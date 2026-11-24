Franco Colapinto y Pierre Gasly en acción en Las Vegas (Prensa Alpine)

Guardar

La Fórmula 1 planea restringir a dos el número de equipos que cada fabricante de motores podrá abastecer a partir de 2030, una medida que deja en una posición incierta a tres de los clientes actuales de Mercedes: Alpine, McLaren y Williams.

Según pudo saber Motorsport, el límite forma parte de un extenso documento elaborado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre el marco regulatorio de la próxima generación de motores, que no se incluyó en el anuncio público realizado durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

PUBLICIDAD

En esa presentación, la FIA había confirmado el respaldo unánime de los cinco fabricantes para adelantar a 2030 el nuevo reglamento de unidades de potencia. El cambio contempla motores V8 de 2,1 litros con turbocompresor, un máximo de 200 kilovatios de potencia eléctrica y el uso de combustibles sostenibles. La decisión responde a un reclamo sostenido por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, que buscaban motores más económicos y menos complejos. La incorporación del turbocompresor, además, era una condición clave para fabricantes como Audi y permite mantener el nivel sonoro adecuado para los circuitos urbanos del calendario.

Lo que no se hizo público en Las Vegas es que los seis fabricantes que competirán desde 2030 acordaron limitar su suministro a dos escuderías cada uno, contabilizando en ese número a su propio equipo oficial. Esto deja apenas un cupo disponible por fabricante para abastecer a equipos cliente externos a la estructura.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, tiene una buena relación con Toto Wolff, el jefe de Mercedes (REUTERS/Andrew Boyers)

Uno de los objetivos de la medida es reducir la influencia política de los fabricantes que actualmente abastecen a buena parte de la parrilla, como Ferrari y Mercedes, en momentos en que ambos ya mostraban intención de achicar su escala de suministro, dado que operar como proveedor de motores en la F1 resulta deficitario bajo el límite actual de 18 millones de dólares por temporada.

La situación de Ferrari se resuelve casi por sí sola: la escudería de Maranello abastece hoy a su propio equipo, a Haas y a Cadillac, pero este último pasará a desarrollar motores propios a partir de 2030, por lo que no necesitará liberar ningún cupo adicional. Algo similar ocurre con Red Bull Powertrains, que seguirá abasteciendo únicamente a Red Bull y a Racing Bulls, mientras que Audi, Aston Martin junto a su socio Honda, y General Motors —accionista de Cadillac— tendrán a sus propios equipos oficiales como único cliente.

PUBLICIDAD

El fabricante alemán es el que enfrenta el dilema más complejo. Junto a su escudería oficial con sede en Brackley, la división de motores Mercedes High Performance Powertrains (HPP), radicada en Brixworth, abastece actualmente a McLaren, Williams y Alpine, esta última luego de que su empresa matriz Renault vendiera su operación interna de motores de la histórica planta de Viry-Chatillon. La marca del Rombo es dueña del 76 % de las acciones de Alpine y el resto pertenece al grupo inversor Otro Capital.

Este panorama pone un marco de incertidumbre al futuro del equipo de Franco Colapinto, aunque se entiende que la escuadra francesa deberá conseguir un nuevo proveedor de impulsores. No obstante, cabe recordar que el piloto argentino fue cedido por Williams por cinco años y en principio su actual vínculo con Alpine terminará en 2029. Habrá que ver también si surge la posibilidad de un cambio de escudería para 2028, pero todo dependerá de su rendimiento en 2027, donde seguirá como titular en el team galo.

PUBLICIDAD

El cambio en la provisión de motores se implantará a partir de 2030. Franco Colapinto en principio está ligado a Alpine hasta 2029 (REUTERS/Daniel Cole)

De aprobarse el marco de 2030 tal como fue presentado, dos de esos tres equipos deberán buscar un nuevo proveedor, siempre que el Consejo Mundial del Motor de la FIA ratifique la propuesta en la reunión prevista en Shanghái el mes próximo.

Esa definición abrirá meses de especulación en el paddock, mientras las escuderías afectadas intentan asegurar la continuidad con el que ha sido el proveedor más confiable y de mejor rendimiento desde que la categoría adoptó los motores híbridos en 2014, o bien negocian acuerdos con opciones hoy consideradas menos atractivas.

Tanto McLaren como Williams confían en tener posibilidades de mantener su vínculo con Mercedes. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, descartó además la posibilidad de que su equipo desarrolle motores propios, una opción que había considerado en el pasado ante la perspectiva de una fórmula más económica. “Estamos muy contentos con HPP. Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un motor Mercedes”, declaró Brown el jueves en Las Vegas.

PUBLICIDAD

Desde Mercedes, en tanto, las intenciones son menos claras. El director del equipo, Toto Wolff, sostuvo en el pasado que una victoria de un cliente representa también un logro para la marca y para HPP, además de aportar una referencia valiosa de chasis para la estructura oficial. No obstante, la relación entre HPP y McLaren atravesó cierta tensión a comienzos de esta temporada por las diferencias de conocimiento técnico entre el equipo oficial y su cliente a la hora de aprovechar los nuevos y complejos motores híbridos.

Renault, dueño de Alpine, vendió la planta de motores en Viry-Chatillon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con seis fabricantes ya comprometidos con la infraestructura técnica de 2030 (se sumará Cadillac), el límite de dos suministros por marca deja en total 12 cupos disponibles para 11 equipos, lo que obligará a que Audi, Honda o General Motors absorban a los dos equipos que no puedan permanecer con Mercedes.

PUBLICIDAD

El reglamento incluye además una cláusula de seguridad: si alguno de los seis fabricantes decide retirarse, la propiedad intelectual de su motor pasará a manos de la FIA, que podrá reasignarla a un nuevo fabricante que ingrese a la categoría. También se mantendrá la actual “obligación de suministro”, mecanismo mediante el cual el organismo rector podría forzar a un fabricante a proveer motores a un tercer equipo si una escudería no logra cerrar un acuerdo por cuenta propia.

En materia de costos, se acordó que el límite para el desarrollo de motores se mantendrá en 190 millones de dólares (unos 172 millones de euros) durante 2030, antes de descender 7,5 millones de dólares por año hasta llegar a 160 millones de dólares (unos 145 millones de euros) en la temporada 2034. General Motors, que ingresará como nuevo fabricante y podrá concentrar todos sus recursos en el desarrollo del V8 en su planta de Charlotte, aceptará un tope diferenciado de 170 millones de dólares (aproximadamente 154 millones de euros) durante sus dos primeros años en la categoría.

PUBLICIDAD

A partir de 2028 regirá además una congelación en el desarrollo de los motores actuales, junto con una prohibición de pruebas en banco de los nuevos V8 hasta mediados de ese año, medidas pensadas para que los fabricantes puedan administrar sus recursos entre ambos proyectos técnicos de forma simultánea. Entre los aspectos que todavía restan definir se encuentra el funcionamiento exacto del sistema eléctrico de sobrepotencia, que deberá articularse con el diseño del chasis para favorecer carreras más parejas.