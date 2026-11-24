Franco Colapinto vuelve a Qatar (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Qatar después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó en el sexto lugar en la caótica carrera en el callejero de Las Vegas, en la mejor prueba para Alpine del año, ya que junto sumado al 5° puesto de Pierre Gasly, la escudería logró una gran cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores.

El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada y aprovechó los errores de otros corredores y de su capacidad conductiva para avazar durante toda la competencia. Uno de los puntos altos fue su sobrepaso a los dos McLaren en un solo movimiento. “El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, analizó Colapinto tras la carrera.

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La prueba tendrá 57 vueltas y los pilotos recorrerán más de 308 kilómetros durante la carrera. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres y el sábado habrá doble acción con el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo: la largada será a las 13 de la Argentina.

El año pasado, Max Verstappan con su Red Bull fue el ganador de la prueba. La vuelta más rápida (1:22.384) está en poder de Lando Norris y su McLaren desde 2024.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30 (Argentina)

Práctica libre 2: 14.00 (Argentina)

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 29 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito del Gran Premio de Qatar de F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- 13° en el Gran Premio de Brasil

28- 6° en el Gran Premio de Las Vegas

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 666 (campeón) Ferrari: 517 Red Bull: 440 McLaren: 431 Racing Bulls: 114 Alpine: 87 Haas: 31 Audi: 28 Williams: 16 Aston Martin: 7 Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 402 (campeón) Max Verstappen - Red Bull: 304 Lewis Hamilton - Ferrari: 267 George Russell - Mercedes: 264 Lando Norris - McLaren: 264 Charles Leclerc - Ferrari: 250 Oscar Piastri - McLaren: 167 Isack Hadjar - Red Bull: 122 Liam Lawson - Racing Bulls*: 89 Pierre Gasly - Alpine: 52 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 35 Oliver Bearman - Haas: 23 Gabriel Bortoleto - Audi: 14 Nico Hulkenberg - Audi: 14 Carlos Sainz - Williams: 11 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Ryo Hirakawa - Haas***: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Rafael Camara - Haas****: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

***Tomó el lugar de Esteban Ocon en México tras su desvinculación

****Sustituyó a Ryo Hirakawa en Brasil y Las Vegas