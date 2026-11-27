WPCA: World Phasebound Control Authority presenta su tráiler.

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KRAFTON y el estudio 5minlab publicaron un nuevo tráiler de WPCA: World Phasebound Control Authority y anunciaron una alfa cerrada para PlayStation 5 y PC. La prueba se desarrollará del 16 al 22 de diciembre, mientras que el registro ya se encuentra disponible mediante el sitio web oficial del juego. Su lanzamiento está previsto para 2028.

Cacería y contención de anomalías

WPCA: World Phasebound Control Authority será un juego de acción cooperativa centrado en localizar, combatir y contener anomalías sobrenaturales. Los jugadores asumirán el papel de operadores pertenecientes a la división coreana de una autoridad especializada en esta clase de incidentes.

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Las criaturas reciben el nombre de Phasebounds y representan los principales objetivos de cada misión. El ciclo de juego presentado por KRAFTON comenzará con el rastreo de una anomalía, continuará con su cacería y terminará con el proceso de contención.

Los materiales y recursos obtenidos permitirán fabricar armas y ajustar la configuración de cada personaje. Esa configuración, conocida habitualmente como build, es la combinación de equipo y mejoras elegida para determinar cómo combate un jugador. El objetivo será preparar herramientas más eficaces antes de enfrentarse a Phasebounds de mayor poder.

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La descripción difundida junto con el tráiler indica que la cooperación será uno de los componentes centrales. KRAFTON y 5minlab todavía no detallaron cuántas personas podrán integrar cada equipo, qué clases de operadores estarán disponibles ni cómo se repartirán las funciones durante una misión.

Qué muestra el nuevo tráiler

El video, presentado como Field Report #001: World Trailer, funciona como una introducción al escenario, las amenazas sobrenaturales y el trabajo de los operadores. El avance se concentra en explicar la premisa general: detectar fenómenos fuera de control, contenerlos y utilizar la progresión obtenida para abordar objetivos más peligrosos.

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La denominación Field Report #001 sugiere que el material está planteado como el primero de una serie de informes, aunque los responsables no anunciaron cuándo llegará un próximo video. Tampoco se ofrecieron detalles sobre la historia principal, los personajes o la variedad de zonas que podrán recorrerse.

La prueba de diciembre permitirá tener un primer contacto con estos sistemas. Al tratarse de una alfa cerrada, será una versión temprana con acceso limitado, utilizada para evaluar funciones y detectar problemas antes del estreno comercial. El anuncio confirma que las inscripciones están abiertas, pero no especifica cuántos participantes serán seleccionados.

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WPCA: World Phasebound Control Authority

Plataformas y lanzamiento

La alfa cerrada estará disponible tanto en PlayStation 5 como en PC. Quienes quieran participar deberán completar el proceso de registro desde la página oficial de WPCA: World Phasebound Control Authority antes de que comience la prueba el 16 de diciembre.

KRAFTON confirmó que la versión final también llegará a esas dos plataformas. En computadoras se distribuirá mediante Steam, donde el juego ya cuenta con una página propia. Por ahora no se anunciaron versiones para otras consolas.

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WPCA: World Phasebound Control Authority mantiene una ventana de lanzamiento amplia: llegará en algún momento de 2028. KRAFTON y 5minlab todavía no comunicaron una fecha específica, precio ni requisitos técnicos para la edición de PC.