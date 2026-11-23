Assassin's Creed Odyssey, de Ubisoft

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Ubisoft informó que el estreno de La Odisea, la película escrita y dirigida por Christopher Nolan, impulsó las ventas de Assassin’s Creed Odyssey, publicado originalmente en 2018. El dato apareció en la presentación de sus últimos resultados financieros, donde el estudio atribuyó a una gran producción cinematográfica del verano un aumento considerable del gasto en el juego ambientado en la antigua Grecia.

El efecto de La Odisea sobre un juego de 2018

Ubisoft no publicó cifras concretas ni precisó cuántas copias adicionales vendió Assassin’s Creed Odyssey. El incremento fue suficiente, sin embargo, para que un título de hace ocho años apareciera en un informe dedicado principalmente a lanzamientos recientes, servicios activos y próximos proyectos.

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La relación entre ambos productos parte de su escenario y sus referencias culturales. La película de Christopher Nolan generó un nuevo interés por el relato clásico, mientras que Assassin’s Creed Odyssey permite recorrer una recreación de la Grecia del siglo V a. C. y participar en una historia propia dentro de ese periodo.

Ubisoft aprovechó la coincidencia y volvió a promocionar el juego durante el estreno cinematográfico. La campaña invitaba a quienes salían del cine a comenzar su propia aventura épica, vinculando directamente la conversación alrededor de la película con un producto que seguía disponible en su catálogo.

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Analistas ya habían detectado un aumento del interés por la ambientación durante el estreno. El informe financiero confirmó que esa atención se tradujo en más gasto, aunque Ubisoft no aclaró si procedió de nuevas copias, expansiones, ediciones especiales o compras dentro del juego.

El caso también muestra la capacidad del catálogo de Assassin’s Creed para recuperar actividad años después de cada lanzamiento. Ubisoft suele aplicar descuentos y campañas promocionales a entregas anteriores, pero esta vez contó con un acontecimiento externo que coincidía de forma directa con la temática de Odyssey.

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Black Flag, Valhalla y la ausencia de Shadows

El otro resultado destacado fue el de Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Según Ubisoft, el lanzamiento superó las previsiones gracias a que más compradores eligieron la edición premium, una versión de mayor precio que incluye contenidos o beneficios adicionales frente a la edición estándar.

Ubisoft describió a Black Flag Resynced como uno de los remakes de acción y aventura más exitosos del sector. El informe no indicó cuántas unidades vendió ni comparó su estreno con las entregas nuevas de Assassin’s Creed, por lo que no es posible determinar si superó comercialmente a alguno de los títulos principales recientes.

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También hubo una actualización sobre Assassin’s Creed Valhalla. El juego de 2020 superó los 40 millones de jugadores y recibió el modo Nueva Partida+, que permite comenzar otra partida conservando parte del progreso obtenido anteriormente.

La ausencia más llamativa fue Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft no ofreció datos nuevos sobre el rendimiento del juego ambientado en el Japón feudal, pese a que había sido lanzado el año anterior. Tampoco está previsto que reciba más contenido, de acuerdo con la información disponible. El contraste es directo: el informe mencionó a Odyssey, Valhalla y Black Flag Resynced, pero dejó fuera a una entrega mucho más reciente.

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Assassin's Creed Odyssey, de Ubisoft

Los planes para 2027 y la reestructuración de Ubisoft

La saga cumplirá 20 años en 2027. Ubisoft anticipó anuncios, novedades, recompensas y actividades para la comunidad durante el aniversario, aunque todavía no presentó un calendario detallado.

Entre los proyectos esperados se encuentra Assassin’s Creed Hexe, señalado como el próximo lanzamiento principal de la franquicia. También siguen en preparación una serie de Netflix ambientada en la antigua Roma y Codename Invictus, un videojuego multijugador del que todavía se conocen pocos detalles.

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El informe confirmó además que Ubisoft terminó su proceso interno de reorganización. La estructura quedó dividida en áreas centradas en distintos géneros de videojuegos, un cambio destinado a separar equipos y responsabilidades según el tipo de proyecto.

Una nueva división trabajará específicamente con inteligencia artificial generativa. Esta tecnología utiliza modelos entrenados con grandes cantidades de información para producir texto, imágenes, voces u otros materiales a partir de instrucciones. Ubisoft todavía no detalló qué videojuegos emplearán esas herramientas ni cómo afectarán al trabajo de sus equipos creativos.

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Los resultados comerciales llegaron junto con nuevos recortes. Antes de divulgar el informe, Ubisoft confirmó el despido de 166 empleados en sus oficinas de Montreal y Quebec. La medida se sumó a varias rondas de desvinculaciones y cancelaciones registradas durante el año.

Entre los proyectos cancelados estuvo Prince of Persia: The Sands of Time Remake, una producción anunciada años atrás que había atravesado retrasos y cambios de estudio. Según los reportes disponibles, el remake se encontraba cerca de su lanzamiento cuando Ubisoft decidió detener su desarrollo.

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