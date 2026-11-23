Persona 6, de Atlus.

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Atlus trabaja para que la espera posterior a Persona 6 sea más corta que los largos intervalos registrados entre las últimas entregas de la serie. Kazuhisa Wada, productor general de P-Studio, confirmó en una entrevista con Sega Sammy que el nuevo juego no será el final y que el equipo ya prepara varios proyectos, aunque todavía no explicó qué método utilizará para reducir los tiempos de desarrollo.

Los planes de Atlus después de Persona 6

“Persona 6 no es el final”, afirmó Wada al hablar sobre el futuro de la franquicia. El productor agregó que P-Studio está trabajando para que los jugadores no tengan que esperar tanto por la siguiente entrega como ocurrió en el pasado. La declaración deja claro que Atlus piensa más allá del título actualmente anunciado, pero no confirma si el próximo juego numerado ya está en producción.

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Wada habló de “varias cosas” en desarrollo, una expresión que también podría abarcar remakes, derivados u otros proyectos relacionados con Persona. El estudio tiene antecedentes de alternar entregas principales con reediciones ampliadas y títulos de otros géneros, pero el productor evitó detallar la naturaleza de los trabajos actuales.

La falta de información abre dos posibilidades: Atlus podría estar desarrollando más de un juego en paralelo o podría haber reorganizado su proceso interno para acortar las futuras producciones. Ninguna de esas opciones fue confirmada. Tampoco se anunció una ventana para el juego que seguirá a Persona 6.

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El objetivo declarado es mantener el crecimiento de la propiedad intelectual mediante nuevas ideas creativas y cambios en el desarrollo. Wada señaló que el equipo evalúa a diario cómo responder a las expectativas del público, una tarea especialmente compleja para una serie que combina combates por turnos, exploración de mazmorras y sistemas de simulación social.

Por qué las entregas tardan tantos años

Wada explicó que los RPG de gran escala como Persona pueden necesitar cinco años o más de producción. Un JRPG es un juego de rol desarrollado bajo tradiciones asociadas al diseño japonés, como historias extensas, grupos de personajes y sistemas de progresión basados en niveles, habilidades y equipamiento.

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La historia reciente de la serie muestra la magnitud de esos plazos. Hubo cuatro años entre el lanzamiento de Persona 4 Golden en 2012 y el Persona 5 original. La espera resulta todavía más extensa si se toma como referencia Persona 5 Royal, la edición ampliada publicada siete años antes de las declaraciones de Wada.

Durante ese intervalo, Atlus mantuvo activa la marca mediante juegos derivados, colaboraciones y relanzamientos. Sin embargo, el público apenas recibió un adelanto breve de la sexta entrega principal. Esa diferencia entre la actividad comercial de la franquicia y la ausencia de un nuevo capítulo numerado es el problema que P-Studio dice querer corregir.

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El productor reconoció que todavía no puede compartir muchos detalles de Persona 6. Según explicó, el equipo quiere que el juego muestre el resultado de los desafíos técnicos y creativos afrontados durante su producción. También aseguró que están creando algo mejor que sus trabajos anteriores, aunque no describió sistemas, personajes, ambientación ni cambios en la jugabilidad.

A comienzos del año circuló una filtración masiva que incluía una supuesta lista completa de logros de Persona 6, junto con datos de proyectos como Kingdom Hearts 4 y un título de Sea of Thieves aún no anunciado. Ese material no reemplaza la información oficial y puede contener detalles sin contexto, cambios de producción o posibles spoilers.

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Atlus Logo

Plataformas y próximos lanzamientos de Persona

Persona 6 fue presentado mediante un primer adelanto durante el Xbox Games Showcase 2026. Su lanzamiento está previsto para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, pero Atlus todavía no comunicó una fecha ni una ventana aproximada de estreno.

Antes llegará Persona 4 Revival, remake de Persona 4. Su estreno está programado para el 18 de febrero en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 aparecerá el 20 de mayo. Las fuentes no precisan el año junto a esas fechas, aunque sitúan ambos lanzamientos antes de Persona 6.

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Atlus también prepara nueva información para Persona Super Live 2027, señalado como el primer gran evento de la saga en cinco años. Allí podrían conocerse más detalles del sexto juego, pero el estudio todavía no confirmó qué contenidos mostrará. Por ahora, Persona 6 mantiene sus cuatro plataformas anunciadas y continúa sin fecha de lanzamiento.