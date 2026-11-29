Rumer Willis publicó una imagen junto a su padre Bruce Willis en su cuenta de Instagram con la palabra "Agradecida". (Instagram)

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Rumer Willis compartió una foto poco habitual junto a su padre, Bruce Willis, en medio de la batalla del actor contra la demencia frontotemporal, en una publicación de Instagram que recibió una ola de comentarios en las redes sociales.

La imagen, difundida el viernes 27 de noviembre, encabezó un carrusel que la actriz y cantante de 38 años tituló con una sola palabra: “Agradecida”, acompañada de un emoji de corazón.

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En la fotografía se ve a Rumer con la mano apoyada en la mejilla de su padre, de 71 años, mientras el retirado actor la mira a los ojos.

Además de la imagen con Bruce, el carrusel incluyó fotos de Louetta, la hija de 3 años de Rumer, y de su hermana Tallulah sonriendo junto a su esposo, Justin Acee.

El carrusel de fotografías de Rumer incluyó retratos de su hija Louetta y de su hermana Tallulah junto a Justin Acee. (Instagram/@rumerwillis)

La publicación despertó una respuesta inmediata entre los seguidores del actor. “La primera foto dice mil palabras”, escribió un usuario en la sección de comentarios. Otro añadió: “¡Tu papá y tú lucen fabulosos! Gracias por compartir. Soy un gran admirador de su trabajo”.

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La familia de la estrella de Duro de matar anunció en 2022 que Willis había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación.

El diagnóstico evolucionó posteriormente hacia demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica progresiva que puede comprometer el lenguaje, la conducta y el movimiento.

Tras conocerse el diagnóstico definitivo, Emma Heming Willis, esposa del actor e involucrada activamente en su cuidado, tomó la decisión de trasladarlo a una residencia separada con un equipo de atención permanente.

La familia del actor anunció en 2022 un diagnóstico inicial de afasia que afectó su capacidad de comunicación. (Instagram/@rumerwillis)

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, afirmó Heming Willis, de 50 años, en el especial televisivo Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey – A Diane Sawyer Special, emitido en agosto de 2025.

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“Sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que vivieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, agregó.

Las hijas del actor —tanto las que tuvo con su exesposa Demi Moore: Rumer, Scout, de 35 años, y Tallulah; como Mabel, de 14, y Evelyn, de 12, fruto de su matrimonio con Heming Willis— lo visitan con frecuencia y comparten de forma ocasional imágenes en sus redes sociales.

Las cinco hijas de Bruce Willis visitan al actor de forma continua y divulgan imágenes familiares en redes sociales. (REUTERS/Danny Moloshok)

Tallulah Willis borró una foto con su padre y pidió disculpas públicamente

El episodio con Rumer se produjo días después de que su hermana menor, Tallulah Willis, de 32 años, protagonizara una situación similar que terminó en una disculpa pública.

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El sábado 21 de noviembre, Tallulah publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía sentada junto a Bruce en un columpio exterior, tomados de la mano. Ella vestía un suéter rojo y gafas de sol; él, un cárdigan gris. La imagen no llevaba más texto que dos emojis.

Al día siguiente, la publicación fue eliminada. El domingo 22 de noviembre, Tallulah difundió un mensaje en el que explicó su decisión de retirarla.

“Publiqué una foto de mi papá porque estábamos teniendo una visita hermosa. Tuve a alguien que tomó una fotografía muy dulce de un momento que compartíamos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando”, escribió Tallulah en su cuenta de Instagram.

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Y agregó: “Estaba muy emocionada por lo bonito que había sido ese momento y no pensé más allá para considerar que esta fotografía posiblemente era demasiado íntima para mostrarla”.

Tallulah Willis eliminó una fotografía junto a su padre tras considerar que vulneraba la intimidad familiar. (Instagram/@buuski)

En el mismo texto, reconoció que debía ser más cuidadosa antes de compartir ese tipo de contenido.

“Puedo reconocerlo y prometer que lo haré mejor. Sé que todos lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere. Y él sigue siendo siempre el héroe absoluto que sabemos que es”, expresó.

En 2024, Tallulah había hablado sobre la forma en que la familia acompaña a su padre en la enfermedad.

“Sea cual sea el tipo de día que tenga, mi familia y yo nos adaptamos a cómo se encuentra”, declaró en una entrevista con People.

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