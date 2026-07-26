Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría El argentino se mostró disconforme por la imposibilidad de poner a punto el coche en la primera práctica y tras el accidente en la FP2. Largará 13° este domingo

Franco Colapinto reconoció que el fin de semana en el Gran Premio de Hungría lo dejó con una sensación de deuda pendiente. “Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca”, admitió el piloto argentino de Alpine ante los micrófonos de ESPN tras quedar eliminado en la Q2 de la clasificación y partir desde el 13° puesto en la grilla de largada del circuito de Hungaroring.