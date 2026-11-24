Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Qatar después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó en el sexto lugar en la caótica carrera en el callejero de Las Vegas, en la mejor prueba para Alpine del año, ya que junto sumado al 5° puesto de Pierre Gasly, la escudería logró una gran cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores.
El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada y aprovechó los errores de otros corredores y de su capacidad conductiva para avazar durante toda la competencia. Uno de los puntos altos fue su sobrepaso a los dos McLaren en un solo movimiento. “El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, analizó Colapinto tras la carrera.
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La prueba tendrá 57 vueltas y los pilotos recorrerán más de 308 kilómetros durante la carrera. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres y el sábado habrá doble acción con el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo: la largada será a las 13 de la Argentina.
El año pasado, Max Verstappan con su Red Bull fue el ganador de la prueba. La vuelta más rápida (1:22.384) está en poder de Lando Norris y su McLaren desde 2024.
DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 1: 10.30 (Argentina)
Práctica libre 2: 14.00 (Argentina)
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 29 de noviembre
Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026
1- 14° en el Gran Premio de Australia
2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China
3- 10° en el Gran Premio de China
4- 16° en el Gran Premio de Japón
5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)
6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami
7- 7° en el Gran Premio de Miami
9- 6° en el Gran Premio de Canadá
10- 15° en el Gran Premio de Mónaco
11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo
12- 15° en el Gran Premio de Austria
13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña
14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña
15- 10º en el Gran Premio de Bélgica
16- 15° en el Gran Premio de Hungría
17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos
18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos
19- 9° en el Gran Premio de Italia
20- 7° en el Gran Premio de España
21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán
22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)
23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur
24- Abandonó el Gran Premio de Singapur
25- Abandonó el Gran Premio de Estados Unidos
26- 15° en el Gran Premio de México
27- 13° en el Gran Premio de Brasil
28- 6° en el Gran Premio de Las Vegas
29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
* HORARIOS DE ARGENTINA
**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint
LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026
- Mercedes: 666 (campeón)
- Ferrari: 517
- Red Bull: 440
- McLaren: 431
- Racing Bulls: 114
- Alpine: 87
- Haas: 31
- Audi: 28
- Williams: 16
- Aston Martin: 7
- Cadillac: 0
LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 402 (campeón)
- Max Verstappen - Red Bull: 304
- Lewis Hamilton - Ferrari: 267
- George Russell - Mercedes: 264
- Lando Norris - McLaren: 264
- Charles Leclerc - Ferrari: 250
- Oscar Piastri - McLaren: 167
- Isack Hadjar - Red Bull: 122
- Liam Lawson - Racing Bulls*: 89
- Pierre Gasly - Alpine: 52
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
- Franco Colapinto - Alpine: 35
- Oliver Bearman - Haas: 23
- Gabriel Bortoleto - Audi: 14
- Nico Hulkenberg - Audi: 14
- Carlos Sainz - Williams: 11
- Esteban Ocon - Haas: 7
- Fernando Alonso - Aston Martin: 7
- Alexander Albon - Williams: 5
- Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
- Ryo Hirakawa - Haas***: 1
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
- Rafael Camara - Haas****: 0
*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid
**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid
***Tomó el lugar de Esteban Ocon en México tras su desvinculación
****Sustituyó a Ryo Hirakawa en Brasil y Las Vegas
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