri y James Newton Howard—, y las reglas de la Academia aprobadas en 2024 permiten que solo hasta tres autores reciban una estatuilla individual.

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