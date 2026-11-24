El papa Francisco dejó anotaciones privadas entre 1992 y 2024, reunidas ahora en un libro (Foto: REUTERS/Yara Nardi/Pool)

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El papa Francisco dejó registradas durante más de tres décadas reflexiones sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo y experiencias que interpretó como encuentros con el demonio. Esos apuntes integran El diario personal del Papa Francisco, un volumen que reúne textos privados de Jorge Mario Bergoglio escritos entre 1992 y agosto de 2024. Ahora, horas antes de su lanzamiento oficial, se conoció un fragmento en el que reveló haber visto al diablo. “Me miró con ojos llameantes”, aseguró.

La publicación permite conocer una faceta reservada del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años. El libro se lanzará hoy en cinco idiomas y llegará a 94 países.

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El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta y comenta los apuntes reunidos en el libro. Fernández explicó que Francisco le había pedido colaboración para que los escritos contenidos en un cuaderno negro pudieran ser difundidos.

Entre los pasajes divulgados, uno de los más llamativos refiere a tres episodios que Francisco consideró apariciones físicas del diablo. Las situaciones, según escribió, ocurrieron en distintos momentos de su vida y antes de su muerte mantuvieron un lugar en su memoria.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, el entonces Papa recordó que había vivido tres instantes en los que estaba convencido de haber visto físicamente al demonio. El primero ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

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El diario personal del Papa Francisco reúne reflexiones de Jorge Mario Bergoglio (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, anotó en referencia a aquella experiencia. El pasaje forma parte de una copia anticipada de la edición francesa del libro, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio, según los extractos difundidos, transcurrió en una capilla de las carmelitas. Francisco describió: “Me miró con ojos llameantes”. Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.

El tercer hecho habría tenido lugar en Roma, después de un viaje a Chile. Bergoglio escribió que vio a esa presencia y escuchó una voz. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, consignó en sus apuntes. Según el texto, el pontífice sostuvo que logró liberarse de esos encuentros con ayuda de Dios.

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El diario también incluye una anotación del 7 de junio de 2018 en la que Francisco relató una visión ocurrida la noche anterior, mientras se preparaba para dormir. Según el pasaje, el Papa afirmó haber visto “las puertas del infierno”.

“La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, dejó escrito. En ese contexto, señaló que tomó el rosario como un arma frente al temor que le había provocado aquella visión.

Las notas muestran también a un hombre que se examinaba con severidad y que consignaba sus propias reacciones ante la vida cotidiana. En uno de los pasajes, recordó haber ignorado a un hombre borracho que le habló en la calle porque quería seguir caminando “en paz y tranquilidad”.

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La autocrítica ocupa un lugar central en las anotaciones privadas. Francisco registró sentimientos de desdén, envidia y orgullo, además de episodios de irritación. El 30 de diciembre de 2022 se definió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

También dejó constancia de una etapa de enojo a comienzos de 2017. “Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto”, escribió el 15 de enero de ese año.

La misericordia aparece como uno de los temas persistentes de esos cuadernos. En una nota del 5 de enero de 1997, Bergoglio reflexionó sobre sus errores y expresó: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”.

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Esas reflexiones anteceden a su elección como jefe de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013. El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección y otras 55 correspondientes al período de su pontificado.

Otro eje de los textos es la conciencia de la vejez y la cercanía de la muerte. En 1996, cuando tenía 60 años, Bergoglio escribió que quería hacer el bien con el poco tiempo que creía tener por delante. “¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!”, apuntó.

Cinco años después, al cumplir 65, anotó que esa edad lo llevaba a pensar en el final y que ya estaba “contando los días”. La preocupación continuó después de su llegada al Vaticano. El 9 de abril de 2016, escribió que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que el tiempo se acababa.

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