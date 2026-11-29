La Policía de la Ciudad detuvo a dos boqueteros chilenos y recuperó material electrónico robado valuado en 50 millones de pesos

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Dos delincuentes aprovecharon el feriado del lunes 23 de noviembre para ingresar a un comercio de Barrio Norte que se encontraba desocupado y hacer un boquete en una de las paredes que lo separaba de un local de venta de teléfonos celulares. Así, lograron apoderarse de mercadería valuada en 50 millones de pesos. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir su recorrido y, en apenas ocho horas, la Policía de la Ciudad logró localizarlos en un hotel del barrio porteño de Once.

Los sospechosos, dos ciudadanos chilenos de 25 y 30 años, quedaron detenidos. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron 20 teléfonos celulares, parlantes, auriculares y otros dispositivos electrónicos que habían sido sustraídos del comercio.

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El robo fue cometido en un local ubicado en el cruce de las avenidas Santa Fe y Callao. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Vecinal 2B acudieron al lugar tras la activación de una alarma y advirtieron que la puerta de una propiedad lindera, que se encontraba desocupada y en alquiler, estaba entreabierta.

A partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los delincuentes

Al ingresar al inmueble para verificar qué había ocurrido, los policías descubrieron un boquete en una de las paredes que comunicaba directamente con el negocio de telefonía. Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad.

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Las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los sospechosos. A partir del análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores establecieron que los autores del robo eran dos hombres y lograron seguir sus movimientos hasta un hotel del barrio de Once, donde se encontraban alojados.

El boquete que hicieron desde un local vacío para entrar a robar los teléfonos

El operativo en el hotel de Once

Una vez identificado el establecimiento, y con autorización judicial, los efectivos montaron un operativo de vigilancia discreta para evitar que los sospechosos escaparan.

Durante el procedimiento, uno de los ocupantes de la habitación que estaba bajo vigilancia salió hacia el sector de los baños y fue interceptado por los policías. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre intentó alertar a otros dos que permanecían en el cuarto.

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Los efectivos lo redujeron e hicieron salir a los restantes ocupantes de la habitación. Desde el exterior, observaron que en el interior había varios teléfonos celulares en sus cajas, además de prendas de vestir y calzado que podrían estar vinculados con el robo.

Ante esa situación, los investigadores preservaron el lugar hasta obtener la orden judicial de allanamiento, que llegó cerca de las 14.45 del martes 24 de noviembre.

Entre los elementos secustrados, la Policía de la Ciudad encontró un inhibidor de señal

Durante la requisa de la habitación, los policías recuperaron 20 teléfonos celulares Samsung de distintos modelos y colores, dos parlantes JBL, dos auriculares, un reloj inteligente Samsung y tres protectores de tablet.

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También secuestraron un inhibidor de señal, junto con su base y batería, documentación, herramientas, un bolsón y prendas de vestir que, según los investigadores, habían sido utilizadas por los sospechosos durante el golpe.

El valor de la mercadería recuperada fue estimado en $50 millones.

Los sospechosos, dos ciudadanos chilenos de 25 y 30 años, quedaron detenidos

Dos detenidos y un tercer sospechoso liberado

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, los policías identificaron a los ciudadanos chilenos de 25 y 30 años como los presuntos autores materiales del robo al comercio de Barrio Norte.

En el procedimiento también fue identificado un tercer hombre de la misma nacionalidad, de 20 años, que se encontraba en la habitación del hotel. Sin embargo, al establecerse que no había tenido una participación directa en el hecho, la Justicia dispuso que fuera notificado y posteriormente liberado.

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En el caso intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, cuyo titular, Hugo Decaria, dispuso la detención de los dos imputados y el secuestro de los elementos recuperados.