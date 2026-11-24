Tomás Aranda celebra con la presentación musical de Erica y La Sonora

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Dos jóvenes formados en las inferiores de Boca Juniors se hicieron virales luego de la conquista de la Copa Sudamericana, tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Se trata de Facundo “Jagger” Herrera y Tomás Aranda, ambos surgidos de las inferiores del club, que tuvieron participación activa en la final continental y compartieron en redes sociales distintas escenas de los festejos.

Herrera, de 20 años, quien se consolidó como una pieza clave en la última línea defensiva bajo la conducción del entrenador Rodolfo Arruabarrena, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía inédita junto al capitán del equipo, Leandro Paredes. La imagen, tomada cuando el zaguero era un niño, aparece junto al volante central que es emblema del equipo xeneize. “Los sueños están para cumplirse. Gracias capitán”, escribió el defensor al compartir la postal en una historia de su cuenta personal.

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Aranda, por su parte, mediocampista ofensivo de 19 años, celebró el título junto a su familia y amigos con un recital privado de la banda Erica y la Sonora, conformada por la ex cantante de La Sonora Master.

Un video de la reunión se viralizó en redes sociales horas después de la consagración, donde se observa al futbolista bailar al ritmo del grupo durante un encuentro nocturno al aire libre organizado para agasajarlo por el logro continental.

La foto inédita de Jagger Herrera con Paredes (@facundoherrera06)

La conquista tuvo un significado particular para el volante, quien había sufrido una rotura de peroné y logró recuperarse para integrar el plantel que disputó la final ante el equipo brasileño. Durante el partido, Aranda participó de manera directa en la jugada del primer gol, cuando su remate fue bloqueado por la defensa rival y el rebote quedó servido para Santiago Ascacíbar, autor de la apertura del marcador. A lo largo del encuentro también se destacó por su movilidad en la elaboración de juego y por generar infracciones ante la presión de los futbolistas de Atlético Mineiro.

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Además de Herrera y Aranda, otros tres futbolistas formados en las inferiores del club tuvieron participación en la definición ante el equipo brasileño: Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leonel Flores. En la última línea defensiva, Di Lollo y Herrera respondieron en conjunto ante los delanteros de Atlético Mineiro, mientras que Aranda asistió en la circulación de la pelota junto a los mediocampistas de mayor experiencia del plantel.

El cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena ya había dado continuidad a varios de estos nombres en el título de la Liga por la Tabla Anual, obtenido semanas antes de la final de la Sudamericana. Esa decisión permitió que los juveniles llegaran con rodaje competitivo al compromiso disputado en Colombia, donde Boca Juniors cortó una racha de 18 años sin levantar un título internacional luego de la Recopa Sudamericana de 2008.

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Sin margen para el descanso, el plantel dirigido por el Vasco retomó los entrenamientos el lunes posterior a la consagración para preparar el cruce de octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia. El encuentro se disputará el miércoles desde las 21:00 en la Bombonera, con el objetivo de sumar un nuevo título en el certamen del segundo semestre del fútbol argentino, luego de haberse quedado también con la Liga por la Tabla Anual. El ganador de ese cruce se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata, que este lunes dejó en el camino a Newell’s.