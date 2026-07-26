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Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará avanzar a la zona de puntos en el desafiante circuito de Hungaroring a partir de las 10:00 (hora de Argentina)

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Hora:

10.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

09.00 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)

08.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá

07.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

TV: Fox Sports / Disney + Premium

11:01 hsHoy

Colapinto, que mostró su disconformidad con el rendimiento del A526 y largará 13° apenas detrás de Gasly (12°), recibió un inesperado respaldo del Director General de Alpine Steve Nielsen tras la qualy.

“Tanto Pierre como Franco han estado trabajando duro con los ingenieros para encontrar más tiempo por vuelta, lo cual hicimos de viernes a sábado, y esperamos poder ser más competitivos en la carrera de mañana. Felicitaciones a ambos pilotos, ya que están esforzándose al máximo y haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen disponibles actualmente”.

10:31 hsHoy

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

El argentino se mostró disconforme por la imposibilidad de poner a punto el coche en la primera práctica y tras el accidente en la FP2. Largará 13° este domingo

Franco Colapinto reconoció que el fin de semana en el Gran Premio de Hungría lo dejó con una sensación de deuda pendiente. “Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca”, admitió el piloto argentino de Alpine ante los micrófonos de ESPN tras quedar eliminado en la Q2 de la clasificación y partir desde el 13° puesto en la grilla de largada del circuito de Hungaroring.

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10:01 hsHoy

La carrera a 70 vueltas se celebrará este domingo a partir de las 10 de la mañana de Argentina. Será la última cita de la Máxima antes del parate de verano: la actividad se reiniciará recién el viernes 21 de agosto con la única práctica y la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Países Bajos que tendrá fin de semana con doble carrera.

09:33 hsHoy

Briatore defendió a Colapinto tras el accidente

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

El asesor ejecutivo y jefe de Alpine le mostró su apoyo al argentino con varios mensajes en redes sociales

El jefe de Alpine le brindó su apoyo al piloto argentino luego de su accidente

Flavio Briatore mostró un contundente respaldo para Franco Colapinto luego de su accidente en la FP2 del Gran Premio de Hungría. Tras ausentarse de la primera práctica para cederle su monoplaza a Paul Aron, el argentino se estrelló en la última curva del Hungaroring durante la segunda sesión y prácticamente no pudo girar en la jornada del viernes. El asesor ejecutivo y líder de Alpine expresó públicamente su apoyo para el pilarense con varios mensajes en redes.

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09:31 hsHoy

El argentino se mostró disconforme por la imposibilidad de poner a punto el coche en la primera práctica y tras el accidente en la FP2. Largará 13° este domingo

“Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca”, admitió el piloto argentino de Alpine ante los micrófonos de ESPN tras quedar eliminado en la Q2 de la clasificación y partir desde el 13° puesto en la grilla de largada del circuito de Hungaroring.

09:29 hsHoy

Lando Norris dio la gran sorpresa de la jornada en el Gran Premio de Hungría y se quedó con la pole position con un giro de 1:17.219. El de McLaren liderará la fila y, tras las sanciones a Lewis Hamilton(5°) y Andrea Kimi Antonelli(7°), tendrá a Charles Leclerc (2°) y Oscar Piastri (3°) detrás.

09:28 hsHoy

Bienvenidos a la transmisión en VIVO del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, una jornada clave en el circuito de Hungaroring donde los semáforos se apagarán para dar inicio a una batalla estratégica implacable. Todas las miradas de la región están puestas en el argentino Franco Colapinto, quien buscará avanzar a los puntos largando desde la 13.ª posición con su Alpine, en una carrera que promete máxima tensión, adelantamientos al límite en un trazado sumamente técnico.

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